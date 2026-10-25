iPhone Air tụt giá 12 triệu đồng sau một năm: Phân tích kỹ thuật đằng sau thiết kế siêu mỏng

Từng được định vị ở phân khúc cao cấp hơn bản tiêu chuẩn tới 7 triệu đồng vào thời điểm ra mắt tháng 9/2025, iPhone Air đang chứng kiến mức trượt giá kỷ lục tại thị trường Việt Nam. Sau hơn một năm, chiếc điện thoại sở hữu độ mỏng đáng kinh ngạc của Apple đã mất gần 40% giá trị, dẫn đến tình trạng đảo chiều kỳ lạ khi giá máy cũ hiện tại thấp hơn cả mẫu iPhone 17 cùng dung lượng.

Hiện tượng đảo chiều giá giữa iPhone Air và iPhone 17

Vào thời điểm phát hành, Apple xếp iPhone Air nằm giữa phiên bản tiêu chuẩn và dòng Pro. Mức giá niêm yết ban đầu cho bản 256GB là 31,99 triệu đồng đối với iPhone Air, trong khi iPhone 17 cùng bộ nhớ chỉ ở mức 24,99 triệu đồng. Tuy nhiên, dữ liệu thị trường tháng 10/2026 cho thấy bức tranh hoàn toàn trái ngược.

Tại các hệ thống bán lẻ và sàn trao đổi máy cũ, iPhone Air 256GB đã qua sử dụng hiện dao động từ 18,9 đến 20,1 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 17 256GB cũ lại giữ giá ổn định hơn, nằm trong khoảng 19,9 đến 23,6 triệu đồng. Khảo sát tại TP.HCM vào ngày 22/10/2026, giao dịch máy cũ cho thấy người sở hữu iPhone Air đã chịu mức sụt giảm 12 - 13 triệu đồng, tương đương gần 40% giá trị. Ngược lại, iPhone 17 chỉ trượt giá từ 6% đến 20%.

Không chỉ thị trường thứ cấp, giá bán máy mới tại đại lý cũng chịu tác động mạnh. Đến ngày 07/10/2026, các đại lý chủ động hạ giá iPhone Air mới xuống 23,19 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với con số 25,49 triệu đồng của iPhone 17 mới, dù trước đó Apple từng điều chỉnh tăng giá niêm yết nhiều dòng máy đời trước sau khi ra mắt iPhone 18 Pro.

Đột phá cơ khí: Thân máy 5,64mm và chip xử lý A19 Pro

Về mặt kỹ thuật, iPhone Air là một biểu tượng về năng lực chế tác phần cứng. Thiết bị đạt độ mỏng chỉ 5,64mm, phá vỡ kỷ lục 6,9mm từng được thiết lập bởi iPhone 6. Thân máy hoàn thiện từ bộ khung titan cao cấp kết hợp mặt kính Ceramic Shield ở phía sau và Ceramic Shield 2 ở mặt trước, mang lại khả năng chống trầy xước vượt trội.

Màn hình của máy có kích thước 6,5 inch, hỗ trợ tần số quét biến thiên từ 1Hz đến 120Hz, nhỉnh hơn không gian hiển thị 6,3 inch của iPhone 17. Sức mạnh bên trong đến từ vi xử lý A19 Pro hỗ trợ đầy đủ các tác vụ Apple Intelligence. Với mức giá máy cũ quanh mốc 19 - 20 triệu đồng, đây là phương án tiếp cận chip A19 Pro có chi phí tối ưu nhất hiện tại.

Những thỏa hiệp phần cứng để đổi lấy độ mỏng kỷ lục

Để đạt được độ mỏng 5,64mm, Apple buộc phải thực hiện hàng loạt cắt giảm kỹ thuật quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của người dùng phổ thông:

Hệ thống camera đơn độc: Máy chỉ trang bị duy nhất một camera ở mặt sau, lược bỏ cả ống kính góc siêu rộng và camera tele quang học.

Trải nghiệm âm thanh: Thiết bị chỉ có loa đơn đặt ở cạnh trên, khiến âm thanh phát ra khi xem phim, chơi game hay đàm thoại kém sống động hơn hệ thống loa kép truyền thống.

Giới hạn phần cứng bên trong: Dù dùng chip A19 Pro, GPU của máy bị giảm xuống còn 5 nhân thay vì 6 nhân. Thiết bị không có buồng hơi tản nhiệt và cổng USB-C chỉ đạt tốc độ truyền dữ liệu USB 2.0.

Tốc độ nạp năng lượng: Mặc dù đạt thời lượng hoạt động 40 giờ theo tiêu chuẩn châu Âu (gần tương đương 41 giờ của iPhone 17), iPhone Air cần tới 30 phút để nạp 50% pin, chậm hơn mốc 20 phút của phiên bản tiêu chuẩn.

So sánh thông số kỹ thuật giữa iPhone Air và iPhone 17

Bảng tổng hợp dưới đây thể hiện sự khác biệt cốt lõi giữa hai dòng sản phẩm cùng thời kỳ:

Tính thực dụng quyết định giá trị thị trường

Mặc dù trang bị vi xử lý A19 thấp hơn một bậc, iPhone 17 lại giải quyết trọn vẹn nhu cầu đa dụng nhờ cụm camera kép 48MP linh hoạt, camera trước 18MP có Center Stage cùng hệ sinh thái loa kép và sạc nhanh tối ưu. Sự cân bằng giữa hiệu năng và tiện ích hằng ngày đã giúp iPhone 17 giữ giá vượt trội, trong khi iPhone Air dần trở thành sản phẩm dành riêng cho nhóm người dùng chuộng thiết kế mỏng nhẹ sẵn sàng chấp nhận các giới hạn kỹ thuật.