iPhone 5C bất ngờ được Gen Z săn đón vì trào lưu ảnh retro

Theo Compare and Recycle, website chuyên so sánh các dịch vụ tái chế điện thoại di động, lượng tìm kiếm cụm từ “mua iPhone 5C” đã tăng tới 40.500% trong năm qua. Tương tự, lượt tìm kiếm từ khóa “camera iPhone 5C” tăng 1.815%, trong khi từ khóa “iPhone 5C” ghi nhận mức tăng 264%.

Sự trở lại này được cho là bắt nguồn từ xu hướng yêu thích máy ảnh retro và phong cách hình ảnh Y2K của Gen Z. Với camera 8 MP đã có tuổi đời 13 năm, iPhone 5C có khả năng tạo ra những bức ảnh mang màu sắc hoài cổ, phù hợp với thị hiếu của thế hệ trẻ hiện nay.

Tuy nhiên, việc sử dụng một chiếc điện thoại đã ra mắt hơn một thập kỷ cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Lee Elliott, Giám đốc sản phẩm tại Compare and Recycle, cho biết iPhone 5C có những nguy cơ về bảo mật mà người dùng có thể không lường trước. Khác với các máy ảnh kỹ thuật số thông thường, thiết bị này vẫn có khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân.

Đáng chú ý, iOS 10.3.3 là phiên bản hệ điều hành cuối cùng mà iPhone 5C có thể sử dụng, được phát hành từ năm 2017. Điều này đồng nghĩa với việc thiết bị đã gần 10 năm không nhận được bất kỳ bản cập nhật hay bản vá bảo mật nào.

Vì vậy, iPhone 5C không thể bảo vệ dữ liệu cá nhân tốt như những mẫu iPhone hiện đại. Người dùng có nguy cơ đối mặt với tình trạng rò rỉ thông tin, bị tin tặc tấn công hoặc gặp các sự cố liên quan đến an ninh mạng.

Dù vậy, những rủi ro này không đồng nghĩa với việc iPhone 5C không đáng mua nếu mục đích chính là sử dụng camera để chụp ảnh theo phong cách hoài cổ. Điều quan trọng là cần hạn chế các tính năng kết nối và sử dụng thiết bị đúng mục đích.

Theo Lee Elliott, cách an toàn nhất là chỉ sử dụng iPhone 5C như một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Thiết bị nên được giữ ở chế độ máy bay, không lắp SIM và không đăng nhập Apple ID cá nhân. Ảnh sau khi chụp cũng nên được chuyển sang máy tính thông qua cáp kết nối thay vì sao lưu lên iCloud.

Trong trường hợp cần kết nối Internet hoặc tải ứng dụng, người dùng nên tạo một Apple ID riêng chỉ dành cho chiếc điện thoại này. Đồng thời, cần tránh đăng nhập vào những tài khoản quan trọng hoặc chứa thông tin cá nhân như email, ngân hàng và mạng xã hội.

Nếu tuân thủ các biện pháp phòng ngừa trên, iPhone 5C vẫn có thể trở thành lựa chọn thú vị để trải nghiệm phong cách nhiếp ảnh retro đang được Gen Z yêu thích. Tuy nhiên, những bức ảnh mang màu sắc hoài cổ hôm nay có thể cũng sẽ khiến người chụp tiếc nuối sau 10 - 15 năm nữa, khi nhìn lại và ước rằng ngày ấy mình đã sử dụng một thiết bị có camera tốt hơn.