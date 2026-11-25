Dựa vào những quan sát gần đây về các mô hình giả của iPhone Air 2, sản phẩm sẽ giữ nguyên thiết kế màn hình Dynamic Island như mẫu máy đời đầu, mặc dù đã được bổ sung thêm camera thứ hai ở mặt sau.

iPhone Air thế hệ tiếp theo sẽ được ra mắt vào đầu năm sau.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, blogger có tên “Experience More” đã chỉ ra rằng phần khoét màn hình dường như không thay đổi giữa hình ảnh mô hình iPhone Air 2 và iPhone 18 do Sonny Dickson chia sẻ tuần trước.

Giải thích cho lý do iPhone Air 2 lại thiếu phần Dynamic Island nhỏ hơn, vốn được giới thiệu trên các mẫu iPhone 18 Pro và nhận được nhiều đánh giá cao, Experience More cho rằng mọi thứ có thể nằm ở bố cục bên trong thiết bị. Theo đó, thiết kế bên trong được sửa đổi của iPhone 18 Pro đã đặt camera trước ở phía bên phải của Dynamic Island, nhưng việc thêm camera siêu rộng vào iPhone Air 2 có thể khiến không gian không đủ cho một cấu hình tương tự.

Đề xuất này hoàn toàn phù hợp dựa vào những tin đồn trước đây về nỗ lực của Apple trong việc bổ sung thêm một camera vào thiết bị mỏng nhẹ này. Vào tháng 1, người rò rỉ thông tin có biệt danh Instant Digital trên Weibo đã tiết lộ rằng Apple yêu cầu các nhà cung cấp chế tạo linh kiện Face ID siêu mỏng để tạo không gian cho camera siêu rộng, đặt bên cạnh camera chính hiện có.

Dyniamic Island trên iPhone Air 2 sẽ không thể được như iPhone 18 Pro?

iPhone Air đời đầu đã tập trung nhiều linh kiện vào phần gờ camera nhô cao để dành nhiều không gian hơn cho pin. Do đó, việc bổ sung thêm một camera sau sẽ đòi hỏi phải thay đổi khu vực vốn đã rất chật chội. Tuy nhiên, lời giải thích này vẫn chỉ là suy đoán. Nhà phân tích Jeff Pu trước đây đã dự đoán rằng Dynamic Island sẽ nhỏ hơn một chút cho iPhone Air thế hệ tiếp theo, có nghĩa thiết kế của iPhone Air 2 có thể mâu thuẫn với dự đoán đó từ Jeff Pu.

Theo dự kiến, iPhone Air 2 sẽ ra mắt vào đầu năm 2027, cùng với các mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone 18e giá rẻ hơn.