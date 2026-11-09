iPhone 20 Pro có thiết kế thay đổi mạnh mẽ?

Apple có thể loại bỏ Action Button trên iPhone 20 Pro

Trước đây, iPhone sử dụng một công tắc vật lý chuyên dụng để chuyển đổi giữa chế độ đổ chuông và im lặng. Tuy nhiên, kể từ iPhone 15, Apple đã thay thế công tắc này bằng Action Button, cho phép người dùng tùy chỉnh nhiều chức năng khác nhau.

Nút Tác vụ (Action Button) có thể sẽ không còn xuất hiện trên iPhone 20 Pro vào năm tới. Ảnh: PhoneArena

Chỉ một năm sau, hãng tiếp tục giới thiệu Camera Control trên dòng iPhone 16, bổ sung thêm một nút vật lý phục vụ các thao tác chụp ảnh và quay video. Cả Action Button lẫn Camera Control đều xuất hiện trên iPhone 18 Pro hiện nay.

Tuy nhiên, cấu hình này có thể không được duy trì lâu dài. Theo thông tin mới được tài khoản Instant Digital, một nguồn chuyên tiết lộ tin tức Apple trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, chia sẻ, hãng đang lên kế hoạch loại bỏ Action Button trên những mẫu iPhone ra mắt vào nửa cuối năm sau.

Nếu thông tin chính xác, iPhone 20 Pro có thể trở thành thế hệ đầu tiên trong dòng sản phẩm cao cấp của Apple không còn nút Action Button độc lập.

Điều đáng chú ý là chức năng chuyển đổi giữa chế độ đổ chuông và im lặng sẽ không hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, Apple được cho là sẽ tích hợp chức năng mặc định của Action Button vào Camera Control. Người dùng chỉ cần nhấn giữ Camera Control để kích hoạt thao tác trước đây được giao cho Action Button.

Camera Control có thể đảm nhiệm hai chức năng

Thoạt nghe, việc loại bỏ một nút bấm riêng biệt có vẻ là quyết định khó hiểu. Tuy nhiên, nếu xét cách hoạt động hiện tại của iPhone, phương án này không hẳn thiếu hợp lý.

Trên các mẫu iPhone hiện nay, Action Button chủ yếu được kích hoạt bằng thao tác nhấn giữ. Vì vậy, việc chuyển chức năng này sang Camera Control có thể không làm thay đổi đáng kể trải nghiệm sử dụng.

Đặc biệt, Camera Control hiện cũng đang đảm nhiệm một số thao tác có phần trùng lặp. Cụ thể, nhấn giữ nút này trước đây sẽ mở Visual Intelligence, tính năng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nhận diện và tìm kiếm thông tin thông qua camera.

Tuy nhiên, Apple đã đưa chức năng này vào ứng dụng Camera và đổi tên thành Siri Mode trên iOS 27. Trong khi đó, thao tác nhấn nhanh Camera Control vẫn được sử dụng để mở camera.

Như vậy, nếu Apple chuyển chức năng của Action Button sang thao tác nhấn giữ Camera Control, hãng có thể tận dụng tốt hơn nút bấm hiện có mà không cần bổ sung thêm phần cứng.

Dù vậy, tin đồn này đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng người dùng. Một bộ phận cho biết họ gần như không sử dụng Action Button, nên việc loại bỏ nút này không gây ảnh hưởng đáng kể. Ngược lại, nhiều người lại không hài lòng với Camera Control và cho rằng nút bấm này chưa thực sự hữu ích trong quá trình sử dụng hằng ngày.

iPhone 17 Pro Max và 18 Pro Max đều được trang bị cả hai nút bấm này. Ảnh: PhoneArena

Sự khác biệt trong phản ứng cho thấy chiến lược bổ sung các nút vật lý của Apple vẫn chưa thực sự thuyết phục được tất cả người dùng.

iPhone Duo đã đi trước trong việc loại bỏ nút Action Button

Thực tế, Apple đã thử nghiệm thiết kế iPhone không có Action Button trên mẫu điện thoại gập đầu tiên của hãng là iPhone Duo.

Thay vì duy trì cả công tắc im lặng lẫn Action Button, iPhone Duo chỉ giữ lại Camera Control và tích hợp cảm biến Touch ID vào nút nguồn. Người dùng muốn chuyển sang chế độ im lặng phải thực hiện thông qua phần mềm thay vì sử dụng một nút bấm vật lý chuyên dụng.

Tuy nhiên, quyết định này dường như chưa hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng của Apple. Theo tiết lộ từ Mark Gurman, cây bút chuyên theo dõi các hoạt động nội bộ của Apple, một số nhân viên trong công ty đang có ý tìm cách đưa Action Button trở lại trên thế hệ iPhone Duo 2.

Dù vậy, khả năng nút bấm này xuất hiện trở lại được đánh giá là không cao.

Trong bối cảnh đó, phương án tích hợp chức năng của Action Button vào Camera Control có thể trở thành giải pháp dung hòa. Apple vừa có thể duy trì những thao tác quen thuộc, vừa giảm số lượng nút vật lý trên thân máy.

Đây cũng có thể là cách hãng giải quyết tình trạng thiết kế nút bấm ngày càng phức tạp. Hiện tại, Action Button mặc định chỉ đảm nhiệm một chức năng tại một thời điểm, dù người dùng có thể thiết lập thêm một số thao tác thông qua ứng dụng Shortcuts.

Không có nút Action Button trên mẫu iPhone màn hình gập. Ảnh: PhoneArena

Điểm hạn chế là nút này chưa hỗ trợ đầy đủ các kiểu tương tác như nhấn một lần, nhấn hai lần hoặc nhấn ba lần để kích hoạt những chức năng khác nhau. Điều đó khiến tiềm năng của một nút bấm có khả năng tùy biến cao chưa được khai thác hết.

Apple cần thay đổi chiến lược thiết kế nút bấm trên iPhone

Việc loại bỏ Action Button có thể gây tranh luận, nhưng xét về mặt thiết kế, đây không phải quyết định thiếu cơ sở. Nếu một nút vật lý chỉ đảm nhiệm một chức năng đơn giản, trong khi một nút khác có thể thực hiện thao tác tương tự, việc hợp nhất sẽ giúp thiết bị gọn gàng và tối ưu hơn.

Tuy nhiên, điều người dùng thực sự mong đợi có thể không đơn thuần là giảm số lượng nút bấm. Một số người vẫn muốn Apple khôi phục công tắc chuyển đổi chế độ chuông và im lặng truyền thống, vốn từng là đặc điểm nhận diện quen thuộc của iPhone trong nhiều năm.

Dẫu vậy, khả năng Apple quay lại thiết kế cũ không được đánh giá cao. Thay vào đó, hãng dường như đang hướng đến một hệ thống điều khiển tối giản hơn, trong đó mỗi nút vật lý có thể đảm nhiệm nhiều chức năng.

Nếu tin đồn trở thành hiện thực, iPhone 20 Pro sẽ đánh dấu thêm một bước thay đổi trong thiết kế phần cứng của Apple.

(Theo PhoneArena, MacRumors, Cult of Mac)