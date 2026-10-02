iPhone 20 Pro lộ diện với thiết kế hoàn toàn mới

Mặc dù có thiết kế hoàn toàn mới, nhưng Apple có thể vẫn phải duy trì một số thành phần quen thuộc trên iPhone 20 Pro. Điểm thay đổi lớn nhất được nhắc đến là cách hãng xử lý phần viền. Mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm được cho là sẽ tiến gần hơn tới màn hình tràn viền thực sự, với phần hiển thị kéo sát ra các cạnh và khu vực khung quanh màn hình được thu hẹp đáng kể.

Thiết kế này có thể sử dụng các cạnh màn hình bo cong, nhưng không đi theo cách làm khiến hình ảnh bị biến dạng ở mép. Nội dung hiển thị được cho là vẫn giữ nguyên hình dạng khi tiến gần các góc, giúp mặt trước của máy tạo cảm giác liền mạch hơn.

Bản dựng iPhone 20 Pro của Apple.

Để đạt được điều đó, Apple vẫn phải giải quyết bài toán khó nhất là bố trí camera trước và hệ thống cảm biến phục vụ Face ID. Đây cũng là trở ngại khiến ý tưởng đưa toàn bộ cụm camera, cảm biến xuống dưới màn hình chưa thể trở thành hiện thực trên các thế hệ iPhone gần đây.

Dynamic Island vì thế có thể chưa biến mất trên iPhone 20 Pro. Sau khi được thu nhỏ trên dòng iPhone 18 Pro, khu vực này được đồn đoán sẽ tiếp tục được Apple giảm kích thước, thậm chí có thể chỉ còn tương đương một lỗ đục nhỏ dành cho camera trước.

Nếu thiết kế này được áp dụng, không gian hiển thị sẽ được giải phóng thêm mà vẫn duy trì hệ thống cảm biến ở mặt trước. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa kỳ vọng về một chiếc iPhone hoàn toàn không có phần khoét có thể chưa trở thành hiện thực vào năm 2027.

Bên cạnh thiết kế, kích thước màn hình cũng được cho là sẽ có sự thay đổi. Một báo cáo cho rằng iPhone 20 Pro có thể sử dụng màn hình 6,41 inch, tăng từ 6,27 inch trên thế hệ trước. iPhone 20 Pro Max cũng có thể tăng từ 6,86 lên 6,96 inch, tiến sát mốc 7 inch.

Không gian hiển thị lớn hơn sẽ phù hợp với các nhu cầu như xem video, chơi game hoặc làm việc trực tiếp trên điện thoại. Đổi lại, kích thước thân máy cũng có thể tăng, khiến iPhone 20 Pro Max trở nên khó cầm nắm hơn đối với những người vốn không thích smartphone màn hình lớn.

Một thông tin khác đang được nhắc đến là viên pin khoảng 6.000 mAh dành cho iPhone 20 Pro Max. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin rò rỉ và thông số cuối cùng vẫn có thể thay đổi trước thời điểm Apple công bố sản phẩm.

iPhone 20 Pro được kỳ vọng sẽ là một cột mốc quan trọng trong lịch sử iPhone bởi thời điểm ra mắt đặc biệt. Dù vậy, những dữ liệu hiện có cho thấy Apple có thể lựa chọn cách cải tiến từng bước thay vì tạo ra một thiết kế hoàn toàn mới ngay lập tức. Màn hình gần như tràn viền, Dynamic Island được thu nhỏ và kích thước hiển thị lớn hơn vẫn có thể tạo nên một diện mạo khác biệt, ngay cả khi camera và cảm biến dưới màn hình chưa xuất hiện.