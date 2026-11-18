Thay vì phát hành một phiên bản đặc biệt riêng lẻ nhân cột mốc 20 năm, Apple sẽ đưa mẫu kế nhiệm của iPhone 18 Pro 'nhảy cóc' tên gọi thành iPhone 20 Pro. Dòng flagship này được cho là sẽ sở hữu diện mạo lột xác hoàn toàn với phong cách đậm chất tương lai.

Điểm nhấn lớn nhất trên iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max nằm ở công nghệ màn hình AMOLED, một mẫu kính bảo vệ màn hình được cho là dành cho iPhone 20 Pro vừa xuất hiện trong video do tài khoản chuyên rò rỉ công nghệ Ice Universe chia sẻ. Điểm đáng chú ý là thay vì bề mặt phẳng như các thế hệ iPhone hiện nay, tấm kính này được thiết kế cong xuống ở cả bốn cạnh, hướng về phía khung viền thiết bị.

Mẫu kính có các góc bo tròn, phần viền được tạo hình liền mạch. Đáng chú ý, những vị trí khoét dành cho camera trước và hệ thống Face ID cũng có kích thước nhỏ hơn so với thiết kế quen thuộc. Dù chưa thể xác định chính xác cách bố trí các linh kiện bên dưới, chi tiết này gợi mở khả năng Apple đang tìm cách thu hẹp những phần khuyết trên màn hình.

Mẫu kính có các góc bo tròn, phần viền được tạo hình liền mạch. Ảnh: Ice Universe/X

Nếu được giữ lại trong phiên bản thương mại, thiết kế cong bốn cạnh sẽ tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với những mẫu iPhone gần đây. Thay vì kết thúc đột ngột tại phần khung kim loại, bề mặt kính có thể uốn cong xuống hai bên và cả cạnh trên, cạnh dưới, tạo cảm giác màn hình mở rộng đến sát các mép máy.

Đây cũng là một phần trong định hướng thiết kế lấy kính làm trung tâm mà Apple được cho là đang theo đuổi. Theo những thông tin rò rỉ trước đó, cả mặt trước và mặt sau thiết bị đều sử dụng kính, với phần vật liệu uốn cong về phía các cạnh để che đi phần lớn khung kim loại ở giữa. Một dải kim loại mỏng vẫn có thể được giữ lại nhằm kết nối và gia cố cấu trúc thân máy.

Nguồn tin rò rỉ Fixed Focus Digital tiết lộ Apple sẽ kết hợp các đường nét đặc trưng từ hai dòng máy iPhone X và iPhone Air lên sản phẩm mới. Phần màn hình cong bốn cạnh sẽ nối liền mạch với bộ khung kim loại bo tròn theo phong cách của iPhone X.

iPhone 20 Pro dự kiến sẽ có khung viền bo tròn giống như iPhone X

Trong khi đó, mặt lưng máy được cho là chuyển sang chất liệu kính tương tự iPhone Air nhưng có các cạnh bo tròn hơn để khớp với độ cong màn hình. Nếu thông tin này chính xác, kiểu mặt lưng kim loại pha một phần kính phục vụ sạc không dây và MagSafe trên iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có thể bị loại bỏ ngay trong năm tới.

Một chi tiết khác cũng đáng chú ý là Apple có thể bỏ qua tên gọi iPhone 19 để chuyển thẳng sang iPhone 20, tương tự cách hãng từng sử dụng tên iPhone X thay vì iPhone 9 vào năm 2017. Nếu đúng như dự đoán, thế hệ sản phẩm ra mắt năm 2027 sẽ vừa đánh dấu cột mốc 20 năm iPhone, vừa mở ra một giai đoạn mới trong thiết kế smartphone của Apple.

Dù vậy, những tin đồn sớm về thế hệ iPhone mới vẫn cần được tiếp nhận một cách thận trọng. Kế hoạch thiết kế của Apple hoàn toàn có thể thay đổi trước thời điểm sản phẩm dự kiến trình làng vào tháng 9/2027.