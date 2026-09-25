iPhone 20 Pro lộ tham vọng 'điên rồ', thiết kế siêu kinh điển hay bước lùi?

iPhone 20 Pro hiện vẫn chỉ là một sản phẩm trong những tin đồn, phải khoảng một năm nữa thế hệ iPhone kỷ niệm 20 năm mới chính thức xuất hiện.

Dù vậy, đây được dự đoán sẽ là một trong những mẫu iPhone đặc biệt nhất từ trước đến nay, bởi nó đánh dấu cột mốc hai thập kỷ kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp điện thoại di động.

Diện mạo iPhone 20 Pro từ nguồn rò rỉ mới nhất. Ảnh: Ice Universe/ X

Với ý nghĩa đó, Apple gần như chắc chắn sẽ phải tạo ra một bước tiến đáng kể trên iPhone 20 Pro. Giá bán của máy cũng có thể tăng tương ứng.

Tuy nhiên, thay vì bàn sâu về cấu hình hay giá bán của iPhone 20 Pro – những chủ đề có thể sẽ còn xuất hiện dày đặc trong khoảng 350 ngày tới, vấn đề đáng chú ý hơn lúc này là một tính năng đang được đồn đoán: màn hình cong cả bốn cạnh.

Nếu Apple thực sự đưa thiết kế này lên iPhone 20 Pro và các nhà sản xuất Android tiếp tục học theo Cupertino, smartphone cao cấp trong năm tới có thể quay lại một xu hướng mà nhiều người tưởng đã bị bỏ lại phía sau.

Apple không còn luôn là người dẫn đầu phần cứng

Apple ngày nay không còn là hãng liên tục đi đầu về mọi khía cạnh phần cứng smartphone. Công ty tham gia cuộc đua điện thoại màn hình gập muộn hơn Samsung và Huawei tới khoảng 7 năm.

Ngay cả iPhone 18 Pro Max, dù sở hữu nhiều nâng cấp đáng chú ý, cũng không phải smartphone có viên pin lớn nhất trên thị trường.

Apple đồng thời không quá mặn mà với cuộc đua cảm biến camera khổng lồ đang diễn ra mạnh mẽ trên các mẫu flagship Trung Quốc.

Thế nhưng, mỗi khi Apple thực hiện một thay đổi, phần còn lại của ngành smartphone vẫn theo dõi rất sát sao. Thậm chí đôi khi là quá sát sao.

Đó chính là thứ có thể gọi là “hiệu ứng Apple”. Những gì Cupertino làm thường nhanh chóng trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà sản xuất khác.

Có những thay đổi thực sự hữu ích, nhưng cũng có những trường hợp khiến người dùng phải tự hỏi tại sao cả ngành công nghiệp đột nhiên cho rằng đó là một ý tưởng hay.

iPhone 20 Pro trở lại với màn hình cong bốn cạnh?

Theo các tin đồn hiện nay, mẫu iPhone kỷ niệm của Apple có thể được trang bị màn hình cong về cả bốn phía vào năm sau.

Thay vì chỉ bo cong ở hai cạnh trái và phải như một số smartphone trước đây, kính màn hình sẽ uốn về phía cả bốn cạnh của thiết bị.

Một concept iPhone 20 Pro. Ảnh: Fpt.

Ý tưởng đằng sau thiết kế này tương đối dễ hiểu. Apple được cho là muốn iPhone 20 Pro sở hữu phần viền màn hình gần như biến mất hoàn toàn.

Khi đó, việc sử dụng một tấm nền cong ở các cạnh có thể giúp tạo cảm giác màn hình tràn ra sát mép máy hơn.

Trên phương diện thiết kế, đây chắc chắn là một giải pháp gây ấn tượng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ một thiết kế đẹp mắt chưa chắc đồng nghĩa với trải nghiệm sử dụng tốt hơn.

Màn hình cong luôn đi kèm một sự đánh đổi. Các mép cong khiến tình trạng chạm nhầm dễ xảy ra hơn, đặc biệt khi cầm điện thoại bằng một tay.

Độ cong ở các cạnh còn khiến thiết bị dễ chịu tác động hơn so với màn hình phẳng truyền thống.

Khi điện thoại bị rơi hoặc va đập, những khu vực cong có thể trở thành điểm dễ tổn thương.

Miếng dán bảo vệ màn hình cũng là một câu chuyện khác. Việc phủ kín một màn hình cong bốn cạnh thường khó khăn và bất tiện hơn so với màn hình phẳng.

Người dùng phải lựa chọn phụ kiện phù hợp, trong khi khả năng bảo vệ các mép cong cũng không phải lúc nào đạt hiệu quả như mong muốn.

Chưa kể, màn hình cong có thể tạo ra hiện tượng màu sắc hoặc độ sáng bị “tràn” về phía các cạnh. Hiện tượng này càng dễ nhận thấy khi người dùng nhìn màn hình từ một góc lệch.

Những vấn đề trên không phải lúc nào cũng nghiêm trọng, nhưng chúng cho thấy màn hình cong bốn cạnh không phải một nâng cấp mà tất cả người dùng đều cần.

iPhone 20 Pro không nhất thiết phải cong để trở nên đặc biệt

iPhone 20 Pro hoàn toàn có thể tạo dấu ấn mà không cần màn hình cong bốn cạnh.

Apple có thể tiếp tục sử dụng màn hình phẳng, duy trì phần viền ở mức hợp lý và dành nguồn lực kỹ thuật cho những cải tiến có tác động rõ ràng hơn đến trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Một trong những nâng cấp đáng giá hơn nhiều sẽ là một viên pin thực sự lớn.

Nếu Apple có thể đưa vào iPhone 20 Pro một viên pin dung lượng rất lớn, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh 100W, trải nghiệm sử dụng sẽ thay đổi đáng kể.

Người dùng có thể cắm sạc trong thời gian ngắn và không còn phải phụ thuộc quá nhiều vào việc sạc qua đêm.

Trong trường hợp đó, vài milimet viền màn hình dường như chẳng còn quan trọng.

“Hiệu ứng Apple” có thể kéo Android “đi lùi”

Năm 2026, ngành smartphone đã phần nào vượt qua giai đoạn chạy đua màn hình cong. Từ flagship cho tới smartphone tầm trung và giá rẻ, màn hình phẳng đang trở thành lựa chọn phổ biến nhờ tính thực dụng, độ bền và khả năng tương thích với phụ kiện bảo vệ.

Có thể gọi quan điểm này là bảo thủ, nhưng màn hình phẳng hiện nay đã chứng minh được giá trị của nó.

Smartphone không nhất thiết phải có những đường cong ở mọi phía để trông hiện đại.

Điều đáng lo hơn là nếu Apple thực sự đưa màn hình cong bốn cạnh lên iPhone 20 Pro, các hãng Android có thể một lần nữa chạy theo xu hướng này chỉ vì đó là thiết kế xuất hiện trên iPhone.

Trong khi đó, thị trường Android đã có một ví dụ cho thấy màn hình phẳng hoàn toàn vẫn có thể đi cùng thiết kế gần như không viền.

Nói cách khác, để đạt mục tiêu tối đa hóa diện tích hiển thị, các nhà sản xuất không nhất thiết phải quay lại với màn hình cong.

Nếu iPhone 20 Pro thực sự trở thành biểu tượng của thế hệ iPhone kỷ niệm 20 năm, Apple hoàn toàn có thể tạo ra những thay đổi táo bạo.

Nhưng với người dùng, điều đáng mong đợi hơn có lẽ không phải một màn hình cong cả bốn cạnh, mà là những nâng cấp giúp chiếc điện thoại bền hơn, pin lâu hơn và tiện dụng hơn trong cuộc sống thực.

(Theo PhoneArena, Macworld)