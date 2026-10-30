iPhone 20 hé lộ hai công nghệ mới, Android có thể chạy theo?

iPhone 20 có thể tạo làn sóng mới trên thị trường

Theo tài khoản chuyên rò rỉ thông tin công nghệ Digital Chat Station (DCS), một số nhà sản xuất smartphone Trung Quốc đang nghiên cứu thiết bị có camera 200MP với khẩu độ thay đổi, kết hợp màn hình cong bốn cạnh gần như không viền. Đây cũng là những đặc điểm được đồn đoán có thể xuất hiện trên iPhone 20, mẫu iPhone gắn với cột mốc 20 năm kể từ khi sản phẩm đầu tiên ra mắt năm 2007.

Thiết kế màn hình cong bốn cạnh gần như không viền trên iPhone 20?

Dù nguồn tin không nêu đích danh Apple, sự tương đồng giữa các công nghệ được nhắc đến khiến thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nếu iPhone 20 thực sự có bước thay đổi lớn về thiết kế, các đối thủ Android có thể xem đây là động lực để phát triển những sản phẩm tương tự.

Tuy nhiên, việc chạy theo một xu hướng không đồng nghĩa với việc tạo ra sản phẩm tốt hơn. Hai công nghệ đang được đồn đoán đều có ưu điểm riêng, nhưng cũng tồn tại những hạn chế cần cân nhắc.

Màn hình cong bốn cạnh: Đẹp hơn nhưng chưa chắc tiện dụng

Màn hình cong bốn cạnh có thể giúp mặt trước điện thoại trông liền mạch, tạo cảm giác phần viền gần như biến mất. Đây là kiểu thiết kế dễ gây ấn tượng khi nhìn trực tiếp, đặc biệt trên những mẫu smartphone cao cấp.

Dù vậy, trải nghiệm sử dụng có thể không hoàn hảo như vẻ ngoài. Các cạnh cong dễ phát sinh thao tác chạm nhầm khi cầm máy, trong khi việc dán kính bảo vệ cũng phức tạp hơn so với màn hình phẳng. Những bất tiện này đặc biệt đáng lưu ý với người thường xuyên chơi game hoặc sử dụng điện thoại bằng một tay.

Nếu Apple đưa thiết kế này lên iPhone 20, màn hình cong có thể được các hãng Android quan tâm trở lại. Tuy nhiên, trong bối cảnh viền màn hình hiện đã khá mỏng, việc tăng độ cong chỉ thực sự có ý nghĩa nếu không làm giảm độ bền và sự thuận tiện khi sử dụng.

Camera khẩu độ thay đổi có đáng để chạy đua?

Công nghệ thứ hai được nhắc đến là camera khẩu độ thay đổi, có thể kết hợp với cảm biến độ phân giải lên đến 200MP. Khẩu độ có thể điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến, đồng thời hỗ trợ kiểm soát độ sâu trường ảnh trong những điều kiện chụp nhất định.

Tuy nhiên, camera smartphone có giới hạn về kích thước cảm biến và hệ thống quang học. Hiệu ứng xóa phông hiện cũng có thể được tạo ra bằng thuật toán, trong khi chất lượng ảnh thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố như khả năng thu sáng, ống kính và xử lý hình ảnh. Vì vậy, khẩu độ thay đổi không phải lúc nào cũng tạo ra khác biệt rõ rệt với người dùng phổ thông.

Điều đó không có nghĩa công nghệ này vô ích. Khả năng điều chỉnh khẩu độ vẫn có thể hữu ích trong một số tình huống chụp cụ thể, nhưng cần được đánh giá qua ảnh thực tế thay vì chỉ dựa vào thông số. Với smartphone cao cấp, cải thiện cảm biến, camera tele và khả năng chụp thiếu sáng cũng là những hướng nâng cấp đáng quan tâm.

Android không nhất thiết phải sao chép mọi thay đổi của Apple

Apple có khả năng tạo ảnh hưởng đến xu hướng thiết kế smartphone, nhưng một tính năng được chú ý chưa chắc sẽ trở thành lựa chọn phù hợp với tất cả nhà sản xuất. Điều quan trọng là công nghệ đó có giải quyết được nhu cầu thực tế hay chỉ tạo ra khác biệt về hình thức.

Với các hãng Android, pin lâu hơn, camera ổn định hơn, màn hình bền hơn và phần mềm được tối ưu tốt vẫn là những yếu tố có thể thuyết phục người dùng. Nếu màn hình cong bốn cạnh hoặc camera khẩu độ thay đổi thực sự đem lại lợi ích, việc áp dụng sẽ có cơ sở; ngược lại, chạy theo xu hướng chỉ để tạo vẻ ngoài mới có thể làm tăng chi phí mà không cải thiện đáng kể trải nghiệm.

Hiện Apple chưa xác nhận thiết kế hay cấu hình của iPhone 20. Do đó, cả hai công nghệ trên vẫn nằm trong phạm vi đồn đoán. Nếu trở thành sự thật, chúng có thể mở ra một vòng cạnh tranh mới giữa Apple và Android, nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn phải được chứng minh trên sản phẩm thương mại.