iPhone Air 2 dự kiến ra mắt mùa xuân: thêm camera thứ hai, cải thiện loa đơn và tăng tốc độ sạc

iPhone Air 2 được cho là sẽ ra mắt vào mùa xuân năm sau với hai thay đổi lớn nhất là camera thứ hai và pin dung lượng cao hơn. Thế hệ này cũng cần giải quyết hàng loạt hạn chế của iPhone Air đời đầu, từ loa đơn, cổng kết nối, tốc độ sạc đến khả năng chụp ảnh và quay phim.

Ảnh minh họa.

Vì sao iPhone Air đời đầu chưa thuyết phục người dùng đại chúng?

iPhone Air thế hệ đầu không đạt doanh số như kỳ vọng. Thiết bị được đánh giá là bước tiến vượt bậc về kỹ thuật khi nén trải nghiệm cao cấp vào thân máy siêu mỏng. Tuy nhiên, mức giá cao đi kèm việc cắt giảm nhiều tính năng khiến người dùng phải đắn đo.

Bối cảnh hiện nay cũng khác so với thời điểm ra mắt đầu tiên. Yếu tố mới lạ đã giảm, đồng thời vị trí smartphone thời thượng nhất đã thuộc về iPhone Duo. Do đó, iPhone Air 2 buộc phải xử lý tận gốc các điểm nghẽn trải nghiệm thay vì chỉ dựa vào độ mỏng.

Sau khi dành thêm thời gian hoàn thiện ngôn ngữ thiết kế và bổ sung ống kính thứ hai, Apple kỳ vọng sản phẩm tiếp cận tệp khách hàng đại chúng hơn, thay vì chỉ thu hút nhóm người dùng đam mê công nghệ.

Camera và pin: hai nâng cấp quan trọng nhất

Theo nguồn tin, cải tiến đáng chú ý nhất của iPhone Air 2 là tích hợp camera thứ hai và nâng cấp dung lượng pin. Đây là hai điểm yếu rõ rệt nhất của thế hệ trước khi so với các dòng cao cấp hơn.

Do rào cản về độ mỏng, cảm biến camera trên dòng Air buộc phải thu nhỏ kích thước. Máy cũng không có các tính năng nâng cao như quay phim Cinema (Cinematic mode), chụp ảnh định dạng RAW hay chụp cận cảnh (Macro mode). Những tính năng này vắng mặt vì máy không có ống kính góc siêu rộng. Nguồn tin chưa nêu cụ thể loại ống kính thứ hai sẽ xuất hiện trên iPhone Air 2.

Loa đơn, cổng USB 2 và tốc độ sạc: những điểm còn lại cần xử lý

Bên cạnh camera và pin, hệ thống âm thanh là hạn chế đáng kể. iPhone Air thế hệ đầu chỉ có loa đơn (mono) nên chất lượng âm thanh khá hạn chế. Nhiều khả năng Apple sẽ đưa công nghệ màn hình âm thanh (acoustic display), truyền âm qua lớp kính màn hình từng xuất hiện trên iPad mini 8, lên iPhone Air 2.

Về kết nối, máy hiện chỉ dừng ở chuẩn USB 2 thay vì USB 3 như dòng Pro. Người dùng phổ thông ít chú ý đến khác biệt này, nhưng nó chưa tương xứng với mức giá tiệm cận dòng Pro. Công suất sạc cũng thấp hơn đáng kể, như bảng dưới đây.

Bài toán định vị: giá bán và giá trị nhận lại

Có thể thấy iPhone Air 2 cần một vị trí rõ ràng hơn trong hệ sinh thái sản phẩm của Apple. Nếu giá bán chỉ kém bản Pro khoảng 100 USD (tương đương 2,6 triệu đồng), trải nghiệm mang lại phải thực sự tương xứng với khoản chênh lệch này.

Theo đó, độ mỏng nên là điểm cộng về thiết kế, thay vì là lý do để người dùng chấp nhận những cắt giảm không đáng có. Thông tin về iPhone Air 2 hiện vẫn là dự kiến, và các thông số cuối cùng sẽ phụ thuộc vào công bố chính thức của Apple.