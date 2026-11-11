iPhone Air 2 dự kiến ra mắt mùa xuân tới: thêm camera thứ hai, nâng cấp loa, pin và tốc độ sạc

Apple được cho là sẽ chính thức tung ra iPhone Air 2 vào mùa xuân năm sau. Hai nâng cấp quan trọng nhất gồm camera thứ hai và dung lượng pin lớn hơn. Đây là những điểm nhằm giải quyết các hạn chế khiến thế hệ đầu tiên chưa đạt doanh số như kỳ vọng.

Theo nguồn tin, Apple đã dành thêm thời gian để hoàn thiện ngôn ngữ thiết kế và bổ sung ống kính camera thứ hai. Hãng kỳ vọng sản phẩm tiếp cận được tệp khách hàng đại chúng hơn, thay vì chỉ thu hút nhóm người dùng đam mê công nghệ.

Vì sao iPhone Air đời đầu chưa thuyết phục người dùng?

iPhone Air đời đầu được đánh giá là bước tiến vượt bậc về kỹ thuật khi nén trải nghiệm cao cấp vào thân máy siêu mỏng. Tuy nhiên, mức giá đắt đỏ đi cùng việc cắt giảm quá nhiều tính năng khiến người dùng đắn đo khi mua.

Bối cảnh hiện nay cũng đã khác. Yếu tố mới lạ ban đầu không còn, và vị trí smartphone thời thượng nhất thuộc về iPhone Duo. Vì vậy, iPhone Air 2 bắt buộc phải xử lý tận gốc các điểm nghẽn trải nghiệm.

Ảnh minh họa.

Bốn điểm yếu Apple cần xử lý trên iPhone Air 2

Ngoài camera thứ hai và pin, nguồn tin chỉ ra một số vấn đề khác cần được giải quyết.

Loa đơn và khả năng dùng màn hình âm thanh

iPhone Air thế hệ đầu chỉ có loa đơn, cho chất lượng âm thanh khá hạn chế. Nhiều khả năng Apple sẽ đưa công nghệ “màn hình âm thanh” lên iPhone Air 2. Đây là công nghệ truyền âm qua lớp kính màn hình, từng xuất hiện trên iPad mini 8, nhằm cải thiện chất lượng phát nhạc.

Cổng USB 2 và tốc độ sạc còn chậm

Máy hiện chỉ dừng ở chuẩn USB 2 thay vì USB 3 như dòng Pro. Người dùng phổ thông ít chú ý đến khác biệt này, nhưng nó chưa tương xứng với mức giá tiệm cận dòng Pro. Công suất sạc cũng thấp hơn đáng kể, như bảng dưới đây.

Camera bị giới hạn bởi độ mỏng

Do rào cản về độ mỏng, cảm biến camera trên dòng Air buộc phải thu nhỏ kích thước. Máy cũng thiếu các tính năng nâng cao như quay phim Cinema, chụp ảnh định dạng RAW hay chụp cận cảnh (Macro). Nguyên nhân là máy không có ống kính góc siêu rộng, và đây là lý do camera thứ hai trở thành nâng cấp đáng chú ý.

Bài toán định vị: mỏng nhưng không được đánh đổi quá nhiều

Theo nguồn tin, iPhone Air 2 cần một vị trí định hình rõ ràng hơn trong hệ sinh thái sản phẩm của Apple. Nếu giá bán chỉ kém bản Pro khoảng 100 USD (tương đương 2,6 triệu đồng), trải nghiệm người dùng mang lại phải thực sự tương xứng.

Nhìn chung, độ mỏng ấn tượng nên là điểm cộng về thiết kế, thay vì là lý do để người dùng chấp nhận những cắt giảm không đáng có. Các thông tin trên vẫn là dự kiến, và cấu hình chính thức sẽ phụ thuộc vào công bố của Apple.