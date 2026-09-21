iPhone 18 Pro vừa bị 'mổ bụng', hé lộ bí mật Apple giấu kín bên trong

Dù không xuất hiện bất ngờ quá lớn, video tháo máy cho thấy Apple đã mở rộng hệ thống tản nhiệt, tăng nhẹ dung lượng pin và tìm cách thu gọn cụm Dynamic Island trên iPhone 18 Pro.

'Mổ bụng' iPhone 18 Pro khám phá nội thất. Ảnh: REWA Technology

iPhone 18 Pro thay đổi đáng kể hệ thống tản nhiệt

Tháng 9/2025, những video tháo rời iPhone 17 Pro từng gây chú ý khi cho thấy Apple lần đầu trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) trên dòng iPhone Pro.

Một năm sau, kênh YouTube REWA Technology tiếp tục tháo rời iPhone 18 Pro để tìm hiểu những thay đổi mà Apple thực hiện trên thế hệ mới.

Bên cạnh các chi tiết Apple chưa đề cập trong sự kiện ra mắt, chẳng hạn vật liệu mới và một số thay đổi liên quan đến hệ thống cáp, điểm đáng chú ý nhất nằm ở bộ xử lý A20 Pro và hệ thống tản nhiệt.

Video cho thấy Apple đã điều chỉnh vị trí của chip A20 Pro để bộ xử lý này tiếp xúc trực tiếp với hệ thống làm mát bằng buồng hơi. Đáng chú ý, kích thước của buồng hơi cũng được mở rộng so với thế hệ trước.

(Video "mổ bụng" iPhone 18 Pro. Nguồn: REWA Technology/YouTube)

Trước đó, Kaiann Drance, Phó Chủ tịch phụ trách marketing iPhone của Apple, đã đề cập đến thiết kế tản nhiệt mới trên iPhone 18 Pro. Bản tháo máy lần này cung cấp thêm bằng chứng trực quan cho những thay đổi mà Apple công bố.

Việc đưa A20 Pro tiếp xúc trực tiếp với buồng hơi lớn hơn được kỳ vọng giúp nhiệt lượng từ bộ xử lý truyền ra hệ thống tản nhiệt hiệu quả hơn.

Đây là yếu tố quan trọng khi chip A20 Pro được sản xuất trên tiến trình mới và đảm nhận ngày càng nhiều tác vụ xử lý nặng trên iPhone.

Pin iPhone 18 Pro cũng được tăng nhẹ

Một thay đổi khác được phát hiện bên trong iPhone 18 Pro là viên pin có kích thước lớn hơn một chút. Theo kết quả tháo máy đối với phiên bản sử dụng SIM vật lý, viên pin mới lớn hơn khoảng 1,7% so với pin trên iPhone 17 Pro.

Mức tăng này không quá lớn, nhưng phù hợp với những tuyên bố của Apple về việc cải thiện thời lượng sử dụng trên thế hệ iPhone mới.

Các bài kiểm tra thực tế của Joanna Stern trước đó cũng cho thấy iPhone 18 Pro có sự cải thiện nhất định về thời lượng pin.

Kiểm tra pin. Nguồn ảnh: REWA Technology.

Việc tăng kích thước pin trong khi Apple đồng thời bổ sung hoặc cải tiến nhiều thành phần bên trong cho thấy hãng tiếp tục tối ưu hóa cách bố trí linh kiện.

Tuy nhiên, mức tăng 1,7% không đồng nghĩa thời lượng pin cũng tăng tương ứng, bởi thời gian sử dụng còn phụ thuộc vào hiệu suất chip, màn hình, modem và khả năng quản lý năng lượng của iOS.

Dynamic Island được thu hẹp đáng kể

Một thay đổi dễ nhận thấy khác trên iPhone 18 Pro là Dynamic Island. Sau nhiều thế hệ gần như giữ nguyên thiết kế, Apple đã thu nhỏ khu vực này trên dòng iPhone mới.

“Apple thực sự đã nỗ lực để thu hẹp Dynamic Island”, video tháo máy nhận xét.

Điểm đáng chú ý là phần khoét dành cho camera hồng ngoại đã được di chuyển vào góc màn hình.

Đây có thể là một trong những bước tiến quan trọng của Apple nhằm giảm diện tích mà hệ thống camera trước và Face ID chiếm trên màn hình.

Dù chưa phải thiết kế hoàn toàn không có phần khoét, Dynamic Island nhỏ hơn giúp tăng không gian hiển thị và mang lại diện mạo gọn gàng hơn cho iPhone 18 Pro.

iPhone 18 Pro có thể khó sửa chữa hơn

Video của REWA Technology chủ yếu tập trung vào quá trình tháo máy và khả năng sửa chữa, đồng thời chỉ ra một số khác biệt trong thiết kế bên trong so với thế hệ trước.

Theo video, những thay đổi mới có thể khiến việc sửa chữa iPhone 18 Pro trở nên phức tạp hơn.

Đáng chú ý nhất là việc di chuyển camera hồng ngoại được cho là tạo ra “một thách thức mới đối với các nhà sản xuất màn hình thay thế bên thứ ba”.

Điều này có thể ảnh hưởng đến thị trường linh kiện aftermarket, đặc biệt khi màn hình iPhone ngày càng tích hợp nhiều thành phần liên quan đến Face ID và camera trước.

Những bản tháo máy chi tiết hơn dự kiến sẽ sớm xuất hiện, qua đó cho thấy rõ hơn Apple đã thay đổi cấu trúc bên trong iPhone 18 Pro đến mức nào.

Trong khi đó, những chiếc iPhone 18 Pro đầu tiên đặt trước hiện đã bắt đầu được giao tới tay người dùng.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max cũng đã chính thức có mặt tại các Apple Store, đánh dấu giai đoạn đầu tiên của vòng đời thương mại thế hệ iPhone mới.

(Theo AppleInsider, REWA Technology)