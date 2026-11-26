Apple được cho là sẽ thay đổi đáng kể cụm camera sau trên iPhone 18e. Phần lồi mới có dạng hình chữ nhật bo tròn, gần giống hình vuông, kích thước khoảng 28 x 35mm và có nhiều nét tương đồng với iPad Pro dùng chip M5. Tuy vậy, máy vẫn chỉ có một camera sau, giống iPhone 17e.

iPhone 18e giá rẻ được đồn đoán sẽ có thiết kế cụm camera mới. Ảnh: AppleInsider

Bản vẽ CAD nói gì về cụm camera của iPhone 18e?

Theo Engadget, một nguồn tin rò rỉ đã chia sẻ các bản vẽ CAD (thiết kế hỗ trợ bằng máy tính) thể hiện cấu trúc cụm camera mới của iPhone 18e. Trước đó, nhiều thông tin cho rằng mẫu iPhone giá rẻ này không thay đổi nhiều về thiết kế so với thế hệ tiền nhiệm.

Engadget cho biết đã trực tiếp xem các tài liệu này nhưng không đăng hình ảnh minh họa. Vì vậy, người dùng hiện chưa thể tự kiểm chứng mức độ thay đổi.

Nguồn tin được mô tả là có hiểu biết về chuỗi cung ứng của Apple. Người này từng đưa ra một số thông tin chính xác về màu sắc của iPhone 17 và iPhone 18 Pro trước khi các sản phẩm ra mắt. Dù vậy, các thông tin hiện tại vẫn chưa được Apple xác nhận.

Đổi hình dáng nhưng chưa nâng cấp phần cứng chụp ảnh

Cụm camera mới có kích thước khoảng 28 x 35mm, khá dễ nhận thấy so với cách bố trí camera đơn trên các mẫu iPhone dòng e trước đây. Tuy nhiên, thay đổi này không đồng nghĩa với việc hệ thống chụp ảnh được nâng cấp.

Theo nguồn tin, iPhone 18e vẫn chỉ trang bị một camera sau, tương tự iPhone 17e. Phần lồi mới chủ yếu là thay đổi về thiết kế, đồng thời tích hợp thêm micro và đèn flash LED.

Điều này cho thấy Apple có thể tạo diện mạo mới cho dòng iPhone giá rẻ mà không cần đầu tư nhiều vào phần cứng camera. Cách làm này cũng phù hợp với chiến lược phân cấp sản phẩm, khi các nâng cấp về chụp ảnh thường được ưu tiên cho phiên bản cao cấp hơn.

iPhone Air 2 thêm ống kính, iPhone 18 chỉ tăng nhẹ kích thước cụm camera

Các bản vẽ CAD được Engadget đề cập còn hé lộ thông tin về iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone Air 2. Đáng chú ý nhất, iPhone Air 2 được cho là sẽ có camera sau thứ hai, củng cố những hình ảnh mô hình sản phẩm bị rò rỉ gần đây.

iPhone Air 2 được cho là sẽ có camera sau thứ hai.

Trước đó, nhiều nguồn tin dự đoán camera mới sẽ được bố trí theo chiều dọc, nằm bên dưới camera đơn hiện tại. Đây nhiều khả năng là camera góc siêu rộng, hỗ trợ chụp phong cảnh, kiến trúc và những khung hình có góc nhìn rộng hơn.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là nâng cấp đáng chú ý. Ở thế hệ đầu tiên, việc chỉ có một camera sau là một trong những điểm khiến iPhone Air bị hạn chế so với các mẫu khác trong cùng phân khúc giá.

Trong khi đó, iPhone 18 tiêu chuẩn được cho là không đổi lớn về cách bố trí camera và vẫn giữ thiết kế tương tự iPhone 17. Kích thước cụm camera sẽ tăng nhẹ, từ 3,45mm lên 3,8mm. Hiện chưa có thông tin cho thấy mức tăng này đi kèm nâng cấp về cảm biến hay chất lượng hình ảnh.

Tổng hợp thông tin rò rỉ về camera ba mẫu iPhone

Thiết kế có thể đã gần hoàn thiện nhưng vẫn chưa chắc chắn

Báo cáo lưu ý rằng thiết kế trong các bản vẽ CAD vẫn có thể được điều chỉnh. Apple còn một khoảng thời gian trước khi chính thức giới thiệu các mẫu iPhone mới, nên một số chi tiết có thể thay đổi trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.

Mặt khác, một số báo cáo cho biết màn hình của cả iPhone 18e và iPhone Air 2 dự kiến bước vào sản xuất hàng loạt từ tháng 1. Nếu lịch trình này chính xác, quá trình phát triển đã tiến khá xa và thiết kế tổng thể nhiều khả năng đã được chốt.

Như vậy, cụm camera mới trên iPhone 18e và camera thứ hai trên iPhone Air 2 có thể trở thành những điểm nhấn trong danh mục sản phẩm sắp tới. Toàn bộ thông tin trên hiện vẫn chưa được Apple xác nhận.