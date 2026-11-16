iPhone 20 Pro lộ diện thiết kế mới, cuộc lột xác lớn kỷ niệm 20 năm?

Video rò rỉ hé lộ thiết kế iPhone 20 Pro

Để đánh dấu cột mốc 20 năm kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên ra mắt, Apple được cho là đang chuẩn bị hai thay đổi đáng chú ý. Thứ nhất, hãng có thể bỏ qua tên gọi iPhone 19 để chuyển thẳng sang iPhone 20.

Thứ hai, Apple dự kiến đưa trở lại thiết kế màn hình cong, xu hướng từng thịnh hành trên smartphone Android nhưng hiện không còn được nhiều nhà sản xuất theo đuổi.

iPhone 20 Pro có thể sẽ từ bỏ thiết kế màn hình phẳng của thế hệ tiền nhiệm. Ảnh: Ice Universe/X

Một thông tin rò rỉ mới đây đã hé lộ phần nào diện mạo của mẫu iPhone cao cấp dự kiến ra mắt năm 2027.

Theo các nguồn tin, dòng iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max sẽ trải qua cuộc cải tiến lớn về thiết kế, tập trung vào chất liệu kính.

Cả mặt trước lẫn mặt sau thiết bị đều sử dụng kính, trong đó phần kính được kéo cong xuống các cạnh bên, tạo cảm giác liền mạch và gần như che khuất hoàn toàn khung kim loại nằm ở giữa.

Chuyên gia rò rỉ công nghệ Ice Universe mới đây đã đăng tải một đoạn video giới thiệu mẫu kính bảo vệ màn hình có thiết kế được mô tả là "3D quad-curved", tức kính cong ba chiều ở cả bốn cạnh.

Đây là lớp kính nằm phía trên màn hình, có nhiệm vụ bảo vệ bề mặt hiển thị của thiết bị.

Hình ảnh trong video cho thấy phần kính được uốn cong xuống phía khung viền ở cả bốn cạnh, thay vì chỉ cong ở hai cạnh trái và phải như nhiều smartphone trước đây. Các góc máy cũng được bo tròn mềm mại hơn.

Đáng chú ý, những vị trí khoét dành cho hệ thống Face ID và camera trước dường như có kích thước nhỏ hơn, góp phần tạo nên diện mạo liền lạc cho mặt trước.

Nếu thiết kế này được Apple giữ nguyên đến phiên bản thương mại, iPhone 20 Pro có thể trở thành một trong những mẫu iPhone thay đổi ngoại hình mạnh mẽ nhất trong nhiều năm.

Apple đã chuẩn bị thiết kế mới từ sớm

Theo thông tin rò rỉ, hai mẫu iPhone kế nhiệm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max hiện có tên mã nội bộ lần lượt là V73 và V74.

Việc một mẫu kính màn hình thử nghiệm của iPhone thế hệ 2027 xuất hiện từ thời điểm này không phải điều quá bất ngờ.

Apple thường hoàn thiện phần lớn định hướng thiết kế cho một thế hệ iPhone mới trước thời điểm ra mắt khoảng một năm.

Do đó, những linh kiện thử nghiệm ban đầu có thể được đưa vào quá trình kiểm tra ngay từ khi thế hệ iPhone trước đó vừa lên kệ.

(Video giới thiệu mẫu kính bảo vệ màn hình có thiết kế được mô tả là "3D quad-curved" của iPhone 20 Pro. Nguồn: Ice Universe/X)

Tuy nhiên, sự xuất hiện của mẫu kính cong chưa đồng nghĩa thiết kế này chắc chắn được sử dụng trên sản phẩm thương mại.

Apple vẫn phải trải qua nhiều giai đoạn thử nghiệm phức tạp để đánh giá độ bền, khả năng sản xuất hàng loạt và trải nghiệm thực tế.

Những vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm định có thể buộc hãng phải điều chỉnh hoặc thậm chí loại bỏ phương án thiết kế hiện tại.

Trên thực tế, Apple từng được cho là đã thử nghiệm một thiết kế tham vọng hơn, sử dụng tỷ lệ kính lớn hơn trên thân máy.

Tuy nhiên, phương án này cuối cùng bị gác lại sau khi không đáp ứng được các yêu cầu về độ bền trong quá trình thử nghiệm.

Vì sao Apple muốn đưa màn hình cong trở lại?

Chiếc iPhone X ra mắt nhân dịp kỷ niệm 10 năm dòng sản phẩm đã tạo nên bước ngoặt lớn về thiết kế smartphone của Apple.

Vì vậy, giới công nghệ kỳ vọng mẫu iPhone đánh dấu cột mốc 20 năm sẽ tiếp tục mang đến những thay đổi đủ ấn tượng.

Thiết kế kính cong đối xứng ở cả bốn cạnh có thể giúp màn hình tạo cảm giác rộng hơn, tăng độ nhập vai khi xem nội dung và mang lại vẻ ngoài gần như không có viền.

Nếu kết hợp với tấm nền OLED mới do Samsung sản xuất, có độ sáng cao hơn và mỏng hơn, iPhone 20 Pro có thể sở hữu diện mạo khác biệt đáng kể so với các thế hệ trước.

Đáng chú ý, định hướng thiết kế này có thể đã được Apple chuẩn bị từ lâu. Giao diện Liquid Glass được giới thiệu vào năm ngoái được xem là một bước đi tạo tiền đề cho ngôn ngữ thiết kế mới, trong đó hiệu ứng trong suốt, chiều sâu và sự liền mạch giữa các thành phần giao diện được nhấn mạnh.

Không chỉ thay đổi ngoại hình, iPhone 20 Pro và 20 Pro Max còn có thể tăng kích thước màn hình lần đầu tiên kể từ năm 2024.

Cụ thể, iPhone 20 Pro được đồn đoán sẽ tăng kích thước màn hình từ 6,27 inch lên 6,41 inch. Trong khi đó, phiên bản Pro Max có thể chuyển từ 6,86 inch lên 6,96 inch.

Nếu những thông tin này chính xác, người dùng sẽ có thêm không gian hiển thị mà không nhất thiết phải chuyển sang một thiết bị có kích thước tổng thể lớn hơn đáng kể.

Android từng thất bại với màn hình cong, Apple có làm tốt hơn?

Điểm đáng chú ý là thiết kế màn hình cong không phải phát minh mới của Apple. Trong nhiều năm, đây từng là xu hướng nổi bật trên thị trường smartphone Android, đặc biệt sau khi Samsung tiên phong đưa màn hình cong tràn cạnh lên các thiết bị cao cấp.

Ở thời điểm đó, màn hình cong được xem là biểu tượng của sự hiện đại, giúp điện thoại có vẻ ngoài sang trọng, mỏng nhẹ và tạo cảm giác vuốt chạm liền mạch hơn. Tuy nhiên, sau thời gian trải nghiệm thực tế, những hạn chế của thiết kế này dần bộc lộ.

Tình trạng chạm nhầm khi cầm điện thoại, ánh sáng phản chiếu gây khó chịu ở hai cạnh màn hình và hiện tượng méo hình tại vùng cong khiến không ít người dùng thất vọng.

Việc sử dụng miếng dán bảo vệ cũng trở nên bất tiện hơn, bởi phần mép kính thường dễ bong sau một thời gian sử dụng.

Đáng lo ngại hơn, màn hình cong thường dễ bị tổn thương khi va đập so với màn hình phẳng. Điều này khiến người dùng phải thận trọng hơn trong quá trình sử dụng, đặc biệt khi chi phí thay thế màn hình trên các mẫu smartphone cao cấp thường rất đắt đỏ.

Những hạn chế trên là nguyên nhân khiến phần lớn nhà sản xuất Android bắt đầu từ bỏ xu hướng màn hình cong từ khoảng năm 2020, chuyển sang thiết kế màn hình phẳng hoặc chỉ sử dụng độ cong rất nhẹ ở phần viền.

Vì vậy, việc Apple cân nhắc đưa màn hình cong trở lại trên iPhone 20 Pro đang đặt ra một câu hỏi lớn: Liệu hãng có thể tìm ra cách khắc phục những nhược điểm từng khiến Android phải từ bỏ thiết kế này?

(Theo AppleInsider, PhoneArena, 9to5mac)