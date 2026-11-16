iPhone 20 Pro kính cong bốn cạnh: Apple có khắc phục được nhược điểm từng khiến Android từ bỏ?

Apple được cho là đang chuẩn bị một cuộc lột xác lớn cho mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm vào năm 2027: iPhone 20 Pro, với kính cong ở cả bốn cạnh, gần như xóa bỏ cảm giác về viền màn hình. Thông tin này đến từ video rò rỉ của chuyên gia Ice Universe, tuy nhiên thiết kế vẫn có thể thay đổi trước khi ra mắt.

Để đánh dấu cột mốc 20 năm kể từ chiếc iPhone đầu tiên, Apple được cho là chuẩn bị hai thay đổi đáng chú ý. Thứ nhất, hãng có thể bỏ qua tên gọi iPhone 19 để chuyển thẳng sang iPhone 20. Thứ hai, Apple dự kiến đưa trở lại thiết kế màn hình cong, xu hướng từng thịnh hành trên smartphone Android nhưng hiện không còn được nhiều nhà sản xuất theo đuổi.

iPhone 20 Pro có thể sẽ từ bỏ thiết kế màn hình phẳng của thế hệ tiền nhiệm. Ảnh: Ice Universe/X

Kính 3D quad-curved: điều video rò rỉ cho thấy

Theo các nguồn tin, iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max sẽ có cải tiến lớn về thiết kế, tập trung vào chất liệu kính. Cả mặt trước lẫn mặt sau đều dùng kính, trong đó phần kính được kéo cong xuống các cạnh bên, tạo cảm giác liền mạch và gần như che khuất hoàn toàn khung kim loại ở giữa.

Ice Universe vừa đăng tải video giới thiệu mẫu kính bảo vệ màn hình được mô tả là "3D quad-curved", tức kính cong ba chiều ở cả bốn cạnh. Đây là lớp kính nằm phía trên màn hình, có nhiệm vụ bảo vệ bề mặt hiển thị của thiết bị.

Hình ảnh trong video cho thấy kính được uốn cong xuống phía khung viền ở cả bốn cạnh, thay vì chỉ cong ở hai cạnh trái và phải như nhiều smartphone trước đây. Các góc máy cũng được bo tròn mềm mại hơn.

Đáng chú ý, vị trí khoét dành cho hệ thống Face ID và camera trước dường như nhỏ hơn, góp phần tạo nên diện mạo liền lạc cho mặt trước. Nếu thiết kế này được giữ nguyên đến bản thương mại, iPhone 20 Pro có thể trở thành một trong những mẫu iPhone thay đổi ngoại hình mạnh mẽ nhất trong nhiều năm.

Vì sao một mẫu kính thử nghiệm xuất hiện sớm đến vậy?

Theo thông tin rò rỉ, hai mẫu iPhone kế nhiệm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max hiện có tên mã nội bộ lần lượt là V73 và V74. Việc một mẫu kính thử nghiệm của thế hệ 2027 xuất hiện từ bây giờ không quá bất ngờ, bởi Apple thường hoàn thiện phần lớn định hướng thiết kế trước thời điểm ra mắt khoảng một năm. Những linh kiện thử nghiệm ban đầu có thể được đưa vào kiểm tra ngay khi thế hệ iPhone trước vừa lên kệ.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của mẫu kính cong chưa đồng nghĩa thiết kế này chắc chắn được dùng trên sản phẩm thương mại. Apple còn phải trải qua nhiều giai đoạn thử nghiệm phức tạp để đánh giá độ bền, khả năng sản xuất hàng loạt và trải nghiệm thực tế. Các vấn đề phát sinh khi kiểm định có thể buộc hãng điều chỉnh hoặc loại bỏ phương án hiện tại.

Trên thực tế, Apple từng được cho là đã thử nghiệm một thiết kế tham vọng hơn, dùng tỷ lệ kính lớn hơn trên thân máy. Phương án này cuối cùng bị gác lại vì không đáp ứng yêu cầu về độ bền.

Canh bạc thiết kế cho cột mốc 20 năm

iPhone X, ra mắt nhân dịp 10 năm dòng sản phẩm, từng tạo bước ngoặt lớn về thiết kế smartphone của Apple. Vì vậy, giới công nghệ kỳ vọng mẫu iPhone đánh dấu cột mốc 20 năm cũng mang đến những thay đổi đủ ấn tượng.

Kính cong đối xứng ở cả bốn cạnh có thể giúp màn hình tạo cảm giác rộng hơn, tăng độ nhập vai khi xem nội dung và cho vẻ ngoài gần như không viền. Nếu kết hợp với tấm nền OLED mới do Samsung sản xuất, có độ sáng cao hơn và mỏng hơn, iPhone 20 Pro có thể khác biệt đáng kể so với các thế hệ trước.

Định hướng này có thể đã được Apple chuẩn bị từ lâu. Giao diện Liquid Glass giới thiệu vào năm ngoái được xem là bước tạo tiền đề cho ngôn ngữ thiết kế mới, nhấn mạnh hiệu ứng trong suốt, chiều sâu và sự liền mạch giữa các thành phần giao diện.

Màn hình lớn hơn lần đầu kể từ năm 2024

Không chỉ thay đổi ngoại hình, iPhone 20 Pro và 20 Pro Max còn được đồn đoán tăng kích thước màn hình lần đầu tiên kể từ năm 2024. Nếu chính xác, người dùng có thêm không gian hiển thị mà không nhất thiết phải dùng thiết bị có kích thước tổng thể lớn hơn đáng kể.

Bài học từ Android: màn hình cong từng thất bại ở đâu?

Màn hình cong không phải phát minh mới của Apple. Trong nhiều năm, đây từng là xu hướng nổi bật trên smartphone Android, đặc biệt sau khi Samsung tiên phong đưa màn hình cong tràn cạnh lên các thiết bị cao cấp. Khi đó, thiết kế này được xem là biểu tượng của sự hiện đại, giúp điện thoại sang trọng, mỏng nhẹ và cho cảm giác vuốt chạm liền mạch hơn.

Tuy nhiên, sau thời gian sử dụng thực tế, nhiều hạn chế dần bộc lộ:

Chạm nhầm khi cầm điện thoại.

Ánh sáng phản chiếu gây khó chịu ở hai cạnh màn hình.

Hiện tượng méo hình tại vùng cong.

Miếng dán bảo vệ bất tiện hơn, do phần mép kính thường dễ bong sau một thời gian.

Dễ tổn thương khi va đập hơn màn hình phẳng, trong khi chi phí thay màn hình trên smartphone cao cấp thường rất đắt.

Những hạn chế này khiến phần lớn nhà sản xuất Android từ bỏ xu hướng màn hình cong từ khoảng năm 2020, chuyển sang màn hình phẳng hoặc chỉ dùng độ cong rất nhẹ ở phần viền.

Vì vậy, việc Apple cân nhắc đưa màn hình cong trở lại trên iPhone 20 Pro đặt ra một câu hỏi lớn: liệu hãng có tìm ra cách khắc phục những nhược điểm từng khiến Android phải từ bỏ thiết kế này? Câu trả lời chỉ rõ khi Apple hoàn tất các bài kiểm tra độ bền và công bố sản phẩm thương mại.