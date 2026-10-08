iPhone 20 Pro Max có thể khiến nhiều fan thất vọng vì điều này

Một rò rỉ mới cho thấy dòng iPhone 20 Pro Max có khả năng vẫn giữ Dynamic Island, đồng thời chưa thể đưa hoàn toàn camera selfie và hệ thống cảm biến Face ID xuống dưới màn hình.

Một concept iPhone 20 Pro Max. Ảnh: FPT.

Thay vào đó, điểm nhấn lớn nhất trên thế hệ iPhone đặc biệt này có thể nằm ở màn hình cong cả bốn cạnh, kết hợp thiết kế kính và kim loại sang trọng.

Theo tài khoản chuyên rò rỉ AppleLeaker trên mạng xã hội X, iPhone 20 Pro Max sẽ không sử dụng camera dưới màn hình cũng như Face ID dưới màn hình. Thay vào đó, Apple được cho là sẽ tiếp tục sử dụng Dynamic Island với kích thước tương tự trên iPhone 18 Pro Max.

Thông tin này phần nào đi ngược với kỳ vọng rằng Apple sẽ tận dụng cột mốc 20 năm để tạo ra một cuộc cách mạng về thiết kế iPhone. Trước đó, nhiều tin đồn cho rằng Apple đang nghiên cứu một mẫu iPhone gần như toàn màn hình, trong đó các thành phần từng chiếm không gian ở mặt trước sẽ được giấu hoàn toàn bên dưới tấm nền.

Nếu rò rỉ mới chính xác, Apple vẫn chưa sẵn sàng thực hiện bước chuyển đổi triệt để này.

Màn hình cong cả bốn cạnh mới là thay đổi đáng chú ý

Thay vì loại bỏ hoàn toàn Dynamic Island, Apple được cho là sẽ tập trung vào một kiểu màn hình khác biệt hơn. AppleLeaker cho biết iPhone kỷ niệm 20 năm có thể được trang bị màn hình "quad-curved", tức màn hình cong ở cả bốn cạnh.

Khái niệm này không hoàn toàn mới trên thị trường smartphone Android. Một số thiết bị như OnePlus 13 hay Motorola Edge 70 Pro+ từng sử dụng ngôn ngữ thiết kế màn hình với các cạnh cong, tạo cảm giác phần hiển thị kéo dài sát ra mép máy từ nhiều hướng.

Tuy nhiên, nếu Apple áp dụng thiết kế này trên iPhone 20 Pro Max, màn hình cong bốn cạnh có thể được kết hợp với một cấu trúc hoàn toàn khác, trong đó kính bao quanh phần thân máy và một dải kim loại chạy ở khu vực trung tâm. Cách tiếp cận này có thể tạo ra diện mạo cao cấp nhưng vẫn đảm bảo độ chắc chắn cần thiết.

AppleLeaker cho biết thông tin về màn hình được xây dựng dựa trên lộ trình công nghệ màn hình của DSCC (Display Supply Chain Consultants). Theo nguồn tin, DSCC có thành tích rất cao trong việc dự đoán những thay đổi liên quan đến công nghệ màn hình.

Tuy nhiên, người rò rỉ cũng đưa ra cảnh báo rằng các kế hoạch phần cứng của Apple vẫn có thể thay đổi trước khi sản phẩm chính thức được sản xuất hàng loạt. Vì vậy, thiết kế được cho là có khả năng cao nhất ở thời điểm hiện tại chưa đồng nghĩa với cấu hình cuối cùng.

Apple từng từ bỏ ý tưởng iPhone toàn kính vì quá khó sản xuất

Rò rỉ mới cũng tương đối phù hợp với những thông tin từng được Bloomberg đưa ra. Nhà báo Mark Gurman cho biết Apple vẫn đang có một cuộc đại tu thiết kế dành cho chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm.

Hình dung về mẫu iPhone 20 Pro. Ảnh: Ice Universe/ X

Theo đó, Apple được cho là đang hướng tới một thiết kế sử dụng kính bao quanh các cạnh, trong khi một dải kim loại chạy xuyên qua phần giữa thân máy. Cách bố trí này có thể tạo ra cảm giác liền mạch và khác biệt đáng kể so với những mẫu iPhone hiện nay.

Đáng chú ý, Apple từng được cho là thử nghiệm một phiên bản cực đoan hơn với thân máy gần như hoàn toàn bằng kính. Tuy nhiên, ý tưởng này cuối cùng bị loại bỏ do những thách thức quá lớn trong quá trình sản xuất.

Đây là chi tiết quan trọng bởi Apple thường phải cân bằng giữa tham vọng thiết kế và khả năng sản xuất hàng loạt. Một thiết kế có thể rất ấn tượng trên bản mẫu nhưng trở nên khó khả thi khi phải đáp ứng sản lượng hàng chục hoặc hàng trăm triệu thiết bị.

Do đó, iPhone 20 Pro Max có thể trở thành sự thỏa hiệp giữa hai yếu tố: mang đến diện mạo đủ khác biệt để đánh dấu 20 năm iPhone, nhưng không đi quá xa đến mức gây ra những vấn đề nghiêm trọng về sản xuất và độ bền.

iPhone 20 Pro Max có thể sở hữu màn hình gần 7 inch

Bên cạnh thiết kế, kích thước màn hình cũng được cho là một trong những thay đổi đáng chú ý trên thế hệ iPhone kỷ niệm 20 năm.

Nguồn tin từ tài khoản Digital Chat Station cho biết Apple đang thử nghiệm màn hình 6,41 inch dành cho iPhone 20 Pro và màn hình lên tới 6,96 inch cho iPhone 20 Pro Max.

Nếu thông tin này trở thành hiện thực, iPhone 20 Pro Max sẽ có màn hình lớn nhất từ trước đến nay trên một chiếc iPhone, gần chạm mốc 7 inch.

(Video một concept iPhone 20 Pro. Nguồn: Technizo Concept/ YouTube)

Kích thước này sẽ đưa iPhone 20 Pro Max tiến gần hơn tới ranh giới giữa smartphone và các thiết bị màn hình lớn, đồng thời mở ra không gian hiển thị rộng hơn cho xem video, chơi game, chỉnh sửa ảnh và các tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, cũng xuất hiện một điểm mâu thuẫn giữa các nguồn tin. Một rò rỉ trước đó cho rằng dòng iPhone 20 có thể sở hữu Dynamic Island nhỏ hơn iPhone 18 Pro Max. Trong khi đó, AppleLeaker lại khẳng định Dynamic Island trên thế hệ kỷ niệm 20 năm sẽ có kích thước tương tự iPhone 18 Pro Max.

Sự khác biệt này cho thấy Apple có thể vẫn đang thử nghiệm nhiều phương án thiết kế khác nhau.

Ở thời điểm hiện tại, Apple chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào nói trên. Thậm chí tên gọi chính thức của thế hệ iPhone kỷ niệm 20 năm vẫn chưa được xác định chắc chắn.

Nếu Apple tiếp tục chu kỳ ra mắt quen thuộc, dòng iPhone đặc biệt này sẽ xuất hiện vào khoảng tháng 9/2027. Khoảng thời gian còn lại đủ dài để công ty thay đổi cả thiết kế, linh kiện lẫn phương án sản xuất.

(Theo Macworld, Gadgets, PhoneArena)