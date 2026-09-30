iPhone chỉnh được thông số quan trọng khi quay video

iPhone 18 Pro có thêm khả năng điều chỉnh tiêu cự camera cả khi quay phim và chụp ảnh. Ảnh: Xuân Sang.

Ngày 29/9, Apple phát hành phiên bản 2.4 của Final Cut Camera, ứng dụng quay video chuyên nghiệp dành cho iPhone. Bản cập nhật miễn phí mang đến giao diện mới, hỗ trợ khẩu độ biến thiên trên iPhone 18 Pro và bổ sung nhiều công cụ chuyên nghiệp đi kèm iOS 27.

Điểm đáng chú ý nhất là khả năng điều chỉnh khẩu độ thủ công trên camera chính của iPhone 18 Pro. Người dùng có thể chọn khẩu độ trong dải từ f/1.48 đến f/4, tương đương các tùy chọn trong ứng dụng camera chính.

Trước đây, camera iPhone chỉ có khẩu độ cố định, độ mờ hậu cảnh chủ yếu được tạo bằng phần mềm. Với khẩu độ biến thiên, người quay có thể kiểm soát độ sâu trường ảnh và lượng sáng đi vào cảm biến ngay từ phần cứng.

Ngoài chỉnh khẩu độ thủ công, ứng dụng cho phép chọn chế độ ưu tiên tốc độ màn trập hoặc ưu tiên khẩu độ. Người dùng quen máy ảnh chuyên nghiệp sẽ dễ làm quen với hai chế độ này. Ở chế độ ưu tiên khẩu độ, máy tự điều chỉnh các thông số còn lại để giữ phơi sáng phù hợp.

Việc chỉnh khẩu độ được đưa vào trong phần điều chỉnh sáng thủ công ở Final Cut Camera. Ảnh: Apple.

Bản cập nhật cũng mở khóa hiệu ứng của chế độ Điện ảnh (Cinematic) cho video thông thường, kể cả cảnh quay ở định dạng ProRes và Apple Log. Nhờ đó, người dùng có thể thay đổi điểm lấy nét và độ sâu trường ảnh khi hậu kỳ trên Final Cut Pro. Theo Engadget, phần mềm dựng hình Motion của Apple cũng hỗ trợ chỉnh các thông số này với video quay bằng iPhone 18 Pro.

Giao diện Final Cut Camera được thiết kế lại hoàn toàn. Các thiết lập thường dùng như góc màn trập, ISO và cân bằng trắng được đưa ra vị trí dễ truy cập hơn. Ứng dụng có thêm lớp hiển thị tùy chỉnh, gồm chế độ màu giả (false color) và cảnh báo vùng cháy sáng để hỗ trợ đo sáng chính xác. Tính năng tô viền vùng lấy nét (focus peaking) được cải thiện, cho phép chỉnh độ nhạy.

Một đèn báo mới cho biết máy đang ghi hình. Người dùng có thể chạm hai ngón tay để ẩn các thông số, giúp khung ngắm gọn gàng khi cần tập trung vào cảnh quay.

Final Cut Camera còn cho phép điều khiển iPhone từ xa thông qua Final Cut Pro. Theo Engadget, mọi thiết lập, kể cả khẩu độ, đều có thể điều chỉnh từ iPad hoặc Mac đặt gần đó. Tính năng này hữu ích khi quay nhiều máy cùng lúc.

Với iOS 27, ứng dụng bổ sung các công cụ đo tín hiệu video chuyên nghiệp. Người dùng có thể theo dõi biểu đồ RGB Parade, hiển thị riêng ba kênh màu đỏ, xanh lá và xanh dương để kiểm tra cân bằng màu và phơi sáng. Biểu đồ histogram cũng được bổ sung.

Ứng dụng hỗ trợ xuất tín hiệu SDI sạch, không kèm thông số trên màn hình, qua bộ chuyển đổi HDMI sang SDI. Tính năng này phục vụ nhu cầu phát sóng trực tiếp với chất lượng truyền hình. Ngoài ra, thiết lập độ trễ genlock giúp khắc phục lỗi hình ảnh khi quay màn hình, hoặc bù chênh lệch độ trễ giữa iPhone và các máy quay khác trong cùng hệ thống.

Cùng ngày, Apple cập nhật loạt ứng dụng trong gói Creator Studio, gồm Pages, Keynote, Numbers, Freeform và Pixelmator Pro. Người đăng ký gói có thêm mẫu và chủ đề mới. Keynote có thể tự tạo hình ảnh phù hợp với nội dung trang trình chiếu. Một số tính năng như Freeform tự đổi giao diện theo chế độ tối hay Numbers thêm hàm lượng giác, thống kê được mở cho cả người không đăng ký.

Các tính năng camera mới của Final Cut Camera yêu cầu iPhone 18 Pro. Người dùng có thể tải bản cập nhật miễn phí trên App Store.

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