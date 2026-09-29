iPhone 20 Pro lộ diện với thiết kế khác lạ, thách thức đội ngũ kỹ sư

Digital Chat Station, một tài khoản chuyên rò rỉ thông tin công nghệ nổi tiếng trên mạng xã hội Weibo và từng cung cấp nhiều thông tin đáng chú ý về các sản phẩm Apple, cho biết iPhone 20 Pro có thể sở hữu màn hình 6,41 inch, trong khi iPhone 20 Pro Max đạt 6,96 inch, tính theo đường chéo.

iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max nhiều khả năng sẽ được trang bị màn hình phủ gần như toàn bộ mặt trước, hướng tới thiết kế tràn viền. Ảnh: Ice Universe/ X

Năm 2027 đánh dấu 20 năm kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên ra mắt. Apple được cho là đang phát triển mẫu iPhone đặc biệt nhân dịp kỷ niệm này, iPhone 20 Pro sẽ xuất hiện.

Nếu thông tin trên chính xác, iPhone 20 Pro và Pro Max sẽ có màn hình lớn hơn đáng kể so với thế hệ hiện tại, thân máy gần như toàn bằng kính, màn hình cong ở cả bốn cạnh.

Theo các thông tin rò rỉ, iPhone 20 Pro có thể chuyển sang thiết kế kính cong bốn cạnh, tạo cảm giác mặt trước và mặt sau liền mạch với phần thân máy. Thay vì để lộ rõ khung viền như các thế hệ hiện nay, phần kính được cho là sẽ uốn cong về phía các cạnh, giúp thiết bị trông giống một khối kính thống nhất.

iPhone 20 Pro (Ảnh minh hoạ: 9to5Mac)

Thông tin này tương đồng với những tiết lộ trước đó của Bloomberg về kế hoạch thiết kế iPhone kỷ niệm 20 năm. Theo nguồn tin được dẫn lại, Apple đang hướng tới ngoại hình gần như toàn kính, nhưng vẫn có một dải kim loại nằm giữa hai mặt kính phía trước và phía sau.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định việc thương mại hóa một khối kính cong toàn diện sẽ đặt ra bài toán hóc búa cho đội ngũ kỹ sư tại Cupertino. Hãng sẽ phải đối mặt với ba thách thức lớn bao gồm mức độ chống chịu khi va đập, tình trạng chạm cảm ứng nhầm ở mép màn hình và tỷ lệ hao hụt linh kiện trong quy trình sản xuất hàng loạt.

Hiện chưa có thông tin xác nhận Apple đã hoàn tất thiết kế cuối cùng. Những mẫu thử nghiệm trong quá trình phát triển có thể khác với sản phẩm được bán ra thị trường.

Không chỉ thay đổi vật liệu và hình dáng, iPhone 20 Pro và Pro Max còn được cho là sẽ thu nhỏ Dynamic Island (Đảo động).

Theo Digital Chat Station, khu vực hình viên thuốc ở phía trên màn hình có thể được thu gọn đáng kể, trong khi camera selfie chuyển sang một lỗ đục nhỏ trên màn hình.

Dynamic Island hiện là khu vực hình viên thuốc nằm ở phía trên màn hình iPhone, vừa chứa camera selfie vừa có khả năng mở rộng, thu nhỏ để hiển thị thông báo, cảnh báo hệ thống và các hoạt động chạy nền.

Nếu Apple thực sự thu nhỏ Dynamic Island và chuyển camera selfie sang thiết kế đục lỗ, diện tích hiển thị thực tế của iPhone có thể được mở rộng thêm, đồng thời tạo ra diện mạo “tràn viền” hơn.

iPhone 20 Pro và Pro Max được cho là sẽ ra mắt vào tháng 9/2027. Apple được kỳ vọng bỏ qua tên gọi iPhone 19 để chuyển thẳng sang iPhone 20, đánh dấu đúng 20 năm kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên xuất hiện vào năm 2007.

Tuy nhiên, toàn bộ thông tin về thiết kế kính cong, kích thước màn hình và cách bố trí camera hiện vẫn dừng ở mức rò rỉ. Apple chưa công bố thông số hay xác nhận kế hoạch ra mắt các sản phẩm này.

Quỳnh Chi (t/h)