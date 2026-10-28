iPhone 18e giá rẻ sắp ra mắt được trang bị chip A20 2nm mạnh hơn

iPhone 18e lộ thông số: Nâng cấp lớn nhất nằm ở chip A20

Một nguồn tin rò rỉ có độ tin cậy tương đối cao vừa tiết lộ phần lớn thông số kỹ thuật của iPhone 18e, mẫu smartphone được Apple dự kiến giới thiệu trong năm 2027.

iPhone 18e có thể được nâng cấp camera selfie. Ảnh: Appleinsider

Theo thông tin này, thiết bị sẽ không có nhiều thay đổi về phần cứng so với thế hệ tiền nhiệm, ngoại trừ việc chuyển sang sử dụng bộ xử lý A20 mới.

Thông tin được tài khoản Digital Chat Station đăng tải trên Weibo, mạng xã hội phổ biến tại Trung Quốc. Trước đó, nguồn tin này chủ yếu chia sẻ những dự đoán liên quan đến màn hình của iPhone 20 Pro, nhưng hiện đã chuyển sự chú ý sang mẫu iPhone giá thấp tiếp theo của Apple.

Theo tiết lộ, iPhone 18e sẽ sở hữu màn hình OLED LTPS kích thước 6,12 inch, tần số quét 60 Hz, bộ xử lý A20, camera sau đơn độ phân giải 48MP và có thể được trang bị camera trước 24MP.

Nếu những thông tin này chính xác, iPhone 18e sẽ tiếp tục đi theo hướng thiết kế quen thuộc mà Apple đã duy trì trên các mẫu iPhone dòng e gần đây.

Thay vì tạo ra một cuộc cải tổ lớn về ngoại hình hay bổ sung hàng loạt tính năng mới, hãng dường như ưu tiên nâng cấp hiệu năng xử lý, đồng thời giữ lại phần lớn cấu hình hiện có để kiểm soát chi phí.

Màn hình 60 Hz tiếp tục là điểm yếu so với iPhone cao cấp

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất trong thông tin rò rỉ là iPhone 18e vẫn sử dụng màn hình OLED LTPS với tần số quét 60 Hz. Đây nhiều khả năng sẽ là thông số không thay đổi đáng kể so với iPhone 16e và iPhone 17e.

Apple hiện mô tả cả hai thế hệ iPhone 16e và iPhone 17e đều có màn hình kích thước 6,1 inch.

Vì vậy, con số 6,12 inch được Digital Chat Station đề cập có thể chỉ là khác biệt do cách làm tròn số liệu, thay vì phản ánh một thay đổi thực sự về kích thước màn hình.

Đáng tiếc, công nghệ ProMotion nhiều khả năng vẫn không xuất hiện trên mẫu máy này.

Đây là tính năng màn hình thích ứng được Apple sử dụng trên các dòng iPhone cao cấp hơn, cho phép tăng tần số quét khi cần hiển thị chuyển động mượt mà và giảm xuống khi không cần thiết nhằm tiết kiệm năng lượng.

Việc tiếp tục giới hạn màn hình ở mức 60 Hz đồng nghĩa iPhone 18e có thể không mang lại trải nghiệm cuộn trang hay chuyển động mượt mà như các mẫu iPhone được trang bị màn hình tần số quét cao.

Tuy nhiên, lựa chọn này cũng phù hợp với chiến lược phân cấp sản phẩm của Apple. Hãng có thể giữ lại một số tính năng cao cấp cho những mẫu máy đắt tiền hơn, trong khi tập trung vào các yếu tố thiết yếu đối với người dùng phổ thông trên dòng iPhone e.

Chip A20 2nm hứa hẹn tăng hiệu năng và tiết kiệm pin

Nếu màn hình và camera không có nhiều thay đổi, bộ xử lý A20 có thể trở thành điểm nâng cấp quan trọng nhất của iPhone 18e.

Theo nguồn tin rò rỉ, thiết bị sẽ chuyển từ chip A19 trên iPhone 17e sang A20. So với iPhone 16e sử dụng A18, mẫu máy mới cũng sẽ có lợi thế về thế hệ bộ xử lý.

Đáng chú ý, A20 sản xuất trên tiến trình 2nm. Đây là thế hệ công nghệ bán dẫn tiên tiến hơn, cải thiện hiệu năng và hiệu quả sử dụng năng lượng so với các tiến trình trước đó.

Dù vậy, cần phân biệt A20 với A20 Pro xuất hiện trên iPhone 18 Pro. Hai bộ xử lý này không phải cùng một phiên bản và hiện chưa có thông tin đầy đủ về những khác biệt cụ thể giữa chúng.

Việc cùng được cho là sử dụng tiến trình 2nm cũng không đồng nghĩa chúng có hiệu năng ngang nhau.

Nếu thông tin rò rỉ chính xác, người dùng iPhone 18e có thể được hưởng lợi từ khả năng xử lý nhanh hơn, vận hành các ứng dụng nặng hiệu quả hơn và cải thiện mức tiêu thụ năng lượng.

Tuy nhiên, mức tăng hiệu năng thực tế còn phụ thuộc vào thiết kế chip, cấu hình CPU, GPU, bộ nhớ và cách Apple tối ưu hóa phần mềm.

Với smartphone, hiệu quả năng lượng cũng quan trọng không kém tốc độ xử lý. Một bộ xử lý mới có khả năng hoàn thành tác vụ với mức tiêu thụ điện thấp hơn có thể giúp kéo dài thời lượng pin trong một số tình huống sử dụng, dù chưa thể khẳng định iPhone 18e sẽ có thời lượng pin tốt hơn bao nhiêu.

Camera 48MP tiếp tục được giữ lại, camera selfie có thể nâng cấp

Về khả năng chụp ảnh, iPhone 18e được cho là tiếp tục sử dụng camera sau đơn độ phân giải 48MP. Nếu không có thay đổi đáng kể về cảm biến, ống kính hoặc thuật toán xử lý hình ảnh, trải nghiệm chụp ảnh có thể không khác biệt quá lớn so với thế hệ trước.

Cách tiếp cận này cho thấy Apple có thể tiếp tục phân biệt dòng iPhone e với các mẫu cao cấp bằng số lượng camera và những tính năng nhiếp ảnh chuyên sâu, thay vì chỉ dựa vào độ phân giải cảm biến.

Một điểm chưa chắc chắn nằm ở camera trước. Digital Chat Station cho biết iPhone 18e có thể được trang bị camera selfie 24MP.

Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận và cũng chưa làm rõ liệu đây có phải nâng cấp toàn diện về cảm biến hay chỉ là thay đổi về độ phân giải.

Nếu được triển khai, camera trước độ phân giải cao hơn có thể mang lại lợi ích cho ảnh selfie và một số tình huống chụp chân dung.

Dẫu vậy, chất lượng hình ảnh cuối cùng vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm kích thước cảm biến, khẩu độ và thuật toán xử lý của Apple.

iPhone 18e dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm 2027

Theo các tin đồn hiện tại, Apple có thể trình làng iPhone 18e vào mùa xuân năm 2027, cùng thời điểm ra mắt iPhone 18 tiêu chuẩn.

Điều đáng chú ý là iPhone 18 cũng được dự đoán sử dụng chip A20. Một số thông tin xuất hiện trước đó cho rằng hai mẫu máy này sẽ có nhiều điểm tương đồng hơn so với khoảng cách giữa iPhone 17 và iPhone 17e.

Nếu kịch bản đó trở thành hiện thực, Apple có thể thu hẹp khoảng cách về hiệu năng giữa hai dòng sản phẩm, đồng thời tiếp tục tạo ra sự phân cấp thông qua màn hình, camera, thiết kế và các tính năng cao cấp.

Dù vậy, toàn bộ thông số của iPhone 18e hiện vẫn dừng ở mức tin đồn. Apple chưa chính thức xác nhận cấu hình, giá bán hay thời điểm phát hành sản phẩm.

(Theo AppleInsider)