iPhone 20 Pro lộ thông tin gây sốc, giấc mơ iPhone toàn kính tan vỡ?

iPhone 20 Pro vẫn có camera đục lỗ trên màn hình

Dù iPhone Duo và iPhone 18 Pro mới chỉ vừa ra mắt, những tin đồn về thế hệ iPhone cao cấp tiếp theo đã bắt đầu xuất hiện ngày càng dày đặc. Trong đó, iPhone 20 Pro và 20 Pro Max đang thu hút sự chú ý đặc biệt bởi đây được kỳ vọng là những sản phẩm đánh dấu cột mốc 20 năm kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên trình làng.

Một concept iPhone 20. Ảnh: X

Các thông tin rò rỉ trước đó từng hé lộ Apple có thể thực hiện cuộc cách mạng thiết kế trên dòng iPhone kỷ niệm này. Một trong những thay đổi được nhắc đến nhiều nhất là thiết kế toàn kính, loại bỏ hoàn toàn những chi tiết gây gián đoạn trên màn hình, mang đến trải nghiệm hiển thị tràn viền thực sự.

Tuy nhiên, một nguồn tin rò rỉ mới từ tài khoản Digital Chat Station của Trung Quốc lại đưa ra nhận định trái ngược. Theo nguồn tin này, iPhone 20 Pro và 20 Pro Max vẫn sẽ có camera đục lỗ trên màn hình, thay vì đưa toàn bộ hệ thống camera selfie xuống bên dưới tấm nền.

Thông tin này đồng nghĩa với việc thiết kế màn hình của 20 Pro có thể không khác biệt hoàn toàn so với những thế hệ smartphone hiện nay. Dù vậy, Apple được cho là vẫn có thể sử dụng kính cong tràn ra các cạnh và bo quanh những góc máy, tạo cảm giác thiết bị được chế tác từ một khối kính liền mạch.

Trước đó, một số tin đồn cũng cho biết bộ đôi iPhone 20 Pro có thể sở hữu màn hình lớn hơn iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Nếu thông tin này chính xác, Apple vẫn có thể mang đến một diện mạo mới cho dòng iPhone kỷ niệm, nhưng chưa chắc đạt đến mức đột phá như những kỳ vọng ban đầu.

Vì sao Apple chưa sẵn sàng đưa camera selfie xuống dưới màn hình?

Việc Apple tiếp tục sử dụng camera đục lỗ thay vì camera ẩn dưới màn hình có thể xuất phát từ những hạn chế về chất lượng hình ảnh. Công nghệ camera dưới màn hình dù đã xuất hiện trên thị trường smartphone nhiều năm nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để bài toán chất lượng ảnh, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Đáng chú ý, Apple đã lần đầu đưa camera selfie dưới màn hình lên iPhone Duo. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế cho thấy công nghệ này vẫn chưa thực sự thuyết phục.

(Video một concept iPhone 20 Pro. Nguồn: Technizo Concept/ YouTube)

Trong bài đánh giá chuyên sâu về iPhone Duo, cây bút Victor nhận định việc giấu camera selfie trên màn hình bên trong là một lựa chọn hợp lý, bởi thiết kế và cách sử dụng thiết bị khiến không nhiều người thường xuyên chụp ảnh bằng camera này.

Tuy nhiên, chất lượng hình ảnh từ cảm biến 4MP trên màn hình bên trong lại kém xa camera selfie được bố trí trên màn hình ngoài. Sự chênh lệch này khiến tính hữu dụng của camera bên trong trở nên hạn chế.

Thậm chí, nếu không có nhóm người dùng thường xuyên thực hiện cuộc gọi FaceTime khi mở toàn bộ màn hình bên trong, Apple hoàn toàn có thể cân nhắc loại bỏ camera này.

Vấn đề đối với iPhone 20 Pro phức tạp hơn nhiều. Khác với iPhone Duo có hai màn hình riêng biệt, mẫu iPhone dạng thanh truyền thống không có màn hình phụ để bố trí thêm một camera selfie khác. Vì vậy, nếu Apple quyết định đưa camera xuống dưới màn hình, hãng sẽ phải bảo đảm chất lượng hình ảnh đủ tốt để đáp ứng nhu cầu chụp ảnh và gọi video của người dùng.

Đây cũng có thể là lý do khiến Apple chưa vội loại bỏ camera đục lỗ. Một thiết kế đẹp mắt nhưng đi kèm chất lượng selfie suy giảm sẽ khó trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với người dùng, đặc biệt trên dòng iPhone Pro vốn được định vị ở phân khúc cao cấp.

Hình ảnh được cho là mẫu iPhone 20 Pro vào năm 2027. Ảnh: Ice Universe/ X

Nói cách khác, Apple có thể sẵn sàng hy sinh một phần tính thẩm mỹ để duy trì chất lượng trải nghiệm thực tế. Đây là quyết định hợp lý nếu công nghệ camera ẩn dưới màn hình chưa đạt đến tiêu chuẩn mà hãng mong muốn.

iPhone 20 Pro vẫn còn nhiều thời gian để thay đổi thiết kế

Dù những thông tin rò rỉ mới nhất có thể khiến người hâm mộ thất vọng, vẫn còn quá sớm để kết luận iPhone 20 Pro sẽ không có cuộc cách mạng về ngoại hình.

Theo lịch trình dự kiến, dòng iPhone 20 còn ít nhất 10 tháng nữa mới chính thức ra mắt. Trong khoảng thời gian này, Apple vẫn có thể điều chỉnh thiết kế, thử nghiệm những công nghệ mới hoặc thay đổi phương án bố trí linh kiện trước khi bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Bản thân những chi tiết như phần khuyết màn hình, Dynamic Island hay camera đục lỗ cũng không phải vấn đề quá lớn đối với tất cả người dùng. Trên thực tế, nhiều người chỉ mất vài ngày để làm quen với những chi tiết này và sau đó gần như không còn chú ý đến chúng trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Dù vậy, với một sản phẩm mang ý nghĩa kỷ niệm 20 năm iPhone, kỳ vọng về một thiết kế thực sự khác biệt là điều hoàn toàn dễ hiểu. Người dùng có lý do để mong đợi Apple tạo ra bước ngoặt thay vì chỉ thu nhỏ Dynamic Island hoặc tinh chỉnh một số chi tiết ngoại hình.

(Theo PhoneArena, MacRumors, 9to5mac)