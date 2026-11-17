Kỳ vọng dành cho iPhone 20 Pro, mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm, đang suy giảm. Nguyên nhân là các lỗi nghiêm trọng trên iPhone Duo ngay từ khi ra mắt, cùng chuỗi sản phẩm thế hệ đầu của Apple không đạt kỳ vọng. Thông tin rò rỉ về thiết kế của iPhone 20 Pro cũng cho thấy hãng có thể chưa thực hiện được tầm nhìn ban đầu.

iPhone 20 Pro: kỳ vọng ban đầu và những tin đồn trái chiều

Nhiều thông tin cho rằng Apple đang cân nhắc bỏ qua dòng iPhone 19 để chuyển thẳng sang thế hệ iPhone 20. Theo lịch trình ra mắt hiện tại với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max trong năm nay, khoảng thời điểm này năm sau Apple có thể chỉ giới thiệu các mẫu iPhone 20 Pro.

Một concept iPhone 20. Ảnh: X

Ban đầu, iPhone 20 Pro được cho là có thiết kế hoàn toàn bằng kính để kỷ niệm 20 năm ngày chiếc iPhone đầu tiên ra mắt. Đây được kỳ vọng là một trong những cuộc lột xác lớn nhất của dòng sản phẩm quan trọng nhất của Apple.

Điểm nhấn nằm ở màn hình. Theo các ý tưởng thiết kế ban đầu, màn hình sẽ không còn phần khuyết dành cho camera hay viền bao quanh. Màn hình được kỳ vọng uốn cong nhẹ ở cả bốn cạnh, liền mạch với khung máy mà không làm biến dạng nội dung hiển thị. Một số thông tin còn cho rằng mặt lưng cũng được chế tạo hoàn toàn bằng kính.

Tuy nhiên, những kỳ vọng này có thể không thành hiện thực. Theo các thông tin rò rỉ gần đây, iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max vẫn có phần khoét trên màn hình dành cho camera trước. Hiện chưa rõ Apple sẽ dùng Dynamic Island kích thước nhỏ như trên iPhone 18 Pro hay chuyển sang camera đục lỗ.

Nếu thông tin này chính xác, một trong những điểm hấp dẫn nhất của iPhone 20 Pro gần như đã biến mất trước khi sản phẩm được giới thiệu.

Chuỗi sản phẩm thế hệ đầu khiến niềm tin lung lay

Vấn đề không chỉ nằm ở thiết kế màn hình. Lịch sử sản phẩm gần đây của Apple đang khiến người dùng nghi ngờ khả năng triển khai những ý tưởng đột phá của hãng. Trong vài năm qua, Apple nhiều lần gặp khó với các sản phẩm thế hệ đầu tiên hoặc các đợt thiết kế lại lớn.

Apple Vision Pro: không đạt doanh số như kỳ vọng và hiện bị đình lại vô thời hạn.

MacBook Pro màn hình PROLED: bị cho là không thể sử dụng đối với một bộ phận khách hàng.

iPhone 17 Pro: thiết kế mới từng phát sinh nhiều vấn đề, dù sau đó đã được khắc phục.

Một chiếc iPhone Duo được người dùng phản ánh nứt sọc màn hình. Ảnh: Midnight_Slump/Reddit

Đáng chú ý nhất là iPhone Duo, chiếc iPhone màn hình gập được chờ đợi suốt nhiều năm. Theo thông tin được công bố, quá trình phát triển iPhone Duo bị đẩy nhanh tiến độ, trong khi tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng được cho là đã phải nới lỏng để đáp ứng nhu cầu hàng tồn kho.

Hệ quả dần bộc lộ qua các thiết bị iPhone Duo gặp lỗi, thậm chí hư hỏng nghiêm trọng. Những sự cố này khiến người dùng đặt câu hỏi về khả năng kiểm soát chất lượng của Apple, nhất là với các sản phẩm có thiết kế hoàn toàn mới.

Thiết kế toàn kính: bài toán nhiệt độ, cảm ứng và độ bền

Nếu iPhone 20 Pro thực sự phát triển theo hướng toàn kính, Apple có thể phải giải quyết nhiều thách thức kỹ thuật. Cụ thể, ba vấn đề được nêu ra gồm tản nhiệt, chạm nhầm ở cạnh màn hình và độ bền.

Tản nhiệt: kính không phải vật liệu lý tưởng

So với nhiều vật liệu thường dùng trong thiết kế smartphone, kính truyền và giải phóng nhiệt kém hơn. Nếu toàn bộ thân máy được bao phủ bởi kính, khả năng tản nhiệt có thể trở thành điểm yếu đáng kể.

Trong trường hợp hệ thống làm mát không đáp ứng được yêu cầu, iPhone 20 Pro có nguy cơ thường xuyên bị giảm hiệu năng để kiểm soát nhiệt độ. Người dùng có thể gặp tình trạng máy nóng lên, hoạt động chậm hoặc tự hạ xung nhịp khi thực hiện tác vụ nặng.

Màn hình không viền và nguy cơ chạm nhầm

Ngay cả khi loại bỏ hoàn toàn viền, Apple vẫn phải xử lý vấn đề chạm nhầm ở các cạnh. Thiết bị cần phân biệt thao tác có chủ đích với những lần ngón tay vô tình chạm vào mép máy, một thách thức không nhỏ.

Độ bền: bài học từ khung nhôm

iPhone 17 Pro và iPhone 18 Pro với khung nhôm bị phản ánh dễ xuất hiện vết xước hoặc móp méo ngay cả sau những va chạm tương đối nhẹ. Nếu iPhone 20 Pro chuyển sang thiết kế toàn kính, nguy cơ nứt vỡ khi rơi có thể còn nghiêm trọng hơn.

Nên kỳ vọng thế nào với iPhone 20 Pro?

Bài học lớn nhất từ iPhone Duo là người tiêu dùng không nên quá hào hứng với các sản phẩm thế hệ đầu tiên, đặc biệt khi chúng mang đến thay đổi lớn về thiết kế và công nghệ.

Với iPhone 20 Pro, lời khuyên là nên thận trọng, thậm chí tránh mua ngay khi thiết bị vừa lên kệ. Apple sẽ phải chứng minh rằng một thiết kế mang tính trình diễn công nghệ không đánh đổi quá nhiều độ bền và tính thực dụng.