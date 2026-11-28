Những thông tin rò rỉ mới nhất đang hé lộ một số thay đổi đáng chú ý trên thế hệ iPhone tiếp theo của Apple. Đáng chú ý, mẫu iPhone 18e thuộc phân khúc giá dễ tiếp cận có thể không giữ nguyên thiết kế mặt lưng như dự đoán ban đầu. Thay vào đó, hãng được cho là sẽ áp dụng một kiểu tạo hình camera hoàn toàn mới, mang nhiều nét tương đồng với iPad Pro M5.

Theo Engadget, một nguồn tin am hiểu chuỗi cung ứng của Apple đã chia sẻ các bản vẽ CAD (thiết kế hỗ trợ bằng máy tính), qua đó tiết lộ cấu trúc cụm camera dự kiến trên iPhone 18e. Engadget cho biết họ đã trực tiếp tiếp cận những tài liệu này, nhưng không công bố hình ảnh minh họa kèm theo. Vì vậy, người dùng hiện vẫn chưa có cơ sở trực quan để đánh giá chính xác diện mạo mới của thiết bị.

iPhone 18e của Apple được đồn đoán sẽ có thiết kế cụm camera mới.

Độ tin cậy của thông tin phần nào được củng cố bởi lịch sử dự đoán của nguồn tin nói trên. Người này từng tiết lộ chính xác một số chi tiết liên quan đến màu sắc của iPhone 17 và iPhone 18 Pro trước khi các sản phẩm được giới thiệu. Dù vậy, những thông tin mới vẫn chỉ dừng ở mức rò rỉ và chưa được Apple xác nhận.

Theo mô tả từ bản vẽ CAD, thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở cụm camera phía sau. Thay vì cách bố trí camera đơn quen thuộc trên các thế hệ iPhone dòng e, Apple có thể chuyển sang phần khung lồi hình chữ nhật với bốn góc bo tròn, tạo tổng thể gần giống hình vuông. Kích thước khu vực này được tiết lộ vào khoảng 28 x 35 mm, gợi nhớ đến thiết kế camera trên iPad Pro sử dụng chip M5.

Tuy nhiên, diện mạo mới không đồng nghĩa với việc iPhone 18e sẽ sở hữu hệ thống chụp ảnh tiên tiến hơn. Nguồn tin cho biết Apple vẫn duy trì một camera sau duy nhất trên thiết bị, tương tự iPhone 17e. Phần khung camera lớn hơn chủ yếu phục vụ việc sắp xếp các thành phần, bao gồm camera, micro và đèn flash LED.

Điều này cho thấy Apple có thể đang ưu tiên thay đổi nhận diện ngoại hình thay vì đầu tư thêm vào phần cứng nhiếp ảnh cho dòng iPhone giá rẻ. Đây cũng là cách hãng duy trì khoảng cách giữa các phân khúc sản phẩm, khi những nâng cấp về camera thường được dành cho các phiên bản cao cấp hơn.

Trong khi iPhone 18e được cho là chỉ thay đổi cách tạo hình cụm camera, iPhone Air 2 lại có thể nhận được nâng cấp thiết thực hơn. Các tài liệu được Engadget đề cập cho thấy mẫu iPhone Air thế hệ tiếp theo nhiều khả năng sẽ có thêm một camera sau, nâng tổng số ống kính lên hai.

Thông tin này khá trùng khớp với những hình ảnh mô hình iPhone Air 2 từng xuất hiện trước đó. Theo các dự đoán, camera mới sẽ được đặt theo chiều dọc, ngay bên dưới ống kính chính hiện tại. Nhiều khả năng đây là camera góc siêu rộng, giúp thiết bị mở rộng phạm vi ghi hình và linh hoạt hơn khi chụp phong cảnh, kiến trúc hoặc những khung hình cần góc nhìn bao quát.

Nếu được triển khai, đây sẽ là một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên dòng Air. Ở thế hệ đầu tiên, việc chỉ trang bị một camera sau khiến thiết bị gặp hạn chế về tính linh hoạt khi chụp ảnh so với những mẫu iPhone khác. Sự xuất hiện của ống kính góc siêu rộng có thể giúp iPhone Air 2 cải thiện đáng kể trải nghiệm nhiếp ảnh, đồng thời tăng sức cạnh tranh trong phân khúc.

Trái lại, iPhone 18 phiên bản tiêu chuẩn được cho là không có nhiều thay đổi về thiết kế camera. Máy vẫn duy trì cách bố trí tương tự iPhone 17, nhưng cụm camera có thể dày hơn một chút. Cụ thể, độ dày được dự đoán tăng từ 3,45 mm lên 3,8 mm. Hiện chưa rõ điều chỉnh này liên quan đến cấu trúc linh kiện bên trong hay nhằm phục vụ một nâng cấp phần cứng cụ thể. Các nguồn tin cũng chưa tiết lộ liệu cảm biến và chất lượng hình ảnh có được cải thiện hay không.

Dù những thông tin trên chưa phải cấu hình cuối cùng, thời điểm xuất hiện của các bản vẽ CAD cho thấy quá trình phát triển sản phẩm có thể đã tiến khá xa. Theo một số báo cáo, màn hình của cả iPhone 18e và iPhone Air 2 dự kiến bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt từ tháng 1. Đây là dấu hiệu cho thấy Apple có thể đang từng bước hoàn thiện các mẫu máy trước khi chuyển sang những công đoạn chuẩn bị sản xuất tiếp theo.

Dẫu vậy, thiết kế thể hiện trong bản vẽ CAD vẫn có thể được điều chỉnh trước khi sản phẩm chính thức ra mắt. Những thay đổi về cụm camera trên iPhone 18e, camera kép của iPhone Air 2 hay độ dày cụm camera trên iPhone 18 tiêu chuẩn hiện vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng. Nếu các thông tin rò rỉ trở thành sự thật, Apple sẽ mang đến những hướng thay đổi khác nhau cho từng dòng máy, trong đó iPhone 18e chú trọng làm mới ngoại hình, còn iPhone Air 2 có thể được cải thiện rõ rệt hơn về khả năng chụp ảnh.