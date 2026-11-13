iPhone Air 2 có thể thiếu sức hút vì nâng cấp nhỏ giọt

iPhone Air - Ảnh: PhoneArena.

iPhone Air 2 dự kiến được Apple ra mắt trong nửa đầu năm 2027, cùng thời điểm với iPhone 18 phiên bản tiêu chuẩn và iPhone 18e.

Càng gần thời điểm ra mắt, những thông tin rò rỉ về iPhone Air 2 càng xuất hiện nhiều. Tuy nhiên, do Apple chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào, các dự đoán về cấu hình và tính năng của sản phẩm vẫn cần được nhìn nhận thận trọng.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất được đồn đoán là iPhone Air 2 sẽ được bổ sung camera sau thứ hai, theo PhoneArena.

Camera mới nhiều khả năng là ống kính góc siêu rộng thay vì camera tele. Tuy nhiên, đây chưa hẳn là lựa chọn nâng cấp thuyết phục, xét trên nhu cầu sử dụng thực tế của người dùng.

Camera chính trên iPhone Air vốn đã đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh trong phần lớn tình huống. Vì vậy, camera góc siêu rộng nếu được bổ sung sẽ chủ yếu giúp mở rộng trường nhìn, cho phép người dùng đưa nhiều chủ thể và chi tiết hơn vào cùng một khung hình.

Không thể phủ nhận tính hữu ích của ống kính này trong một số tình huống, chẳng hạn khi chụp phong cảnh, kiến trúc hoặc những không gian chật hẹp.

Tuy nhiên, đây không phải tính năng mà người dùng thường xuyên cần đến. Trong khi đó, khả năng chụp ảnh ở những tiêu cự khác nhau mới là yếu tố có thể tạo ra sự khác biệt rõ rệt hơn trong trải nghiệm nhiếp ảnh.

Theo đánh giá của trang tin công nghệ PhoneArena, một camera tele với tiêu cự khoảng 80 mm có lẽ sẽ là lựa chọn đáng giá hơn. Ống kính này không chỉ mang lại khả năng zoom quang học thực sự mà còn hỗ trợ chụp chân dung tốt hơn, tạo hiệu ứng phối cảnh tự nhiên và đem đến góc nhìn khác biệt so với camera chính. Đó mới là sự linh hoạt mà iPhone Air 2 cần hướng tới.

Trên thực tế, iPhone Air 2 gần như chắc chắn sẽ có giá cao hơn thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên, những thông tin rò rỉ hiện nay chưa cho thấy sản phẩm sẽ có những nâng cấp đáng kể về dung lượng pin hay bộ nhớ RAM.

Dĩ nhiên, thế hệ mới sẽ được trang bị chip xử lý mới hơn với hiệu năng mạnh mẽ hơn. Nhưng iPhone Air đời đầu vốn đã thuộc phân khúc cao cấp, được tối ưu tốt và sở hữu hiệu năng đủ sức đáp ứng phần lớn nhu cầu sử dụng trong nhiều năm tới.

Bên cạnh đó, Apple vốn duy trì chính sách hỗ trợ phần mềm trong thời gian dài cho các thiết bị. Vì vậy, không có nhiều cơ sở để cho rằng iPhone Air thế hệ đầu tiên sẽ trở nên lỗi thời chỉ sau một thế hệ sản phẩm.

Do đó, nếu iPhone Air 2 chỉ được bổ sung thêm camera mà không có những nâng cấp đáng giá khác, sức hấp dẫn của sản phẩm sẽ khó tạo ra khác biệt đủ lớn để thuyết phục người dùng xuống tiền.

Đặc biệt, khi người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ lưỡng trước mỗi quyết định chi tiêu, một thế hệ điện thoại mới cần mang đến những cải tiến thực chất, thay vì chỉ bổ sung tính năng để tạo cảm giác mới mẻ.