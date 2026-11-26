iPhone 18e nhiều khả năng sẽ có cụm camera sau hình chữ nhật bo tròn, gần giống hình vuông, kích thước khoảng 28 x 35mm. Thông tin này đến từ các bản vẽ CAD (thiết kế hỗ trợ bằng máy tính) mà Engadget cho biết đã trực tiếp xem. Dù hình dáng thay đổi, máy vẫn chỉ được cho là có một camera sau, giống iPhone 17e.

Trước đó, các tin đồn cho rằng iPhone 18e không có nhiều thay đổi về thiết kế so với thế hệ tiền nhiệm. Báo cáo mới cho thấy Apple có thể điều chỉnh đúng một chi tiết ở mặt lưng: cụm camera.

iPhone 18e giá rẻ được đồn đoán sẽ có thiết kế cụm camera mới. Ảnh: AppleInsider

Bản vẽ CAD tiết lộ điều gì về cụm camera của iPhone 18e?

Theo mô tả từ các bản vẽ, phần lồi ở mặt lưng iPhone 18e có hình chữ nhật bo tròn với kích thước khoảng 28 x 35mm. Thiết kế này có nhiều nét tương đồng với cụm camera trên iPad Pro dùng chip M5. Đây là thay đổi khá dễ nhận thấy so với cách bố trí camera đơn trên các mẫu iPhone dòng e trước đây.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các bản vẽ CAD chưa được công khai. Engadget không đăng hình minh họa đi kèm, nên người dùng hiện chưa thể tự kiểm chứng mức độ thay đổi.

Hình dáng mới, phần cứng camera gần như giữ nguyên

Việc đổi hình dạng cụm camera không đồng nghĩa với nâng cấp hệ thống chụp ảnh. Theo nguồn tin, iPhone 18e vẫn chỉ có một camera sau, tương tự iPhone 17e. Phần lồi mới chủ yếu là thay đổi thiết kế, đồng thời tích hợp thêm micro và đèn flash LED.

Điều này cho thấy Apple có thể muốn làm mới diện mạo dòng iPhone giá rẻ mà không phải đầu tư nhiều vào phần cứng camera. Cách làm này phù hợp với chiến lược phân cấp sản phẩm, trong đó các nâng cấp chụp ảnh thường dành cho phiên bản cao cấp hơn.

Độ tin cậy của nguồn rò rỉ

Người chia sẻ bản vẽ được cho là có hiểu biết về chuỗi cung ứng của Apple. Người này từng đưa ra một số thông tin chính xác về màu sắc của iPhone 17 và iPhone 18 Pro trước khi các sản phẩm ra mắt. Dù vậy, toàn bộ thông tin hiện tại vẫn chưa được Apple xác nhận.

iPhone Air 2 thêm camera thứ hai, iPhone 18 giữ bố cục cũ

Các bản vẽ CAD còn đề cập đến iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone Air 2. Đáng chú ý nhất, iPhone Air 2 được cho là sẽ có camera sau thứ hai. Thông tin này phần nào củng cố những hình ảnh mô hình rò rỉ gần đây, vốn cho thấy Apple có thể bổ sung thêm một ống kính cho mẫu iPhone Air thế hệ tiếp theo.

iPhone Air 2 được cho là sẽ có camera sau thứ hai.

Trước đó, nhiều nguồn tin dự đoán camera mới sẽ được bố trí theo chiều dọc, nằm bên dưới camera đơn hiện tại. Nhiều khả năng đây là camera góc siêu rộng, giúp mở rộng khả năng chụp phong cảnh, kiến trúc và những khung hình có góc nhìn rộng.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là nâng cấp đáng chú ý. Ở thế hệ đầu tiên, việc chỉ có một camera sau là một trong những điểm khiến iPhone Air bị hạn chế so với các mẫu iPhone khác trong cùng phân khúc giá.

Trong khi đó, iPhone 18 tiêu chuẩn được cho là không có thay đổi lớn về cách bố trí camera và vẫn giữ thiết kế tương tự iPhone 17. Kích thước cụm camera chỉ tăng nhẹ, từ 3,45mm lên 3,8mm. Hiện chưa có thông tin cho thấy mức tăng này đi kèm nâng cấp về cảm biến hay chất lượng hình ảnh.

Thiết kế có thể đã gần được chốt

Báo cáo lưu ý thiết kế trong các bản vẽ CAD vẫn có thể được điều chỉnh. Apple còn một khoảng thời gian trước khi chính thức giới thiệu các mẫu iPhone mới, nên không loại trừ khả năng một số chi tiết thay đổi trong quá trình hoàn thiện.

Tuy nhiên, một số báo cáo khác cho biết màn hình của cả iPhone 18e và iPhone Air 2 dự kiến bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt từ tháng 1. Nếu lịch trình này chính xác, thiết kế tổng thể nhiều khả năng đã được chốt và Apple đang tiến gần hơn đến giai đoạn chuẩn bị sản xuất.