Mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm của Apple, nhiều khả năng mang tên iPhone 20 Pro, được cho là sẽ tận dụng lại chất liệu kính siêu mỏng và hệ thống máy móc từng dùng để sản xuất iPhone Air. Thông tin này, hiện mới ở mức rò rỉ, đang khiến giới công nghệ nghi ngờ về mức độ đột phá thực sự của thiết bị.

Kế hoạch lột xác toàn diện cho chiếc iPhone cột mốc 20 năm vốn được bàn tán suốt thời gian qua. Tuy nhiên, một bức ảnh rò rỉ về linh kiện màn hình gần đây đã khiến không ít người đặt dấu hỏi về sự khác biệt của máy so với thế hệ trước.

Kính của iPhone Air được dùng lại cho iPhone 20 Pro?

Theo nhiều nguồn tin, iPhone 20 Pro có thể kế thừa ngôn ngữ thiết kế từ iPhone Air và chỉ tinh chỉnh đôi chút ở các chi tiết ngoại quan. Chuyên gia rò rỉ Fixed Focus Digital trên mạng xã hội Weibo cho biết Apple đang áp dụng loại kính siêu mỏng của iPhone Air lên thế hệ iPhone 20 Pro sắp tới.

Điểm khác biệt chủ yếu nằm ở độ uốn cong của bề mặt, tạo hiệu ứng màn hình cong tràn bốn cạnh. Sở dĩ vật liệu tương đồng là vì quy trình gia công kính của mẫu máy mới được cho là tận dụng trực tiếp hệ thống máy móc từng phục vụ sản xuất iPhone Air.

Ảnh minh hoạ iPhone 20 Pro với thiết kế tràn viền.

Những chi tiết thiết kế đã lộ diện

Các báo cáo gần đây củng cố nhận định rằng bộ đôi iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max sẽ lấy kính làm chủ đạo, nổi bật với lớp kính cong 3D bốn cạnh bao phủ toàn bộ mặt trước. Phần linh kiện rò rỉ vẫn giữ các lỗ khoét cho camera trước và cảm biến Face ID, nhưng kích thước được thu gọn đáng kể so với các thế hệ tiền nhiệm.

Đáng chú ý, loạt ảnh dựng (render) của iPhone 20 Pro vừa xuất hiện khiến cộng đồng mạng liên tưởng tới iPhone X ra mắt năm 2017. Dù những hình ảnh này có thể được tạo bằng công nghệ AI, chúng được cho là trùng khớp với thông tin rò rỉ và bản vẽ đồ họa từ nhiều nguồn khác nhau.

Vì sao thiết kế này chưa nhận được sự hào hứng?

Năm 2017, iPhone X từng định hình lại ngành smartphone khi khai tử nút Home vật lý để nhường chỗ cho Face ID cùng thiết kế tai thỏ đặc trưng. Ngược lại, thiết kế rò rỉ lần này vấp phải sự thờ ơ của nhiều người dùng trên diễn đàn Reddit. Một số ý kiến nhận xét thẳng thắn rằng đây giống một bước lùi về kiểu dáng cũ.

Trong khi đó, Samsung được cho là đang học hỏi cụm camera của iPhone 17 Pro và iPhone 18 Pro để áp dụng lên Galaxy S27. Còn Apple lại có động thái quay về kiểu màn hình kính cong vốn đã quen thuộc trên các dòng điện thoại Android suốt nhiều năm. Nếu thông tin rò rỉ chính xác, hãng sẽ một lần nữa tự thay đổi ngôn ngữ thiết kế của chính mình.

Còn chỗ cho bất ngờ từ Apple

Dẫu vậy, Apple vẫn nổi tiếng với những cú lật kèo ngoạn mục, tương tự cách hãng từng gây bất ngờ với màn trình làng iPhone Duo. Các thông tin hiện nay chủ yếu đến từ rò rỉ và ảnh dựng, chưa có xác nhận chính thức từ hãng.

Bất chấp những tin đồn chưa mấy khả quan, giới mộ điệu vẫn kỳ vọng vào một cuộc nâng cấp thực sự xứng tầm cho phiên bản kỷ niệm đặc biệt này.