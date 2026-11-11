iPhone 18e giá rẻ sắp ra mắt có nâng cấp gì hấp dẫn?

iPhone 18e có thể chỉ được nâng cấp chip?

Với những người đang chờ đợi một mẫu iPhone giá rẻ được làm mới đáng kể, iPhone 18e có thể không phải sản phẩm như kỳ vọng.

Những thông tin rò rỉ ban đầu cho thấy Apple nhiều khả năng tiếp tục sử dụng công thức quen thuộc: giữ nguyên phần lớn thiết kế và tính năng của thế hệ trước, đồng thời nâng cấp bộ vi xử lý để cải thiện hiệu năng.

iPhone 18e và iPhone 18 có thể sử dụng cùng một loại chip. Ảnh: AppleInsider

Nếu các dự đoán này chính xác, iPhone 18e sẽ là bản nâng cấp tương đối khiêm tốn, tập trung vào sức mạnh xử lý thay vì mang đến những thay đổi lớn về ngoại hình hay trải nghiệm sử dụng.

Đây vẫn có thể là lựa chọn hợp lý đối với những người muốn sở hữu một chiếc iPhone có tốc độ xử lý tốt hơn nhưng không muốn chi quá nhiều tiền cho các phiên bản cao cấp.

Điều này càng đáng chú ý trong bối cảnh giá iPhone và nhiều sản phẩm khác của Apple đang chịu áp lực tăng.

Nhu cầu bộ nhớ RAM và lưu trữ ngày càng lớn từ các công ty AI đang tạo ra sức ép lên chuỗi cung ứng linh kiện, khiến chi phí sản xuất thiết bị công nghệ có nguy cơ leo thang.

Trong bối cảnh đó, việc duy trì một mẫu iPhone giá dễ tiếp cận bằng cách tái sử dụng thiết kế cũ có thể giúp Apple kiểm soát chi phí.

Tuy nhiên, chiến lược này cũng đặt ra câu hỏi: hãng có thể tiếp tục bán những thiết kế đã quen thuộc trong bao lâu trước khi người dùng bắt đầu đòi hỏi nhiều cải tiến hơn?

Nguồn tin rò rỉ Fixed Focus Digital mới đây cho biết, ở thời điểm hiện tại, nâng cấp chip là thay đổi duy nhất trên iPhone 18e có thể xác nhận.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Weibo hôm thứ Hai, leaker này nhận định iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone 18e sẽ chia sẻ một số quy trình sản xuất. Vì vậy, phiên bản giá rẻ khó có thể nhận được quá nhiều nâng cấp lớn.

Đáng chú ý, Fixed Focus Digital từng đưa ra dự đoán chính xác về iPhone 17e. Cụ thể, nguồn tin này cho rằng Apple sẽ tiếp tục giữ lại phần khuyết màn hình (notch) trên mẫu máy giá rẻ, thay vì chuyển sang Dynamic Island như nhiều dự đoán trước đó.

Điều này làm dấy lên khả năng iPhone 18e tiếp tục không có Dynamic Island, dù Apple đang mở rộng thiết kế này trên nhiều sản phẩm mới.

Tuy nhiên, nguồn tin chưa trực tiếp xác nhận thông tin trên, do đó vẫn cần chờ thêm những rò rỉ tiếp theo.

Màn hình OLED 60Hz và camera đơn 48MP?

Bên cạnh thông tin về chip xử lý, một nguồn tin rò rỉ khác trên Weibo là Digital Chat Station trước đó cũng tiết lộ một số thông số kỹ thuật dự kiến của iPhone 18e.

Theo nguồn tin này, thiết bị sẽ sở hữu màn hình LTPS OLED kích thước 6,12 inch, tần số quét 60Hz. Đây là thông số không quá bất ngờ nếu Apple tiếp tục định vị dòng iPhone 18e ở phân khúc giá thấp hơn các phiên bản tiêu chuẩn và Pro.

iPhone 18e có thể vẫn giữ nguyên "tai thỏ" như 17e. Ảnh: Apple

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở bộ vi xử lý A20 sản xuất trên tiến trình 2nm. Nếu thông tin này chính xác, iPhone 18e sẽ được hưởng lợi từ thế hệ chip mới của Apple, hứa hẹn cải thiện hiệu năng và khả năng tiết kiệm năng lượng so với những thế hệ trước.

Tuy nhiên, việc sở hữu chip mới không đồng nghĩa iPhone 18e sẽ có trải nghiệm toàn diện tương đương các mẫu iPhone cao cấp.

Những giới hạn về màn hình, camera và các tính năng phần cứng vẫn có thể được Apple duy trì để tạo khoảng cách giữa các phân khúc sản phẩm.

Về camera, iPhone 18e được dự đoán tiếp tục sử dụng hệ thống camera đơn 48MP ở mặt sau. Trong khi đó, camera trước có thể được nâng cấp lên độ phân giải 24MP, thay vì giữ nguyên thông số của thế hệ tiền nhiệm.

Nếu điều này trở thành sự thật, camera trước sẽ là một trong số ít những thành phần ngoài bộ xử lý được cải tiến trên iPhone 18e.

Tuy nhiên, hệ thống camera sau chỉ có một cảm biến cho thấy Apple nhiều khả năng vẫn ưu tiên tối ưu chi phí hơn là bổ sung các tính năng chụp ảnh cao cấp.

Digital Chat Station cũng cho biết iPhone 18e dự kiến ra mắt trong năm 2027.

iPhone 18e có thể xuất hiện vào mùa xuân 2027

Một yếu tố đáng chú ý khác là Apple đã điều chỉnh chiến lược ra mắt iPhone. Trong năm nay, hãng đã giới thiệu iPhone 18 Pro cùng mẫu iPhone màn hình gập iPhone Duo vào tháng 9, nhưng không trình làng phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn như thông lệ trước đây.

Theo các thông tin rò rỉ, Apple dự kiến đưa iPhone 18e ra mắt cùng iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone Air 2 vào mùa xuân năm 2027.

Cách phân chia thời điểm giới thiệu sản phẩm mới này có thể giúp hãng kéo dài sức nóng của dòng iPhone trong năm, thay vì tập trung toàn bộ sản phẩm vào sự kiện mùa thu.

Về giá bán, Apple đã tăng giá khởi điểm của các mẫu iPhone thêm 100 USD trong tháng 9.

Theo đó, iPhone 17e có giá khởi điểm 699 USD, cao hơn đáng kể so với mặt bằng giá trước đây của dòng iPhone giá rẻ.

Đây cũng là yếu tố khiến iPhone 18e trở thành sản phẩm đáng theo dõi. Nếu Apple tiếp tục giữ mức giá tương đương thế hệ trước nhưng trang bị chip A20 mới, thiết bị có thể hấp dẫn người dùng ưu tiên hiệu năng và thời gian sử dụng lâu dài.

Ngược lại, nếu giá bán tiếp tục tăng trong khi màn hình vẫn chỉ có tần số quét 60Hz, thiết kế không thay đổi và camera sau chỉ có một cảm biến, sức hấp dẫn của iPhone 18e có thể bị ảnh hưởng.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)