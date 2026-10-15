iPhone 20: 3 thách thức kỹ thuật cực khó với Apple?

iPhone 20 có thể mở ra kỷ nguyên smartphone màn hình tràn bốn cạnh

iPhone 20 đang được kỳ vọng trở thành một cột mốc mới trong lịch sử thiết kế smartphone của Apple.

Thay vì chỉ thu hẹp viền màn hình như những thế hệ iPhone hiện nay, mẫu máy này có thể tiến xa hơn với thiết kế màn hình bao quanh toàn bộ thân máy, nối liền mặt trước, mặt sau và các cạnh thành một bề mặt hiển thị liên tục.

iPhone 20 được cho là sẽ sở hữu màn hình tràn bốn cạnh. Ảnh: Geeky-gadgets

Điểm đột phá nằm ở khả năng uốn cong tấm nền OLED gần như 90 độ tại các cạnh. Nếu thành công, thiết kế này sẽ loại bỏ phần lớn khung viền truyền thống, tạo cảm giác chiếc điện thoại gần như chỉ còn lại một màn hình duy nhất.

Không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ, màn hình tràn bốn cạnh còn có thể mở ra những cách tương tác mới.

Các cạnh bên của iPhone 20 có thể trở thành khu vực cảm ứng để điều chỉnh âm lượng, xem thông báo hoặc kích hoạt nhanh những ứng dụng thường dùng.

Người dùng cũng có thể được trải nghiệm không gian hiển thị rộng hơn khi xem video, chơi game hoặc sử dụng các ứng dụng giải trí.

Tuy nhiên, đây vẫn là một ý tưởng đầy tham vọng. Việc tạo ra một tấm nền có thể uốn cong mạnh mà không làm suy giảm chất lượng hình ảnh, độ bền và khả năng sử dụng thực tế là bài toán phức tạp mà Apple cùng các đối tác phải giải quyết.

Ba thách thức kỹ thuật có thể cản bước Apple

Trở ngại đầu tiên là chất lượng hiển thị tại những vị trí màn hình bị uốn cong. Khi tấm nền OLED phải chịu độ cong lớn, hình ảnh ở các góc có nguy cơ xuất hiện hiện tượng biến đổi màu sắc, sai lệch ánh sáng hoặc các khuyết điểm thị giác. Những vấn đề này có thể khiến nội dung hiển thị thiếu đồng nhất, đặc biệt khi người dùng quan sát từ các góc khác nhau.

Để khắc phục, nhà sản xuất có thể phải phát triển vật liệu mới kết hợp với những thuật toán xử lý hình ảnh tiên tiến.

Mục tiêu là duy trì độ chính xác màu sắc, độ sáng và độ tương phản ngay cả tại những khu vực chịu lực uốn lớn nhất.

Độ bền cũng là một vấn đề đáng lo ngại. Với thiết kế thông thường, phần khung viền có thể giúp bảo vệ màn hình trước những va đập từ bên ngoài.

Nhưng nếu màn hình bao phủ gần như toàn bộ thân máy, các cạnh và góc sẽ trở thành những vị trí dễ bị trầy xước, nứt vỡ hoặc xuống cấp sau thời gian dài sử dụng.

Apple sẽ cần một hệ thống bảo vệ đủ chắc chắn nhưng vẫn giữ được độ linh hoạt cần thiết. Đây là sự cân bằng khó khăn, bởi lớp bảo vệ quá cứng có thể hạn chế khả năng uốn cong, trong khi vật liệu quá mềm lại không đủ sức chống chịu va đập và hao mòn hằng ngày.

Thách thức thứ ba liên quan đến hệ thống ăng-ten. Trên smartphone hiện nay, các ăng-ten thường được bố trí trong hoặc dọc theo khung máy để phục vụ kết nối di động, Wi-Fi và những chuẩn truyền thông không dây khác.

Khi khung viền truyền thống gần như biến mất, Apple sẽ phải tìm cách bố trí lại các linh kiện này mà không ảnh hưởng đến khả năng thu phát tín hiệu.

Một số hướng nghiên cứu có thể bao gồm tích hợp ăng-ten vào những khu vực đặc biệt của thiết bị hoặc sử dụng vật liệu cho phép sóng vô tuyến truyền qua mà không bị cản trở đáng kể. Dù vậy, đây vẫn là bài toán cần được kiểm chứng bằng thiết kế và thử nghiệm thực tế.

Vì sao Apple có thể phải chờ Samsung?

Samsung được xem là nhân tố quan trọng trong tham vọng màn hình tràn bốn cạnh của Apple nhờ vị thế hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ OLED.

Theo những thông tin được đề cập trong các báo cáo rò rỉ, hãng công nghệ Hàn Quốc đang nghiên cứu thế hệ tấm nền mới có khả năng uốn cong mạnh hơn mà vẫn duy trì chất lượng hình ảnh và độ bền.

Công nghệ này có thể được Samsung thử nghiệm trên các thiết bị của chính mình trước khi xem xét khả năng cung cấp cho Apple.

Cách tiếp cận đó sẽ giúp công nghệ mới được kiểm chứng trong điều kiện sử dụng thực tế, đồng thời tạo cơ hội hoàn thiện quy trình sản xuất trước khi triển khai trên quy mô lớn.

Samsung từng phát triển nhiều thế hệ màn hình cong trên smartphone, trong đó có dòng Galaxy Edge.

Kinh nghiệm này giúp hãng có lợi thế nhất định khi nghiên cứu các tấm nền với hình dạng phức tạp hơn.

Tuy nhiên, màn hình cong ở một hoặc hai cạnh không đồng nghĩa với việc có thể uốn toàn bộ màn hình quanh thân máy mà không phát sinh vấn đề về độ bền, khả năng hiển thị và chi phí sản xuất.

Nếu Samsung giải quyết được những giới hạn trên, công nghệ OLED mới không chỉ có ý nghĩa với Apple mà còn có thể tạo ra hướng phát triển mới cho toàn ngành smartphone cao cấp.

(Video một concept iPhone 20 Pro. Nguồn: Technizo Concept/ YouTube)

Dẫu vậy, việc Apple phụ thuộc vào tiến độ phát triển tấm nền không đồng nghĩa iPhone 20 chắc chắn sẽ sử dụng thiết kế này. Các thông tin hiện có vẫn mang tính dự đoán, chưa phải xác nhận chính thức từ hai công ty.

(Theo Geeky-gadgets, AppleInsider, MacRumors)