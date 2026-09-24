iPhone 20 Pro lộ diện: Đây có phải thiết kế Apple ấp ủ bấy lâu?

iPhone 20 Pro có thể bỏ hoàn toàn viền màn hình

Theo những thông tin hiện có, iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max nhiều khả năng sẽ được trang bị màn hình phủ gần như toàn bộ mặt trước, hướng tới thiết kế tràn viền thực sự.

Cái nhìn rõ nét nhất từ ​​trước đến nay về diện mạo có thể có của các mẫu iPhone 20 Pro vào năm 2027. Ảnh: Ice Universe/ X

Thiết kế này phần nào gợi nhớ những mẫu Galaxy Edge từng xuất hiện trước đây, nhưng cách Apple triển khai được cho là sẽ khác biệt. Các cạnh màn hình có thể được bo cong nhưng nội dung hiển thị vẫn giữ nguyên hình dạng, không bị biến dạng hoặc méo khi tiến sát ra phần mép.

Nếu thành hiện thực, đây sẽ là một bước tiến đáng chú ý trong thiết kế iPhone, khi Apple có thể giảm tối đa phần khung viền quanh màn hình để tạo cảm giác mặt trước gần như chỉ còn lại màn hình.

Tuy nhiên, để đạt được thiết kế này, Apple sẽ phải giải quyết hàng loạt vấn đề liên quan đến cảm biến, camera trước và công nghệ nhận diện khuôn mặt. Đây cũng chính là lý do màn hình hoàn toàn không có phần khoét vẫn được xem là một trong những mục tiêu khó nhất của hãng.

Một thay đổi đáng chú ý khác nằm ở Dynamic Island. Sau khi được thu nhỏ trên dòng iPhone 18 Pro, khu vực này được cho là sẽ tiếp tục giảm kích thước trên iPhone 20 Pro.

Nếu những thông tin rò rỉ hiện nay chính xác, Dynamic Island có thể trở nên nhỏ đến mức chỉ còn tương đương một lỗ đục trên màn hình, tương tự thiết kế camera trước đang phổ biến trên nhiều smartphone Android cao cấp.

Điều này sẽ giúp Apple giải phóng thêm không gian hiển thị và mang đến cảm giác màn hình liền mạch hơn. Tuy nhiên, khả năng Apple loại bỏ hoàn toàn Dynamic Island trên iPhone 20 Pro dường như đang ngày càng trở nên xa vời.

Trước đây, từng xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Apple muốn đưa toàn bộ camera và cảm biến Face ID xuống dưới màn hình, qua đó tạo ra một chiếc iPhone không có bất kỳ phần khoét nào. Song, những diễn biến mới cho thấy kế hoạch này có thể đã bị trì hoãn.

Màn hình iPhone 20 Pro và 20 Pro Max sẽ lớn hơn

Không chỉ thay đổi thiết kế, kích thước màn hình của iPhone 20 Pro cũng được cho là sẽ tăng đáng kể.

Theo một báo cáo mới, iPhone 20 Pro có thể chuyển từ màn hình 6,27 inch trên thế hệ trước lên 6,41 inch. Trong khi đó, iPhone 20 Pro Max có thể tăng từ 6,86 inch lên 6,96 inch.

Apple đang dốc toàn lực cho iPhone 20 Pro. Ảnh: Ice Universe/ X

Việc tiến sát mốc 7 inch trên phiên bản Pro Max có thể giúp iPhone 20 Pro Max mang lại không gian hiển thị rộng hơn, đặc biệt phù hợp với nhu cầu xem video, chơi game và làm việc trên smartphone.

Tuy nhiên, màn hình lớn hơn cũng đồng nghĩa thân máy có thể trở nên cồng kềnh hơn. Với những người dùng vốn đã cho rằng iPhone Pro Max hiện nay khá lớn, kích thước gần 7 inch có thể không phải thay đổi được chào đón.

Bên cạnh màn hình, Apple được cho là đang cân nhắc trang bị cho iPhone 20 Pro Max viên pin dung lượng khoảng 6.000 mAh. Dù vậy, thông tin này vẫn chưa được xác nhận và có thể thay đổi trước khi sản phẩm chính thức ra mắt.

iPhone 20 Pro có thể chưa đạt đến cuộc cách mạng thiết kế được kỳ vọng

iPhone 20 Pro từ lâu đã được kỳ vọng sẽ là một trong những mẫu iPhone đặc biệt nhất lịch sử Apple. Việc sản phẩm được cho là ra mắt để đánh dấu 20 năm kể từ thế hệ iPhone đầu tiên càng khiến những kỳ vọng này tăng cao.

Nếu Apple thực sự tạo ra một chiếc iPhone với màn hình hoàn toàn không có phần khoét, đây có thể trở thành cột mốc quan trọng đối với toàn bộ ngành smartphone. Giống như những thay đổi lớn trước đây của Apple, thiết kế này hoàn toàn có khả năng trở thành xu hướng để các nhà sản xuất khác học theo.

Thế nhưng, những thông tin rò rỉ mới nhất lại cho thấy Apple có thể chưa sẵn sàng thực hiện bước nhảy đó vào năm 2027. Dynamic Island vẫn có khả năng tồn tại, dù nhỏ hơn đáng kể, trong khi công nghệ camera và cảm biến dưới màn hình dường như chưa đạt đến mức Apple mong muốn.

Điều này có thể khiến iPhone 20 Pro không tạo ra cuộc cách mạng về thiết kế như nhiều người từng kỳ vọng. Dù vậy, màn hình tràn viền, Dynamic Island thu nhỏ và kích thước hiển thị lớn hơn vẫn có thể giúp mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm tạo ra sự khác biệt đáng kể.

(Theo PhoneArena, Macworld)