Thay vì chạy đua tăng số megapixel trên iPhone 20 Pro Max, Apple được cho là tập trung vào công nghệ cảm biến hình ảnh với cấu trúc xếp chồng ba lớp, mạch xử lý sử dụng tiến trình 17nm và công nghệ mở rộng dải tương phản động LOFIC. Những nâng cấp này hứa hẹn cải thiện tốc độ xử lý, khả năng chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng phức tạp và chất lượng hình ảnh tổng thể.

iPhone 20 Pro Max cho là có nâng cấp camera với công nghệ cảm biến hình ảnh cấu trúc xếp chồng ba lớp, mạch xử lý sử dụng tiến trình 17nm và công nghệ mở rộng dải tương phản động LOFIC. Ảnh: AppleTrack/X

Đến thời điểm hiện tại, Apple chưa công bố iPhone 20 Pro Max cũng như xác nhận bất kỳ thay đổi nào đối với hệ thống camera của sản phẩm. Tuy nhiên, những thông tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng đang hé lộ định hướng phát triển mới của hãng. Theo tài khoản Ice Universe trên mạng xã hội Weibo, mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm có thể được trang bị cảm biến camera chính sử dụng tiến trình xử lý logic 17nm.

Thông tin này bổ sung cho những báo cáo trước đó về cảm biến hình ảnh xếp chồng ba lớp và công nghệ LOFIC, cho thấy Apple có thể đang hướng tới những cải tiến sâu hơn ở cấp độ bán dẫn.

Tiến trình 17nm: Tăng tốc xử lý, giảm tiêu thụ năng lượng

Điểm đáng chú ý trong thông tin rò rỉ lần này về camera iPhone 20 Pro Max không nằm ở độ phân giải mà ở tiến trình 17nm, được sử dụng cho lớp mạch logic của cảm biến hình ảnh. Đây là bộ phận đảm nhiệm việc đọc dữ liệu từ các điểm ảnh, truyền tải tín hiệu và hỗ trợ xử lý thông tin thu được.

Việc thu nhỏ tiến trình sản xuất lớp logic có thể giúp các mạch điện hoạt động hiệu quả hơn, cho phép dữ liệu hình ảnh được truyền đi nhanh hơn, mà không cần mở rộng diện tích vật lý của vùng cảm biến thu nhận ánh sáng.

Trong thực tế, nâng cấp này có thể mang lại ba lợi ích quan trọng. Trước hết là giảm mức tiêu thụ điện năng. Các mạch logic hiệu quả hơn sẽ hạn chế lượng điện năng cần thiết khi người dùng chụp ảnh liên tục, sử dụng chế độ chụp liên tiếp hoặc quay video trong thời gian dài.

Thứ hai là tăng tốc độ đọc dữ liệu từ điểm ảnh. Khả năng truyền tải thông tin nhanh hơn giúp giảm hiện tượng méo hình do màn trập cuốn (rolling shutter), thường xuất hiện khi chụp các chủ thể chuyển động nhanh. Đồng thời, tốc độ đọc dữ liệu cao cũng hỗ trợ quá trình kết hợp nhiều khung hình để tạo ra bức ảnh có chất lượng tốt hơn.

Cuối cùng, tiến trình mới có thể cải thiện khả năng kiểm soát nhiệt độ. Khi các mạch xử lý tiêu thụ ít năng lượng hơn, lượng nhiệt phát sinh cũng được hạn chế, đặc biệt trong những chế độ chụp ảnh và quay video đòi hỏi hiệu suất cao.

Dù vậy, cần lưu ý rằng việc sử dụng tiến trình 17nm không đồng nghĩa các điểm ảnh sẽ lớn hơn hoặc trực tiếp thu được nhiều ánh sáng hơn. Giá trị chính của công nghệ này nằm ở khả năng tăng tốc độ xử lý dữ liệu, giúp bộ xử lý tín hiệu hình ảnh và các thuật toán nhiếp ảnh điện toán của Apple hoạt động hiệu quả hơn.

Cảm biến xếp chồng ba lớp và công nghệ LOFIC

Bên cạnh tiến trình 17nm, một trong những nâng cấp đáng chú ý được đồn đoán dành cho camera iPhone 20 Pro Max là cấu trúc cảm biến hình ảnh xếp chồng ba lớp.

Cảm biến xếp chồng ba lớp trên iPhone 20 Pro Max phân chia các chức năng thu nhận ánh sáng, xử lý tín hiệu và lưu trữ hoặc điều khiển dữ liệu thành những lớp riêng biệt.

Khác với cảm biến xếp chồng hai lớp thông thường, thiết kế ba lớp phân chia các chức năng thu nhận ánh sáng, xử lý tín hiệu và lưu trữ hoặc điều khiển dữ liệu thành những lớp riêng biệt. Cách bố trí này có thể hạn chế nhiễu điện giữa các bộ phận, đồng thời tăng băng thông truyền tải dữ liệu.

Nếu được triển khai thành công, công nghệ này sẽ giúp cảm biến xử lý lượng thông tin hình ảnh lớn hơn trong thời gian ngắn hơn, tạo nền tảng cho những tính năng chụp ảnh tiên tiến.

Một công nghệ khác cũng được nhắc đến trong lộ trình camera iPhone 20 Pro Max năm 2027 của Apple là LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor). Đây là công nghệ sử dụng tụ điện tích hợp để mở rộng khả năng lưu trữ điện tích của từng điểm ảnh, qua đó cải thiện khả năng ghi nhận hình ảnh trong những môi trường có độ tương phản ánh sáng cao.

Với LOFIC, cảm biến có thể bảo toàn nhiều chi tiết hơn ở cả những vùng quá sáng lẫn vùng tối trong cùng một khung hình. Điều này đặc biệt hữu ích khi chụp ảnh ngược sáng, phong cảnh có bầu trời sáng mạnh hoặc những khung cảnh có sự chênh lệch lớn giữa ánh sáng và bóng tối.

Sự kết hợp giữa cảm biến ba lớp, công nghệ LOFIC và mạch logic 17nm, nếu cùng xuất hiện trên một hệ thống camera, có thể tạo ra bước tiến đáng kể về dải tương phản động (HDR) và tốc độ xử lý hình ảnh. Tuy nhiên, hiện chưa có báo cáo nào xác nhận cả ba công nghệ sẽ được tích hợp trong cùng một cụm cảm biến.

Khẩu độ thay đổi iPhone 20 Pro Max: Kết hợp kiểm soát ánh sáng bằng phần cứng

Một hướng nâng cấp khác có thể xuất hiện trên các mẫu iPhone Pro tương lai là sự kết hợp giữa cảm biến tốc độ cao và khẩu độ cơ học thay đổi.

Apple đã đưa công nghệ khẩu độ thay đổi bằng cơ chế cơ học lên dòng iPhone 18 Pro Max. Nếu tiếp tục phát triển công nghệ này trên những thế hệ tiếp theo, bao gồm cả iPhone 20 Pro Max, hãng có thể mang đến khả năng kiểm soát ánh sáng linh hoạt hơn trong nhiều điều kiện chụp.

Khi chụp ngoài trời dưới ánh nắng mạnh, việc thu hẹp khẩu độ giúp hạn chế tình trạng cháy sáng, đồng thời duy trì tốc độ màn trập phù hợp để hình ảnh tự nhiên hơn.

Ngược lại, trong môi trường thiếu sáng hoặc khi chụp ảnh trong nhà, khẩu độ rộng hơn kết hợp với khả năng đọc dữ liệu ít nhiễu sẽ giúp giữ lại nhiều chi tiết ở vùng tối, giảm nhòe do chuyển động.

Khả năng điều chỉnh khẩu độ bằng phần cứng cũng có thể hỗ trợ kiểm soát độ sâu trường ảnh tự nhiên hơn, đồng thời mang lại lợi ích cho cả chụp ảnh tĩnh lẫn quay video kéo dài.

(Theo Geeky Gadgets, AppleInsider, MacRumors)