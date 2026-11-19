Một nguồn tin rò rỉ mới đây cho biết mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm ra mắt của Apple có thể sử dụng thiết kế kính toàn thân tương tự iPhone Air.

Trước đó, tài khoản rò rỉ Fixed Focus Digital từng nhận định phiên bản iPhone 20 tiêu chuẩn sẽ có thiết kế phần lớn giống iPhone Air. Mới đây, nguồn tin này tiếp tục đưa ra dự đoán tương tự đối với mẫu iPhone 20 Pro.

Cụ thể, iPhone 20 Pro sẽ được chế tác từ "chất liệu kính giống dòng iPhone Air". Tuy nhiên, thiết bị sẽ có độ cong rõ rệt hơn, tạo nên hiệu ứng bề mặt cong ở cả 4 cạnh.

Thông tin này không chỉ tương đồng với những dự đoán trước đó về iPhone 20 tiêu chuẩn mà còn củng cố một tin đồn khác từng xuất hiện. Hồi tháng 5/2026, tài khoản Digital Chat Station cho biết Apple đang lên kế hoạch trang bị màn hình OLED cong 4 cạnh cho iPhone 20 Pro.

So với Fixed Focus Digital, Digital Chat Station được đánh giá có lịch sử đưa tin chính xác hơn. Tuy nhiên, cả hai đều là những nguồn rò rỉ thông tin trên Weibo - nền tảng mạng xã hội Trung Quốc vốn thường xuất hiện nhiều thông tin được nhắc lại từ các tin đồn cũ hơn là những tiết lộ hoàn toàn mới.

Theo nhận định, thông tin lần này về iPhone 20 Pro khá giống với những dự đoán trước đó về iPhone 20. Vì vậy, không loại trừ khả năng đây chỉ là một tin đồn cũ được các nguồn khác nhau nhắc lại.

Dù vậy, việc Apple lựa chọn hướng thiết kế này cũng không quá bất ngờ. Do đó, thông tin trên có thể chỉ là một dự đoán dựa trên những thay đổi thiết kế mà hãng đang hướng tới, thay vì một tiết lộ đã được xác nhận.