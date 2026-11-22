iPhone 20 Pro Max, mẫu máy gắn với cột mốc 20 năm iPhone vào năm 2027, được cho là sẽ có hệ thống camera mới với cảm biến xếp chồng ba lớp, mạch logic tiến trình 17nm và công nghệ mở rộng dải tương phản động LOFIC. Nếu đúng, các thay đổi này có thể cải thiện tốc độ xử lý và chất lượng ảnh trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Hiện Apple chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào về thiết bị này.

Theo tài khoản Ice Universe trên mạng xã hội Weibo, camera chính của iPhone 20 Pro Max có thể dùng mạch xử lý logic sản xuất trên tiến trình 17nm. Thông tin này bổ sung cho những đồn đoán trước đó về cảm biến ba lớp và LOFIC. Thay vì chạy đua megapixel, Apple được cho là hướng tới những thay đổi sâu hơn trong cấu trúc cảm biến hình ảnh.

Tiến trình 17nm trong cảm biến: nhanh hơn, mát hơn nhưng không thu thêm sáng

Điểm đáng chú ý nhất của lần rò rỉ này là khả năng Apple chuyển lớp mạch logic của cảm biến sang tiến trình 17nm. Đây là bộ phận đọc dữ liệu từ các điểm ảnh, truyền tín hiệu và hỗ trợ xử lý thông tin thu được.

iPhone 20 Pro Max được cho là nâng cấp camera với cảm biến xếp chồng ba lớp, mạch xử lý tiến trình 17nm và công nghệ LOFIC. Ảnh: AppleTrack/X

Việc thu nhỏ tiến trình có thể giúp mạch điện hoạt động hiệu quả hơn và tăng tốc độ truyền dữ liệu mà không cần mở rộng vùng cảm biến thu nhận ánh sáng. Nâng cấp này được kỳ vọng mang lại ba lợi ích chính:

Tiết kiệm điện: mức tiêu thụ năng lượng giảm, có lợi khi chụp liên tục hoặc quay video thời gian dài.

Hạn chế méo hình: tốc độ đọc dữ liệu nhanh hơn có thể giảm hiện tượng méo do màn trập cuốn (rolling shutter) khi chụp chủ thể chuyển động nhanh. Điều này cũng hỗ trợ việc kết hợp nhiều khung hình thành một bức ảnh tốt hơn.

Kiểm soát nhiệt: mạch logic tiêu thụ ít điện hơn nên lượng nhiệt phát sinh có thể thấp hơn, nhất là ở các chế độ chụp và quay đòi hỏi hiệu suất cao.

Tuy vậy, tiến trình 17nm không đồng nghĩa với điểm ảnh lớn hơn hay cảm biến thu được nhiều ánh sáng hơn. Giá trị chủ yếu của công nghệ này nằm ở khả năng xử lý và truyền tải dữ liệu, tạo điều kiện để bộ xử lý hình ảnh và thuật toán nhiếp ảnh điện toán phát huy tốt hơn.

Cảm biến ba lớp và LOFIC: hướng đi cho dải tương phản động HDR

Ngoài tiến trình 17nm, cấu trúc cảm biến xếp chồng ba lớp cũng được kỳ vọng xuất hiện trên iPhone 20 Pro Max. Với thiết kế này, các chức năng thu nhận ánh sáng, xử lý tín hiệu và lưu trữ hoặc điều khiển dữ liệu được tách thành những lớp riêng. Cách bố trí có thể giảm nhiễu điện giữa các bộ phận và mở rộng băng thông truyền tải thông tin, giúp cảm biến xử lý lượng dữ liệu hình ảnh lớn hơn trong thời gian ngắn hơn.

Đáng chú ý hơn cả là LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor). Công nghệ này dùng tụ điện tích hợp để tăng khả năng lưu trữ điện tích của từng điểm ảnh, giúp cảm biến ghi nhận hình ảnh tốt hơn khi độ chênh lệch ánh sáng lớn. Nếu được trang bị, LOFIC có thể giúp camera giữ lại nhiều chi tiết hơn ở cả vùng sáng và vùng tối trong cùng một bức ảnh. Lợi thế này thể hiện rõ khi chụp ngược sáng, phong cảnh có bầu trời sáng mạnh hoặc khung hình có tương phản lớn.

Sự kết hợp giữa cảm biến ba lớp, LOFIC và mạch logic 17nm có thể tạo bước tiến đáng kể về dải tương phản động HDR và tốc độ xử lý hình ảnh. Tuy nhiên, chưa có xác nhận rằng cả ba công nghệ sẽ cùng xuất hiện trong một cụm cảm biến trên sản phẩm thương mại.

Khẩu độ cơ học thay đổi: lớp bổ trợ cho cảm biến tốc độ cao

Bên cạnh cảm biến, Apple còn được cho là có thể tiếp tục phát triển công nghệ khẩu độ cơ học thay đổi trên các thế hệ iPhone Pro tương lai, trong đó có iPhone 20 Pro Max. Khi kết hợp với cảm biến tốc độ cao, khả năng điều chỉnh khẩu độ bằng phần cứng sẽ giúp camera kiểm soát ánh sáng linh hoạt hơn.

Dưới nắng mạnh, khẩu độ có thể thu hẹp để hạn chế cháy sáng và duy trì tốc độ màn trập phù hợp. Ngược lại, khi thiếu sáng hoặc chụp trong nhà, khẩu độ rộng hơn cùng khả năng đọc dữ liệu ít nhiễu có thể giữ lại nhiều chi tiết ở vùng tối và hạn chế nhòe hình do chuyển động. Cơ chế này còn có thể hỗ trợ kiểm soát độ sâu trường ảnh tự nhiên hơn, hữu ích cả khi quay video kéo dài.

Những điều cần lưu ý về độ tin cậy

Nhìn chung, các thông tin rò rỉ cho thấy Apple có thể đang chuẩn bị hướng nâng cấp camera toàn diện cho thế hệ iPhone đánh dấu 20 năm ra đời. Thay vì chỉ tăng thông số phần cứng, hãng được cho là tập trung vào cấu trúc cảm biến, tốc độ xử lý và khả năng kiểm soát ánh sáng.

Tuy nhiên, toàn bộ nội dung trên mới dừng ở mức tin đồn từ nguồn rò rỉ và chưa được Apple xác nhận. Người dùng cần chờ công bố chính thức từ hãng để biết cấu hình camera thực tế của iPhone 20 Pro Max.