iPhone 20 sắp tạo 'địa chấn', 9 lý do khiến người dùng nên chờ

iPhone 20 có thể là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự xuất hiện của một mẫu flagship hoàn toàn khác biệt, đủ sức khiến người dùng cân nhắc bỏ qua iPhone 18 Pro.

Thiết kế kính đột phá, màn hình tràn cong cả bốn cạnh

Theo những thông tin rò rỉ mới nhất, mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm iPhone 20 có điểm nhấn lớn nhất nằm ở thiết kế hoàn toàn bằng kính, các cạnh màn hình được uốn cong liền mạch ở cả bốn phía. Apple được cho là đang hợp tác với Samsung để phát triển cấu trúc kính có độ cong đồng nhất, giúp che giấu hoàn toàn khung kim loại khi người dùng nhìn vào thiết bị.

Một concept iPhone 20. Ảnh: X

Thiết kế này hứa hẹn tạo cảm giác chiếc điện thoại giống như một khối kính nguyên khối đang lơ lửng trong lòng bàn tay, gần như không còn đường viền hiển thị rõ rệt.

Không chỉ thay đổi diện mạo bên ngoài, Apple còn được cho là sẽ sử dụng công nghệ màn hình OLED mỏng hơn, tiên tiến hơn thông qua Color Filter on Encapsulation (COE). Công nghệ này loại bỏ một số lớp cấu trúc truyền thống, giúp tăng khả năng truyền ánh sáng và giảm độ dày màn hình.

Nhờ đó, iPhone 20 có thể đạt độ sáng cao hơn khi sử dụng ngoài trời, đồng thời giảm mức tiêu thụ năng lượng so với màn hình OLED trên iPhone 18 Pro.

Màn hình thực sự tràn viền, camera selfie ẩn bên dưới

Một trong những thay đổi được người dùng iPhone chờ đợi lâu nhất có thể cuối cùng cũng xuất hiện: loại bỏ hoàn toàn Dynamic Island.

Apple được cho là đang nghiên cứu đưa toàn bộ hệ thống Face ID và camera trước xuống bên dưới màn hình. Nếu thành công, iPhone 20 sẽ sở hữu màn hình liền mạch, không còn phần khuyết hay lỗ camera gây gián đoạn trải nghiệm hiển thị.

Trong nhiều năm qua, công nghệ camera ẩn dưới màn hình liên tục được nhắc đến như một mục tiêu của Apple. Tuy nhiên, những nguyên mẫu thử nghiệm gần đây được cho là đã đạt tiến triển đáng kể, mở ra khả năng hiện thực hóa thiết kế này.

Một phần công nghệ liên quan cũng đã được thử nghiệm trên camera selfie của iPhone Duo, cho thấy Apple đang từng bước hoàn thiện giải pháp trước khi đưa lên dòng iPhone cao cấp kỷ niệm 20 năm.

Camera cảm biến tự thiết kế, chất lượng hình ảnh vượt xa thế hệ hiện tại

Một thay đổi đáng chú ý khác nằm ở hệ thống camera. Apple được cho là đang chuẩn bị giảm sự phụ thuộc lâu năm vào cảm biến Sony để chuyển sang sử dụng cảm biến hình ảnh xếp chồng do chính hãng thiết kế.

Các nguyên mẫu cảm biến này được cho là đang thử nghiệm công nghệ LOFIC tiên tiến. Công nghệ cho phép mỗi điểm ảnh thu nhận lượng ánh sáng khác nhau với độ chính xác cao, qua đó mở rộng đáng kể dải tương phản động.

Theo những thông tin rò rỉ, dải tương phản động của cảm biến có thể đạt khoảng 20 stop. Nếu con số này trở thành hiện thực, khả năng ghi nhận chi tiết trong những vùng quá sáng hoặc quá tối sẽ được cải thiện đáng kể.

(Video một concept iPhone 20 Pro. Nguồn: Technizo Concept/ YouTube)

Đây có thể là bước tiến lớn, giúp camera smartphone tiến gần hơn đến chất lượng hình ảnh của các thiết bị quay phim chuyên nghiệp, đồng thời tạo khoảng cách đáng kể so với camera trên iPhone 18 Pro.

Nút bấm thể rắn và pin anode silicon

Apple cũng đang thử nghiệm một thay đổi lớn đối với hệ thống nút bấm vật lý. Thay vì sử dụng các nút cơ học truyền thống, iPhone 20 có thể chuyển sang nút bấm thể rắn tích hợp trực tiếp vào khung máy.

Công nghệ này có thể được áp dụng cho toàn bộ nút nguồn, nút điều chỉnh âm lượng, Action Button và Camera Control. Các nút bấm không còn bộ phận chuyển động mà sử dụng mô-tơ rung phản hồi xúc giác có độ nhạy cao, tạo cảm giác nhấn tương tự nút vật lý thật.

Thiết kế này không chỉ mang lại vẻ ngoài liền mạch mà còn giúp hạn chế các khe hở trên thân máy, qua đó tăng khả năng chống nước và bụi.

Trong khi đó, công nghệ pin cũng có thể được nâng cấp đáng kể. Apple đang nghiên cứu sử dụng pin anode silicon thay cho vật liệu graphite truyền thống.

Anode silicon có khả năng lưu trữ nhiều ion lithium hơn trên cùng một đơn vị khối lượng, giúp tăng mật độ năng lượng. Điều này đồng nghĩa iPhone 20 có thể kéo dài thời lượng sử dụng pin mà không cần tăng độ dày hoặc trọng lượng thiết bị.

Chip A21 Pro, bộ nhớ AI chuyên dụng và màn hình lớn hơn

Nếu iPhone 18 Pro sử dụng chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm thế hệ đầu tiên, iPhone 20 được kỳ vọng chuyển sang kiến trúc 2nm cải tiến với bộ xử lý A21 Pro.

Tuy nhiên, sức mạnh của con chip mới không chỉ đến từ tốc độ xử lý. Apple được cho là sẽ kết hợp A21 Pro với bộ nhớ DRAM xếp chồng theo chiều dọc, sử dụng băng thông cực cao (Mobile HBM).

Giải pháp này có thể tăng đáng kể tốc độ truyền dữ liệu, tạo nền tảng để các tính năng trí tuệ nhân tạo tạo sinh hoạt động trực tiếp trên thiết bị. Nhờ đó, iPhone có thể xử lý những tác vụ AI phức tạp nhanh hơn, mượt mà hơn và giảm phụ thuộc vào máy chủ đám mây.

Kích thước màn hình cũng được cho là sẽ tăng lên. Sau khi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max lần lượt ổn định ở mức 6,3 inch và 6,9 inch, Apple có thể nâng kích thước lên 6,4 inch đối với phiên bản Pro và tới 7 inch đối với Pro Max trên thế hệ kỷ niệm 20 năm.

Dù còn khoảng một năm nữa iPhone 20 mới có thể xuất hiện, những kế hoạch trên cho thấy Apple đang chuẩn bị một đợt thay đổi lớn cho dòng smartphone chủ lực. Dĩ nhiên, các thông tin hiện tại vẫn chủ yếu dựa trên tin rò rỉ và nguyên mẫu thử nghiệm. Những công nghệ phức tạp như camera ẩn dưới màn hình có thể gặp khó khăn trong quá trình hoàn thiện, khiến lịch trình ra mắt hoặc cấu hình cuối cùng thay đổi.

Tuy nhiên, câu chuyện này gợi nhớ đến năm 2017, khi nhiều người dùng quyết định bỏ qua iPhone 8 để chờ iPhone X. Khi đó, thiết bị kỷ niệm 10 năm không chỉ mang đến thiết kế mới mà còn mở ra một chương hoàn toàn khác trong lịch sử iPhone.

(Tổng hợp)