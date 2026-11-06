iPhone 18 và Galaxy S27 có thể tăng giá: mốc 999 USD và bài toán nâng cấp của người dùng

Cả iPhone 18 bản tiêu chuẩn và Galaxy S27 đều có khả năng tăng giá mạnh khi ra mắt vào đầu năm 2027, theo các nguồn tin rò rỉ. Mức giá khởi điểm được nhắc đến cho cả hai mẫu máy là 999 USD, trong khi những nâng cấp phần cứng được đồn đoán lại khá nhỏ.

Sau khi lần lượt trình làng các dòng smartphone cao cấp trong năm 2026, Apple và Samsung đang hướng sự chú ý đến thế hệ sản phẩm tiếp theo. Apple được cho là sẽ giới thiệu iPhone 18 bản tiêu chuẩn, iPhone 18e và iPhone Air 2. Samsung có thể mở rộng dòng Galaxy S27 với bốn phiên bản: Galaxy S27, S27 Pro, S27 Ultra và S27 Plus.

Hình ảnh được cho là phiên bản mẫu iPhone 18. Ảnh: MajinBu/X

iPhone 18 và khả năng chạm mốc 999 USD

Trong nhiều năm, Apple duy trì mức giá khởi điểm 799 USD cho các mẫu iPhone tiêu chuẩn, từ iPhone 15 ra mắt năm 2023 đến iPhone 17. Tuy nhiên, đến tháng 9/2026, hãng đã điều chỉnh giá iPhone 17 bản tiêu chuẩn thêm 100 USD, lên 899 USD.

Theo Digital Chat Station, một tài khoản thường xuyên đăng thông tin về sản phẩm công nghệ chưa ra mắt, iPhone 18 sẽ tiếp tục tăng giá. Nguồn tin này chưa làm rõ mức tăng được tính so với giá ban đầu 799 USD hay mức giá hiện tại 899 USD của iPhone 17.

Nếu iPhone 18 chỉ cộng thêm 100 USD so với giá khởi điểm ban đầu của iPhone 17, máy sẽ có giá 899 USD, bằng đúng mức giá hiện tại của đời trước. Khi hai sản phẩm cùng giá, phần lớn người mua có xu hướng chọn mẫu mới hơn, nên đây khó là chiến lược hợp lý nếu Apple muốn giữ sức tiêu thụ của iPhone 17. Vì vậy, khả năng iPhone 18 khởi điểm ở mức 999 USD đang được đặt ra, và Apple sẽ đưa dòng iPhone tiêu chuẩn lên một mặt bằng giá mới.

Galaxy S27 cũng khó tránh đợt điều chỉnh

Câu chuyện tương tự có thể xảy ra với Galaxy S27, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của iPhone 18. Samsung từng tăng giá Galaxy S26 bản tiêu chuẩn thêm 100 USD so với Galaxy S25, rồi tiếp tục điều chỉnh thêm 100 USD, đưa giá hiện tại của Galaxy S26 lên 999 USD.

iPhone 17 và Galaxy S25. Ảnh: PhoneArena

Một số nguồn tin cho rằng Galaxy S27 cũng sẽ khởi điểm ở mức 999 USD. Thoạt nhìn, điều này có vẻ đồng nghĩa Samsung không tăng giá so với Galaxy S26 đang bán. Tuy nhiên, Galaxy S26 khi ra mắt có giá 899 USD. Do đó, nếu tin đồn chính xác, Galaxy S27 thực chất vẫn đắt hơn 100 USD so với giá ra mắt của thế hệ tiền nhiệm.

Đặt giá cạnh nhau: mốc ra mắt và mốc hiện tại

Các mức giá cho iPhone 18 và Galaxy S27 mới là thông tin rò rỉ, chưa được Apple hay Samsung xác nhận.

Cộng đồng phản ứng ra sao?

Tin đồn tăng giá khiến cộng đồng người dùng hai thương hiệu thất vọng. Dưới một bài đăng về iPhone 18, một người dùng mỉa mai rằng tăng giá dường như đã trở thành tính năng mới của iPhone. Trên Reddit, một người dùng khác châm biếm rằng Galaxy S27 sẽ có thêm một nâng cấp hấp dẫn là mức giá cao cấp mới.

Những phản ứng này cho thấy người tiêu dùng ngày càng nhạy cảm với giá smartphone. Khi máy cao cấp liên tục đắt lên, người mua có xu hướng đòi hỏi thay đổi rõ rệt hơn về thiết kế, camera, hiệu năng và trải nghiệm sử dụng.

Nâng cấp phần cứng có đủ thuyết phục?

Với iPhone 18, hai thay đổi đáng chú ý nhất được đồn đoán là bộ xử lý A20 sản xuất trên tiến trình 2nm và viên pin dung lượng lớn hơn đôi chút. Thiết bị có thể có thêm một số cải tiến nhỏ về phần cứng và phần mềm, nhưng chưa có dấu hiệu về bước nhảy vọt trải nghiệm.

Nếu iPhone 18 có giá 999 USD, người dùng iPhone 17 mua với giá ban đầu 799 USD sẽ phải chi thêm 200 USD. Khoản này chỉ để đổi lấy chip nhanh hơn và pin lớn hơn một chút, khó xem là khoản đầu tư hợp lý khi máy hiện tại vẫn đáp ứng tốt nhu cầu.

Galaxy S27 đối mặt bài toán tương tự. Người dùng Galaxy S26 mua với giá ban đầu 899 USD sẽ phải bỏ thêm tiền để lên mẫu mới có giá dự kiến 999 USD. Theo các thông tin rò rỉ, Galaxy S27 có thể dùng camera chính do Sony sản xuất, thay vì giải pháp trước đây chủ yếu dành cho phiên bản Ultra. Một số thị trường cũng có thể nhận phiên bản dùng chip Exynos 2700 mới nhất.

Trước đó, nhiều tin đồn cho rằng Samsung sẽ đưa màn hình chống nhìn trộm lên phiên bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, thông tin rò rỉ mới hơn cho thấy tính năng này có thể tiếp tục độc quyền trên Galaxy S27 Ultra.

Nên chờ thông tin chính thức

Hiện cả iPhone 18 lẫn Galaxy S27 đều chưa được công bố chính thức. Dựa trên các thông tin rò rỉ, việc nâng cấp có thể không phải lựa chọn kinh tế với người đang dùng mẫu tiền nhiệm. Giá bán thực tế, cấu hình và thời điểm ra mắt sẽ chỉ rõ khi Apple và Samsung công bố sản phẩm.