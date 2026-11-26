iPhone 18e có cụm camera mới

Dù những thông tin rò rỉ trước đây cho rằng iPhone 18e sẽ không có nhiều thay đổi đáng kể về thiết kế so với thế hệ tiền nhiệm, một báo cáo mới lại cho thấy Apple đang chuẩn bị điều chỉnh một chi tiết ở mặt lưng thiết bị: cụm camera.

iPhone 18e giá rẻ được đồn đoán sẽ có thiết kế cụm camera mới. Ảnh: AppleInsider

Theo thông tin được Engadget đăng tải, một nguồn tin rò rỉ đã chia sẻ các bản vẽ CAD (thiết kế hỗ trợ bằng máy tính) thể hiện cấu trúc cụm camera mới của iPhone 18e.

Điểm đáng chú ý là thiết kế này có nhiều nét tương đồng với cụm camera trên mẫu iPad Pro sử dụng chip M5.

Tuy nhiên, các bản vẽ CAD chưa được công khai rộng rãi. Engadget cho biết họ đã trực tiếp xem những tài liệu này nhưng không đăng tải hình ảnh minh họa đi kèm.

Do đó, người dùng hiện chưa thể kiểm chứng trực quan mức độ thay đổi trong thiết kế camera của mẫu iPhone giá rẻ sắp tới.

Nguồn tin cung cấp bản vẽ được cho là có hiểu biết về chuỗi cung ứng của Apple.

Đáng chú ý, người này từng đưa ra một số thông tin chính xác liên quan đến màu sắc của iPhone 17 và iPhone 18 Pro trước thời điểm các sản phẩm này ra mắt.

Đây là cơ sở để báo cáo được chú ý, dù những thông tin hiện tại vẫn chưa được Apple xác nhận.

Theo mô tả từ các bản vẽ CAD, iPhone 18e sẽ sở hữu cụm camera sau có hình chữ nhật bo tròn, gần giống hình vuông.

Kích thước cụm camera được cho là khoảng 28 x 35mm. Đây là thay đổi khá dễ nhận thấy nếu so với cách bố trí camera đơn trên những mẫu iPhone dòng e trước đây.

Dù vậy, việc thay đổi hình dáng cụm camera không đồng nghĩa Apple sẽ nâng cấp hệ thống chụp ảnh.

Theo nguồn tin, iPhone 18e vẫn chỉ được trang bị một camera sau, tương tự iPhone 17e.

Phần lồi mới trên mặt lưng chủ yếu là thay đổi về thiết kế, đồng thời tích hợp thêm micro và đèn flash LED.

Điều này cho thấy Apple có thể đang tìm cách tạo ra diện mạo mới cho dòng iPhone giá rẻ mà không nhất thiết phải đầu tư quá nhiều vào phần cứng camera.

Đây cũng là hướng đi phù hợp với chiến lược phân cấp sản phẩm của hãng, trong đó những nâng cấp về khả năng chụp ảnh thường được ưu tiên cho các phiên bản cao cấp hơn.

iPhone Air 2 có thêm camera thứ hai, iPhone 18 vẫn giữ thiết kế cũ

Không chỉ tiết lộ thiết kế iPhone 18e, các bản vẽ CAD được Engadget đề cập còn cung cấp thêm thông tin về iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone Air 2.

Đáng chú ý nhất là iPhone Air 2 được cho là sẽ có camera sau thứ hai. Thông tin này phần nào củng cố những hình ảnh mô hình sản phẩm bị rò rỉ gần đây, vốn cho thấy Apple có thể bổ sung thêm một ống kính cho mẫu iPhone Air thế hệ tiếp theo.

iPhone Air 2 được cho là sẽ có camera sau thứ hai.

Trước đó, nhiều nguồn tin dự đoán camera mới sẽ được bố trí theo chiều dọc, nằm bên dưới camera đơn hiện tại.

Đây nhiều khả năng là camera góc siêu rộng, giúp iPhone Air 2 mở rộng khả năng chụp ảnh phong cảnh, kiến trúc và những khung hình có góc nhìn rộng hơn.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là nâng cấp đáng chú ý đối với dòng iPhone Air. Ở thế hệ đầu tiên, việc chỉ có một camera sau là một trong những điểm khiến sản phẩm bị hạn chế so với các mẫu iPhone khác trong cùng phân khúc giá.

Việc bổ sung camera góc siêu rộng có thể giúp Apple cải thiện sức hấp dẫn của thiết bị, đặc biệt với những người dùng thường xuyên chụp ảnh bằng điện thoại.

Trong khi đó, iPhone 18 tiêu chuẩn được cho là không có thay đổi lớn về cách bố trí camera.

Máy vẫn duy trì thiết kế tương tự iPhone 17, nhưng kích thước cụm camera sẽ tăng nhẹ, từ 3,45mm lên 3,8mm.

Sự điều chỉnh này có thể liên quan đến những thay đổi về cấu trúc linh kiện bên trong hoặc cách Apple sắp xếp các thành phần phần cứng.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin cụ thể cho thấy kích thước tăng lên sẽ đi kèm với nâng cấp nào về cảm biến hay chất lượng hình ảnh.

Thiết kế iPhone 18e và Air 2 có thể đã bước vào giai đoạn hoàn thiện

Dù những thông tin rò rỉ nói trên khá chi tiết, báo cáo vẫn lưu ý rằng thiết kế trong các bản vẽ CAD có thể tiếp tục được điều chỉnh.

Apple vẫn còn một khoảng thời gian trước khi chính thức trình làng những mẫu iPhone mới, vì vậy không loại trừ khả năng một số chi tiết sẽ thay đổi trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.

Tuy nhiên, một số báo cáo khác cho biết màn hình của cả iPhone 18e và iPhone Air 2 dự kiến bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt từ tháng 1.

Thông tin này phần nào cho thấy quá trình phát triển sản phẩm có thể đã tiến khá xa và thiết kế tổng thể nhiều khả năng đã được chốt.

Nếu lịch trình này chính xác, Apple đang tiến gần hơn đến giai đoạn chuẩn bị sản xuất các mẫu iPhone thế hệ tiếp theo.

Những thay đổi về cụm camera trên iPhone 18e và việc bổ sung camera thứ hai cho iPhone Air 2 cũng có thể trở thành những điểm nhấn đáng chú ý trong danh mục sản phẩm mới.

(Theo AppleInsider, Engadget, MacRumors)