Những thông tin rò rỉ mới nhất về iPhone 18e đang thu hút sự chú ý khi hé lộ thay đổi trong thiết kế mặt lưng của mẫu iPhone giá rẻ này. Theo Engadget, các bản vẽ CAD (thiết kế hỗ trợ bằng máy tính) cho thấy Apple có thể trang bị cho thiết bị một cụm camera hoàn toàn mới, thay vì giữ cách bố trí đơn giản như trên thế hệ tiền nhiệm.

Cụ thể, cụm camera sau của iPhone 18e được mô tả có hình chữ nhật bo tròn, gần giống hình vuông, với kích thước khoảng 28 x 35 mm. Thiết kế này gợi nhớ đến cụm camera trên mẫu iPad Pro sử dụng chip M5.

Đây là thay đổi đáng chú ý nếu so với iPhone 17e. Trên mẫu máy hiện tại, camera sau chỉ có một ống kính lồi nhẹ khỏi mặt lưng, trong khi đèn flash LED và micro được bố trí riêng trên lớp kính phía sau.

Với iPhone 18e, cả camera đơn, đèn flash LED và micro phía sau được cho là sẽ tập trung trong cùng một cụm lồi. Cách bố trí mới giúp mặt lưng thiết bị có diện mạo khác biệt, đồng thời tạo cảm giác gần với ngôn ngữ thiết kế trên những sản phẩm Apple cao cấp hơn.

Camera lớn hơn nhưng vẫn chỉ có một ống kính

Điều đáng chú ý là sự thay đổi về thiết kế không đồng nghĩa iPhone 18e sẽ được nâng cấp số lượng camera. Theo các bản vẽ CAD được Engadget tiếp cận, thiết bị vẫn duy trì camera sau đơn, tương tự iPhone 17e.

Một số nguồn tin dự đoán camera chính của máy tiếp tục có độ phân giải 48 MP. Nếu thông tin này chính xác, Apple chủ yếu thay đổi cách bố trí linh kiện và ngoại hình cụm camera, thay vì bổ sung thêm ống kính góc siêu rộng như trên những mẫu iPhone cao cấp hơn.

Hiện chưa có thông tin đủ tin cậy để khẳng định cảm biến camera trên iPhone 18e sẽ được nâng cấp. Vì vậy, người dùng chưa nên mặc định cụm camera lớn hơn đồng nghĩa với khả năng chụp ảnh tốt hơn.

Nguồn tin cung cấp các bản vẽ CAD được cho là có hiểu biết về chuỗi cung ứng của Apple. Người này từng đưa ra những thông tin chính xác về màu sắc của iPhone 17 và iPhone 18 Pro trước khi các sản phẩm được công bố. Dù vậy, Engadget lưu ý họ chưa công khai những hình ảnh CAD này và thiết kế sản phẩm vẫn có thể thay đổi trước khi ra mắt.

iPhone 18e có thể dùng chip A20, dự đoán ra mắt vào tháng 3/2027

Bên cạnh thay đổi về ngoại hình, một số thông tin rò rỉ cũng hé lộ những nâng cấp phần cứng có thể xuất hiện trên iPhone 18e.

Theo tài khoản Digital Chat Station, mẫu iPhone giá rẻ này có thể sử dụng màn hình OLED kích thước 6,12 inch, tần số quét 60 Hz. Nếu được giữ nguyên trên phiên bản thương mại, đây có thể là điểm khiến iPhone 18e kém hấp dẫn hơn một số smartphone Android cùng tầm giá, vốn đã phổ biến màn hình có tần số quét cao hơn.

Về hiệu năng, thiết bị được đồn đoán sẽ trang bị chip A20 sản xuất trên tiến trình 2 nm. Đây là thế hệ chip được kỳ vọng xuất hiện trên dòng iPhone 18, hứa hẹn cải thiện hiệu năng và khả năng tiết kiệm năng lượng so với thế hệ trước.

Một số thông tin khác cũng đề cập khả năng iPhone 18e được nâng cấp RAM lên 9 GB, tuy nhiên chi tiết này chưa được xác nhận và vẫn cần thêm nguồn tin đối chiếu.

Theo các dự đoán hiện tại, Apple có thể giới thiệu iPhone 18e vào khoảng tháng 3/2027, cùng thời điểm với iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone Air 2. Đây là một phần trong chiến lược được cho là sẽ chia lịch ra mắt iPhone thành hai giai đoạn, thay vì tập trung toàn bộ sản phẩm mới vào mùa thu như trước đây.

Dù vậy, tất cả thông tin về iPhone 18e hiện vẫn dừng ở mức rò rỉ. Apple chưa xác nhận thiết kế, cấu hình hay thời điểm ra mắt chính thức của sản phẩm.