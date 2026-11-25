Leaker nổi tiếng Sonny Dickson đã công bố hình ảnh sớm của iPhone Air 2, trong đó thiết bị được trang bị một ống kính siêu rộng phụ bên cạnh camera góc rộng chính.

Sự bổ sung này hứa hẹn tăng tính linh hoạt cho hệ thống camera, đáp ứng nhu cầu chụp góc rộng hơn so với phiên bản iPhone Air hiện tại.

Mặc dù có thể gọi tên là “iPhone 18 Air” theo thông tin của Sonny, nhưng tên gọi chính thức vẫn chưa được xác nhận. Điều đáng chú ý là phần mặt sau của iPhone Air 2 sẽ có cấu trúc camera kép, trong khi iPhone Air hiện nay chỉ có một ống kính duy nhất.

Chiếc iPhone tiếp theo của dòng Air sẽ có 2 camera sau. Ảnh: Digital Trends

Về iPhone 18, Apple dường như không thay đổi thiết kế so với iPhone 17. Các tin rò rỉ cho biết, ngoại trừ nâng cấp nội bộ, thiết bị sẽ giữ nguyên khung và mặt trước, chỉ bổ sung một số màu sắc mới để phân biệt với thế hệ trước.

Apple đã phá vỡ chu kỳ ra mắt đồng thời dòng base và Pro năm nay, tập trung vào iPhone 18 Pro, Pro Max và mẫu gập đầu tiên iPhone Duo, trong khi phiên bản cơ bản iPhone 18 dự kiến sẽ được ra mắt vào quý I/2027.

Các thông tin này bổ sung cho báo cáo trước đây của Mac Rumos ngày 21/11/2026, khi đã công bố mô hình giả iPhone Air 2 có hai camera sau và iPhone 18 giữ thiết kế gần giống iPhone 17.

Mô hình giả (dummy) iPhone Air 2 với 2 thiết kế khác nhau do Sonny Dickson rò rỉ trước đó.

Việc iPhone Air 2 được trang bị camera siêu rộng phụ cho thấy Apple đang cố gắng nâng cấp tính năng camera cho các mẫu trung cấp mà không thay đổi thiết kế cơ bản.

Đồng thời, quyết định giữ nguyên thiết kế iPhone 18 so với iPhone 17 có thể giúp Apple giảm chi phí sản xuất và nhanh chóng đưa sản phẩm ra thị trường.

Khi Apple tập trung vào các mẫu Pro và mẫu gập, dòng cơ bản sẽ có thời gian ra mắt chậm hơn, có thể ảnh hưởng đến nhu cầu của người dùng muốn sở hữu thiết bị mới nhất với mức giá hợp lý. Các bước này có thể tạo ra khoảng trống cho các đối thủ trong phân khúc tầm trung, đặc biệt là ở các thị trường có nhu cầu cao về camera đa dạng.

Video: Bốn nâng cấp được dự đoán Apple có thể mang lên iPhone Air 2.