iPhone 18e: chip A20 2nm là nâng cấp duy nhất được xác nhận, màn hình OLED 60Hz theo rò rỉ

iPhone 18e được cho là sẽ ra mắt vào mùa xuân 2027, với nâng cấp đáng chú ý nhất là bộ vi xử lý A20 sản xuất trên tiến trình 2nm. Theo các nguồn tin rò rỉ, phần lớn thiết kế và tính năng của thế hệ trước nhiều khả năng được giữ nguyên, nên người chờ một mẫu iPhone giá rẻ thay đổi mạnh về ngoại hình có thể sẽ thất vọng.

Vì sao chip có thể là thay đổi duy nhất?

Nguồn tin Fixed Focus Digital đăng trên Weibo hôm thứ Hai rằng, ở thời điểm hiện tại, nâng cấp chip là thay đổi duy nhất trên iPhone 18e có thể xác nhận. Nguồn tin này cũng nhận định iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone 18e sẽ chia sẻ một số quy trình sản xuất, vì vậy phiên bản giá rẻ khó nhận được nhiều nâng cấp lớn.

iPhone 18e và iPhone 18 có thể sử dụng cùng một loại chip. Ảnh: AppleInsider

Nếu dự đoán này chính xác, iPhone 18e sẽ là bản nâng cấp khá khiêm tốn, tập trung vào sức mạnh xử lý thay vì thay đổi ngoại hình hay trải nghiệm sử dụng. Đây vẫn có thể là lựa chọn hợp lý cho người muốn một chiếc iPhone xử lý nhanh hơn mà không phải chi quá nhiều cho các phiên bản cao cấp.

Thông số dự kiến: chip mới đi cùng phần cứng tiết kiệm chi phí

Theo Digital Chat Station, một nguồn tin rò rỉ khác trên Weibo, iPhone 18e sẽ có màn hình LTPS OLED 6,12 inch với tần số quét 60Hz. Thông số này không quá bất ngờ nếu Apple tiếp tục định vị dòng 'e' ở phân khúc thấp hơn các bản tiêu chuẩn và Pro.

Chip A20 trên tiến trình 2nm được kỳ vọng cải thiện hiệu năng và khả năng tiết kiệm năng lượng so với các thế hệ trước. Tuy nhiên, chip mới không đồng nghĩa với trải nghiệm toàn diện như các mẫu cao cấp, vì giới hạn về màn hình, camera và tính năng phần cứng vẫn có thể được duy trì để tạo khoảng cách giữa các phân khúc.

Camera: thay đổi hiếm hoi nằm ở mặt trước

Ở mặt sau, iPhone 18e được dự đoán tiếp tục dùng một camera 48MP. Camera trước có thể tăng lên 24MP thay vì giữ nguyên thông số của thế hệ tiền nhiệm. Nếu đúng, đây sẽ là một trong số ít thành phần ngoài chip được cải tiến, trong khi hệ thống camera sau chỉ có một cảm biến cho thấy Apple vẫn ưu tiên tối ưu chi phí.

Notch hay Dynamic Island?

Fixed Focus Digital từng dự đoán chính xác về iPhone 17e, khi cho rằng Apple sẽ giữ phần khuyết màn hình (notch) thay vì chuyển sang Dynamic Island như nhiều đồn đoán trước đó. Điều này làm dấy lên khả năng iPhone 18e tiếp tục không có Dynamic Island, dù Apple đang mở rộng thiết kế này trên nhiều sản phẩm mới.

iPhone 18e có thể vẫn giữ nguyên 'tai thỏ' như 17e. Ảnh: Apple

Tuy nhiên, nguồn tin chưa trực tiếp xác nhận chi tiết này, nên cần chờ thêm các rò rỉ tiếp theo.

Chiến lược ra mắt và bài toán giá bán

Apple được cho là đã điều chỉnh chiến lược ra mắt. Trong năm nay, hãng giới thiệu iPhone 18 Pro cùng mẫu iPhone màn hình gập iPhone Duo vào tháng 9, nhưng không trình làng iPhone 18 tiêu chuẩn như thông lệ. Theo các thông tin rò rỉ, iPhone 18e sẽ ra mắt cùng iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone Air 2 vào mùa xuân 2027. Cách chia này có thể giúp hãng kéo dài sức nóng của dòng iPhone trong năm thay vì dồn toàn bộ sản phẩm vào sự kiện mùa thu.

Về giá, Apple đã tăng giá khởi điểm của các mẫu iPhone thêm 100 USD trong tháng 9, và iPhone 17e có giá khởi điểm 699 USD, cao hơn đáng kể so với mặt bằng trước đây của dòng giá rẻ. Nhu cầu RAM và bộ nhớ lưu trữ ngày càng lớn từ các công ty AI cũng tạo sức ép lên chuỗi cung ứng linh kiện, khiến chi phí sản xuất thiết bị công nghệ có nguy cơ leo thang. Trong bối cảnh đó, tái sử dụng thiết kế cũ có thể giúp Apple kiểm soát chi phí.

Điều người dùng nên cân nhắc

Nếu Apple giữ mức giá tương đương thế hệ trước nhưng trang bị chip A20, iPhone 18e có thể hấp dẫn người dùng ưu tiên hiệu năng và thời gian sử dụng lâu dài. Ngược lại, nếu giá tiếp tục tăng trong khi màn hình chỉ có tần số quét 60Hz, thiết kế không đổi và camera sau chỉ có một cảm biến, sức hấp dẫn của máy có thể bị ảnh hưởng.

Chiến lược này cũng đặt ra câu hỏi: Apple có thể tiếp tục bán những thiết kế quen thuộc trong bao lâu trước khi người dùng đòi hỏi nhiều cải tiến hơn? Do toàn bộ thông tin trên đều xuất phát từ rò rỉ và chưa được Apple xác nhận, người dùng nên chờ thông báo chính thức trước khi quyết định.