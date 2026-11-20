iPhone 20 Pro có thể kết hợp thiết kế của iPhone Air và sức mạnh của iPhone 18 Pro

Theo các thông tin rò rỉ, những mẫu iPhone Pro kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone sẽ sở hữu thiết kế hoàn toàn mới. Điểm nhấn đáng chú ý là màn hình cong tràn cả bốn cạnh, tạo cảm giác gần như không có viền màn hình.

Diện mạo iPhone 20 Pro vào năm 2027. Ảnh: Ice Universe/ X

Bên cạnh đó, thiết bị được cho là sẽ có thân máy mỏng hơn, các cạnh bo cong mềm mại và thậm chí có thể đưa chất liệu titan trở lại. Một số nguồn tin rò rỉ nhận định thiết kế mới sẽ vay mượn khá nhiều đường nét từ iPhone Air.

Nếu những thông tin này trở thành hiện thực, đây chính là hướng đi mà nhiều người yêu thích iPhone Air đang chờ đợi.

Tất nhiên, iPhone 20 Pro sẽ không và cũng không nên mỏng đến mức tương tự iPhone Air. Apple cần duy trì không gian bên trong đủ lớn để tích hợp những linh kiện cao cấp, đặc biệt là hệ thống camera phức tạp và viên pin dung lượng lớn.

Tuy nhiên, chỉ cần giảm độ dày so với thế hệ hiện tại, đồng thời kế thừa một số đặc điểm thiết kế của iPhone Air, iPhone 20 Pro đã có thể tạo ra sức hấp dẫn rất khác biệt.

Điều quan trọng là mẫu iPhone này không phải đánh đổi quá nhiều về tính năng để có được ngoại hình thanh mảnh. Khác với iPhone Air, phiên bản Pro kỷ niệm 20 năm được kỳ vọng vẫn sở hữu hệ thống camera tốt nhất trong toàn bộ danh mục iPhone, đồng thời duy trì lợi thế về thời lượng pin.

Đây chính là sự kết hợp đáng mong đợi: một thiết bị có ngoại hình tinh tế, mỏng nhẹ nhưng không phải hy sinh những tính năng quan trọng mà người dùng thường kỳ vọng ở một chiếc smartphone cao cấp.

iPhone kỷ niệm 20 năm có thể trở thành mẫu máy đáng chờ đợi nhất

Nếu nhìn từ góc độ thiết kế, iPhone Air cho thấy Apple vẫn có khả năng tạo ra những chiếc smartphone mang đến cảm giác mới mẻ, khác biệt so với những thế hệ trước. Trong khi đó, iPhone 18 Pro tiếp tục chứng minh sức hấp dẫn của dòng sản phẩm cao cấp nhờ camera mạnh mẽ, hiệu năng và những tính năng toàn diện.

Kết hợp hai hướng phát triển này có thể giúp Apple tạo ra một chiếc iPhone cân bằng hơn giữa tính thẩm mỹ và khả năng sử dụng thực tế.

iPhone Air cho thấy Apple vẫn có khả năng tạo ra những chiếc smartphone mang đến cảm giác mới mẻ, khác biệt so với những thế hệ trước. Ảnh: Tom's Guide

Đối với những người yêu thích thiết kế của iPhone Air nhưng không muốn từ bỏ camera telephoto, thời lượng pin tốt và những tính năng cao cấp của dòng Pro, iPhone 20 Pro có thể là lựa chọn gần như hoàn hảo.

Đặc biệt, mẫu máy này còn có thể trở thành phương án hấp dẫn đối với những người không có ý định chuyển sang iPhone Duo 2, thế hệ điện thoại gập tiếp theo mà Apple được cho là đang phát triển.

Dĩ nhiên, tất cả vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn. Apple chưa xác nhận thiết kế hay cấu hình của dòng iPhone kỷ niệm 20 năm.

Tuy nhiên, nếu hãng thực sự kết hợp được sự thanh lịch của iPhone Air với sức mạnh và tính toàn diện của iPhone Pro, đây có thể là một trong những thiết kế iPhone đáng nhớ nhất kể từ khi sản phẩm ra mắt lần đầu.

(Theo PhoneArena, Mashable, 9to5mac)