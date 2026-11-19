Apple cân nhắc đưa titan trở lại trên iPhone 20 Pro

Sau nhiều năm gần như duy trì ngôn ngữ thiết kế quen thuộc kể từ thế hệ iPhone 12, Apple được cho là đang chuẩn bị một trong những thay đổi ngoại hình lớn nhất trong lịch sử dòng smartphone của hãng. Tâm điểm của cuộc cải tổ này là iPhone 20 Pro, mẫu máy dự kiến ra mắt nhân dịp kỷ niệm 20 năm chiếc iPhone đầu tiên xuất hiện.

Cái nhìn rõ nét nhất từ trước đến nay về diện mạo có thể có của các mẫu iPhone 20 Pro vào năm 2027. Ảnh: Ice Universe/ X

Theo một tiết lộ mới từ tài khoản Fixed Focus Digital trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc), Apple đã bắt đầu sử dụng khung viền titan trên các nguyên mẫu iPhone 20 Pro đang trong giai đoạn phát triển kỹ thuật ban đầu. Nếu thông tin này chính xác, titan sẽ một lần nữa trở thành vật liệu chủ đạo trên dòng iPhone cao cấp nhất.

Trước đó, Apple từng gây chú ý khi chuyển sang khung titan trên iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Tuy nhiên, hãng lại quay về sử dụng nhôm trên iPhone 17 Pro và iPhone 18 Pro.

Việc titan có thể trở lại trên thế hệ iPhone đặc biệt tiếp theo cho thấy Apple đang cân nhắc một hướng đi mới trong thiết kế sản phẩm cao cấp.

Sự thay đổi vật liệu nhiều khả năng chỉ là một phần trong kế hoạch cải tổ toàn diện. Theo nguồn tin rò rỉ, iPhone 20 Pro sẽ sở hữu kiểu dáng mềm mại hơn, có một số nét tương đồng với iPhone Air nhưng được bo tròn nhiều hơn. Đây có thể là bước chuyển đáng kể so với thiết kế khung viền phẳng và các cạnh vuông vức đã gắn bó với iPhone trong nhiều năm.

Mặt kính bo cong, viền màn hình chỉ còn khoảng 1mm

Những thông tin mới về khung titan cũng phù hợp với một số tin đồn xuất hiện trước đó. Fixed Focus Digital từng cho biết iPhone 20 Pro có thể sử dụng loại kính tương tự iPhone Air, nhưng được tạo hình khác biệt với độ cong rõ rệt hơn ở cả bốn cạnh.

Đáng chú ý, Apple được cho là đã điều chỉnh một số thiết bị sản xuất từng sử dụng cho iPhone Air để phục vụ quá trình chế tạo mẫu flagship mới. Điều này cho thấy hãng có thể đang tận dụng công nghệ và kinh nghiệm phát triển dòng smartphone siêu mỏng để xây dựng thế hệ iPhone cao cấp tiếp theo.

Theo các dự đoán hiện tại, iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max sẽ có phần thân chủ yếu bằng kính, kết hợp với một dải kim loại rất mỏng chạy xung quanh. Thiết kế này có thể tạo cảm giác mặt kính và khung viền hòa làm một, mang đến vẻ ngoài liền mạch hơn.

Tuy nhiên, quá trình hoàn thiện thiết kế vẫn chưa kết thúc. Leaker Ice Universe cho biết Apple đang thử nghiệm tới bốn phương án thiết kế khác nhau cho thiết bị, trong đó có hai phiên bản sử dụng mặt kính phẳng.

Điểm còn được Apple cân nhắc nhiều nhất dường như là độ cong của mặt kính. Một số nguyên mẫu ban đầu có độ cong khá lớn, nhưng hãng được cho là đang điều chỉnh theo hướng tiết chế hơn so với những hình ảnh rò rỉ trước đây.

Dù lựa chọn phương án nào, iPhone 20 Pro vẫn được kỳ vọng sở hữu dải kim loại cực mỏng cùng viền màn hình gần như biến mất. Một số nguồn tin dự đoán độ dày viền có thể giảm xuống chỉ khoảng 1mm, tạo nên diện mạo hiện đại và tăng cảm giác màn hình tràn ra sát các cạnh máy.

Trên thực tế, việc Apple chuyển từ titan sang nhôm từng khiến một bộ phận người dùng không hài lòng, dù nhôm có ưu thế về khả năng dẫn nhiệt. Nhiều ý kiến trên Reddit thậm chí dự đoán Apple sớm muộn cũng sẽ quay lại với titan. Những tin đồn mới nhất về iPhone 20 Pro dường như đang củng cố nhận định này.

Bài toán tản nhiệt vẫn là thách thức lớn của Apple

Việc Apple đưa titan trở lại trên iPhone 20 Pro có thể khiến nhiều người dùng hào hứng, nhưng vẫn tồn tại một vấn đề cần được giải quyết: khả năng kiểm soát nhiệt độ.

iPhone 20 Pro có thể quay lại với chất liệu titan. Ảnh: 9to5mac

Trên iPhone 15 Pro, Apple từng đối mặt với nhiều phản ánh về tình trạng máy nóng lên trong quá trình sử dụng. Khả năng dẫn nhiệt của nhôm tốt hơn titan cũng là một trong những lý do khiến việc chuyển sang vật liệu này trên các thế hệ sau được đánh giá tích cực về mặt kỹ thuật.

(Video rò rỉ hình ảnh linh kiện iPhone 20 Pro. Nguồn: Ice Universe/X)

Do đó, nếu quay lại với khung titan, Apple cần chứng minh rằng hãng đã tìm được giải pháp tản nhiệt hiệu quả hơn, tránh để thiết kế cao cấp phải đánh đổi bằng trải nghiệm sử dụng.

Dù còn nhiều chi tiết chưa được xác nhận, iPhone 20 Pro đang được kỳ vọng sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử thiết kế iPhone. Sau nhiều năm duy trì kiểu dáng tương đối quen thuộc, Apple dường như muốn tạo ra một thế hệ flagship thực sự khác biệt cho dịp kỷ niệm 20 năm.

(Theo PhoneArena, Cult of Mac, 9to5mac)