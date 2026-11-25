Loạt ảnh mô hình mới nhất cho thấy iPhone Air thế hệ 2 đã bổ sung ống kính thứ hai ở mặt lưng, khắc phục điểm yếu camera đơn của đời đầu. Trong khi đó, iPhone 18 tiêu chuẩn gần như giữ nguyên diện mạo của iPhone 17. Cả hai máy được dự kiến ra mắt vào đầu năm 2027.

Ngày 20/11/2026, chuyên gia rò rỉ Sonny Dickson đăng tải lên mạng xã hội X các hình ảnh mô hình được cho là của iPhone Air thế hệ thứ 2 và iPhone 18 tiêu chuẩn. Dickson tạm gọi mẫu máy siêu mỏng là "iPhone 18 Air", nhưng Apple chưa xác nhận tên thương mại của sản phẩm.

Theo lộ trình dự kiến, bộ đôi này sẽ ra mắt cùng thời điểm với iPhone 18e. Như vậy, Apple chia thế hệ iPhone 18 thành hai đợt, sau khi giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào mùa thu năm 2026.

Mô hình iPhone Air 2 và iPhone 18.

Cụm hai ống kính nằm ngang: thay đổi lớn nhất của iPhone Air 2

Điểm nâng cấp dễ thấy nhất nằm ở mặt lưng iPhone Air 2. Trên mô hình, máy có cụm hai ống kính đặt nằm ngang ở góc trên bên trái, còn micro và đèn flash LED lệch về phía bên phải. Gờ camera lồi vẫn trải dài gần hết chiều rộng thân máy như thế hệ đầu tiên.

Cách sắp xếp này giúp Apple thêm một cảm biến mà vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Air. Sự bổ sung này khá quan trọng, bởi iPhone Air đời đầu từng bị phàn nàn vì chỉ có một camera sau 48 MP. Việc thiếu ống kính góc siêu rộng càng gây thất vọng khi giá máy cao hơn cả iPhone tiêu chuẩn.

Màn hình của 2 mẫu iPhone mới.

iPhone 18 tiêu chuẩn: ít thay đổi ngoại hình

Ngược lại với bản Air, mô hình iPhone 18 gần như giữ nguyên thiết kế của iPhone 17. Máy vẫn dùng cụm camera kép xếp dọc trong mô-đun hình viên thuốc, kèm micro và đèn flash LED bên cạnh. Ở mặt trước, cả hai mô hình có thiết kế màn hình không khác các thế hệ trước.

Mô hình tĩnh phản ánh được gì, và chưa phản ánh được gì?

Đây là các bản mô hình tĩnh, không có linh kiện hoạt động bên trong. Chúng được đúc dựa trên bản vẽ kỹ thuật và thông số kích thước rò rỉ từ chuỗi cung ứng của Apple. Các hãng phụ kiện thường dùng chúng để gia công và thử nghiệm ốp lưng, kịp tung hàng khi máy mở bán.

Do đó, mô hình phản ánh khá chính xác kiểu dáng, tỷ lệ thân máy và vị trí nút bấm. Tuy vậy, thông số phần cứng bên trong và chi tiết hoàn thiện cuối cùng vẫn có thể được điều chỉnh.

Những dấu hiệu củng cố tin đồn từ một năm trước

Thông tin iPhone Air 2 được nâng cấp camera đã xuất hiện từ hơn một năm trước. Hồi tháng 11/2025, chuyên trang The Information tiết lộ Apple đang cân nhắc thêm ống kính thứ hai cho sản phẩm này. Ngày 09/11/2026, tài khoản Lusi Roy trên X cũng đăng hình mô hình nhôm của iPhone Air 2 và iPhone 18 với cụm camera tương tự. Loạt ảnh của Sonny Dickson vì thế là bằng chứng rò rỉ thứ hai củng cố thiết kế mới này.

Cấu hình dự đoán: chip A20, modem C2 và bài toán pin, nhiệt

Theo nhà phân tích Jeff Pu, ống kính được thêm vào iPhone Air 2 là camera góc siêu rộng 48 MP. Máy dự kiến dùng chip A20 Pro, có phần khuyết Dynamic Island thu gọn hơn, cùng modem C2 và chip không dây N2 do Apple tự phát triển. Màn hình 6,5 inch và RAM 12 GB được cho là giữ nguyên.

The Information cho biết Apple cũng đang nghiên cứu để cải thiện dung lượng pin, giảm trọng lượng và trang bị tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) cho iPhone Air 2. Trên thân máy siêu mỏng, việc nhồi pin lớn và kiểm soát nhiệt luôn là bài toán khó. Nếu thành công, các nâng cấp này sẽ giải quyết hai nhược điểm cố hữu của dòng máy mỏng nhẹ.

Với iPhone 18 tiêu chuẩn, máy được kỳ vọng chạy chip A20, dùng modem C2 và có Dynamic Island nhỏ gọn như iPhone 18 Pro. Riêng dung lượng RAM vẫn là ẩn số: Ming-Chi Kuo dự đoán nâng lên 9 GB (so với 8 GB trên iPhone 17), còn Jeff Pu cho rằng sẽ đạt 12 GB.

Tất cả thông số trên đều là dự đoán từ giới phân tích và nguồn rò rỉ, chưa được Apple xác nhận. Thông tin chính thức chỉ có thể được làm rõ khi hãng công bố sản phẩm vào đầu năm 2027.