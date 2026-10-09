iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max liên tiếp dính lỗi, có phải lỗi do nhà sản xuất?

Bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max dính lỗi bong tróc

Những ngày qua trên mạng xã hội đã xuất hiện phản ánh về khả năng lớp hoàn thiện bên ngoài máy bị đổi màu. Các hình ảnh được người dùng đăng tải trên mạng xã hội dường như cho thấy màu sắc trên một số chiếc iPhone 18 Pro không còn đồng nhất như ban đầu. Phiên bản Burgundy, với màu đỏ nổi bật, hiện được cho là bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Người dùng phàn nàn về iPhone 18 Pro đỏ rượu vang phai màu sau một thời gian sử dụng. Ảnh: X/ Mashable

Một số hình ảnh được chia sẻ trên Reddit và X cho thấy phần hoàn thiện của những chiếc iPhone 18 Pro màu đỏ Burgundy có dấu hiệu phai màu. Đáng chú ý, khu vực xung quanh cụm camera dường như là nơi xuất hiện thay đổi rõ nhất.

Trong những bức ảnh do người dùng đăng tải, phần viền hoặc khu vực bao quanh ống kính camera phía sau chuyển dần sang màu hồng, tạo sự khác biệt đáng kể so với những phần còn lại của cụm camera.

Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về độ bền của lớp phủ màu trên mẫu iPhone Pro thế hệ mới.

Một số trường hợp được cho là còn nghiêm trọng hơn khi hiện tượng đổi màu không dừng lại ở khu vực camera.

Theo một báo cáo từ người dùng, sự thay đổi màu sắc có thể bắt đầu từ gần cụm camera rồi dần lan rộng ra phần thân máy. Vấn đề này có thể không chỉ xảy ra với phiên bản đỏ Burgundy. Một người dùng cho biết họ cũng phát hiện hiện tượng tương tự trên một chiếc iPhone 18 Pro màu đen. Tuy nhiên, số lượng phản ánh liên quan đến phiên bản màu đen hiện ít hơn đáng kể so với đỏ Burgundy.

Nguyên nhân kỹ thuật từ thay đổi vật liệu khung máy

Đây không phải là lần đầu tiên các dòng điện thoại cao cấp của Apple đối mặt với vấn đề phai màu. Năm ngoái, mẫu iPhone 17 Pro và 17 Pro Max phiên bản màu cam cũng từng bị phản ánh tình trạng bay màu hoặc chuyển sang ánh hồng phớt vàng tại các khu vực thường xuyên tiếp xúc với mồ hôi hoặc dung dịch tẩy rửa.

iPhone 18 Pro Max đỏ burgundy bị phai màu sơn ở góc máy. Ảnh: Letem světem Applem.

Theo giới chuyên môn, nguyên nhân trực tiếp của sự cố lần này xuất phát từ việc Apple thay đổi vật liệu chế tác khung máy từ kim loại titan sang hợp kim nhôm nhằm tăng cường khả năng dẫn và tản nhiệt. Dù mang lại lợi thế về mặt kiểm soát nhiệt độ, hợp kim nhôm lại có đặc tính mềm hơn titan, khiến bề mặt dễ bị trầy xước và lớp phủ hoàn thiện dễ bị mài mòn, phai màu dưới tác động ma sát trong quá trình sử dụng thường ngày.

Ngoài ra, một trong những yếu tố đang được người dùng nghi ngờ có liên quan đến hiện tượng đổi màu là tia cực tím (UV). Một số chủ sở hữu iPhone 18 Pro gặp vấn đề cho biết tình trạng này xuất hiện sau khi họ sử dụng điện thoại trong môi trường ngoài trời.

Điều này làm dấy lên khả năng lớp hoàn thiện trên thân máy có thể bị tác động bởi việc tiếp xúc với ánh sáng Mặt Trời trong thời gian dài.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là giả thuyết dựa trên trải nghiệm cá nhân của người dùng, chưa phải kết luận kỹ thuật được Apple xác nhận.

Một số người cũng khuyến nghị chủ sở hữu iPhone 18 Pro nên sử dụng ốp bảo vệ và thường xuyên vệ sinh thiết bị. Dù vậy, hiện chưa có bằng chứng cho thấy việc sử dụng ốp hoặc vệ sinh máy có thể ngăn chặn hoàn toàn hiện tượng đổi màu.

Tình trạng xuống cấp ngoại hình nhanh chóng trên một thiết bị đắt đỏ đã tạo nên làn sóng thất vọng lớn trong cộng đồng người tiêu dùng. Nhiều khách hàng gặp sự cố đã liên hệ với các trung tâm bảo hành và hỗ trợ khách hàng của Apple để yêu cầu giải pháp đổi mới thiết bị. Đến thời điểm hiện tại, đại diện Apple vẫn chưa đưa ra phản hồi hoặc thông báo chính thức nào về vấn đề này.

Người dùng Reddit cho rằng tình trạng phai màu trên iPhone 18 Pro đỏ rượu vang không phải do hao mòn thông thường. Ảnh: Reddit / Low_Midnight_2601

Hiện chưa thể xác định có bao nhiêu thiết bị thực sự gặp vấn đề, tỉ lệ ảnh hưởng là bao nhiêu hay liệu hiện tượng này có xuất phát từ một lỗi sản xuất hay chỉ liên quan đến điều kiện sử dụng cụ thể.

Do đó, người dùng chưa nên kết luận rằng toàn bộ iPhone 18 Pro đỏ Burgundy đều có nguy cơ bị đổi màu. Apple cũng có thể cần thêm thời gian để xác định nguyên nhân trước khi đưa ra phản hồi chính thức.

Nếu các phản ánh mới về iPhone 18 Pro đỏ Burgundy tiếp tục gia tăng, Apple nhiều khả năng sẽ phải kiểm tra kỹ hơn độ bền của lớp hoàn thiện màu trên dòng máy này.