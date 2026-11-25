Iphone Air thế hệ 2 sẽ được bổ sung camera thứ hai, theo loạt ảnh mô hình mới nhất của bộ đôi iPhone Air 2 và iPhone 18 tiêu chuẩn, dự kiến ra mắt vào đầu năm 2027. Thay đổi này giải quyết điểm yếu lớn nhất của dòng máy siêu mỏng đời đầu, vốn chỉ có một camera sau.

Ngày 20/11/2026, chuyên gia rò rỉ Sonny Dickson đăng loạt hình ảnh này lên mạng xã hội X. Dickson tạm gọi mẫu máy siêu mỏng là “iPhone 18 Air”, nhưng Apple chưa xác nhận tên gọi thương mại của sản phẩm.

Mô hình iPhone Air 2 và iPhone 18.

Apple chia đôi chu kỳ iPhone 18 thành hai đợt

Theo lộ trình dự kiến, iPhone Air 2 và iPhone 18 sẽ ra mắt đầu năm 2027, cùng thời điểm với iPhone 18e. Như vậy, Apple chia thế hệ iPhone 18 thành hai đợt, sau khi giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào mùa thu năm 2026.

Mặt lưng iPhone Air 2: thêm ống kính mà vẫn giữ nét đặc trưng

Nâng cấp dễ thấy nhất nằm ở mặt lưng của iPhone Air 2. Mô hình có cụm hai ống kính đặt nằm ngang ở góc trên bên trái, còn micro và đèn flash LED lệch về phía bên phải. Phần gờ camera lồi vẫn trải dài gần hết chiều rộng thân máy, tương tự thế hệ đầu tiên.

Cách bố trí này cho phép Apple thêm một cảm biến mới mà không phá vỡ ngôn ngữ thiết kế của dòng Air. Thay đổi này có ý nghĩa đáng kể vì iPhone Air đời đầu từng bị phàn nàn do chỉ có một camera sau 48 MP. Việc thiếu ống kính góc siêu rộng khiến người dùng hụt hẫng, nhất là khi giá máy cao hơn cả iPhone tiêu chuẩn.

Màn hình của 2 mẫu iPhone mới.

iPhone 18 tiêu chuẩn: gần như không đổi so với iPhone 17

Ngược lại với bản Air, mô hình iPhone 18 gần như giữ nguyên diện mạo của iPhone 17. Máy vẫn có cụm camera kép xếp dọc trong mô-đun hình viên thuốc, kèm micro và đèn flash LED bên cạnh. Nhìn từ mặt trước, cả hai mô hình đều có thiết kế màn hình không khác các thế hệ trước.

Mô hình cho biết gì và chưa thể cho biết gì

Đây là những bản mô hình tĩnh, không có linh kiện hoạt động bên trong. Chúng được đúc từ bản vẽ kỹ thuật và thông số kích thước rò rỉ từ chuỗi cung ứng của Apple. Các hãng phụ kiện thường dùng chúng để gia công và thử nghiệm ốp lưng, nhằm kịp bán hàng khi máy mở bán.

Vì vậy, mô hình phản ánh khá chính xác kiểu dáng, tỷ lệ thân máy và vị trí nút bấm. Tuy nhiên, thông số phần cứng bên trong và chi tiết hoàn thiện cuối cùng vẫn có thể thay đổi.

Chuỗi rò rỉ về camera kép đã kéo dài hơn một năm

Thông tin iPhone Air 2 được nâng cấp camera đã xuất hiện từ trước. Tháng 11/2025, The Information tiết lộ Apple đang cân nhắc thêm ống kính thứ hai cho sản phẩm này. Ngày 09/11/2026, tài khoản Lusi Roy trên X đăng ảnh mô hình nhôm của iPhone Air 2 và iPhone 18 với cụm camera tương tự. Loạt ảnh của Sonny Dickson là bằng chứng rò rỉ thứ hai củng cố thiết kế này.

Thông số dự kiến: chip A20 Pro, modem C2 và bài toán pin, nhiệt

Nhà phân tích Jeff Pu dự đoán ống kính bổ sung trên iPhone Air 2 là camera góc siêu rộng 48 MP, giúp mở rộng khung hình trong nhiều tình huống chụp. Ông cũng cho biết máy dùng chip A20 Pro, có phần khuyết Dynamic Island thu gọn hơn, cùng modem mạng C2 và chip không dây N2 do Apple tự phát triển. Màn hình 6,5 inch và RAM 12 GB dự kiến được giữ nguyên.

Bên cạnh đó, The Information cho biết Apple đang nghiên cứu cải thiện dung lượng pin, giảm trọng lượng và trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) cho iPhone Air 2. Trên thân máy siêu mỏng, việc nhồi pin lớn và kiểm soát nhiệt độ luôn là bài toán khó. Nếu áp dụng thành công, các nâng cấp này sẽ giải quyết hai nhược điểm cố hữu của dòng máy mỏng nhẹ.

Với iPhone 18 tiêu chuẩn, máy được kỳ vọng dùng chip A20, modem C2 và thiết kế Dynamic Island nhỏ gọn như iPhone 18 Pro. Riêng dung lượng RAM vẫn là ẩn số vì các nhà phân tích nhận định trái chiều. Ming-Chi Kuo dự đoán RAM tăng lên 9 GB (so với 8 GB trên iPhone 17), trong khi Jeff Pu tin rằng con số này là 12 GB.

Bảng tổng hợp thông tin dự kiến

Nhìn chung, các thông tin trên đều là rò rỉ và dự đoán, chưa có xác nhận chính thức từ Apple. Người dùng nên chờ thông tin từ hãng trước khi đưa ra quyết định mua máy.