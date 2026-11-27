Bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vừa được các chuỗi bán lẻ ủy quyền lớn tại Việt Nam đồng loạt giảm 1 triệu đồng so với giá niêm yết trước đó. Mức giảm được ghi nhận tại các đại lý ủy quyền chính thức của Apple (AAR) gồm Thế Giới Di Động, FPT Shop và Di Động Việt. Ngoài giảm trực tiếp vào giá bán, người mua còn có thêm ưu đãi từ thẻ tín dụng, trả góp 0% và chương trình thu cũ đổi mới.

Bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max hiện đang giảm 1 triệu đồng trên các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam. Ảnh: Lê Mỹ

Giá mới của từng phiên bản tại các chuỗi bán lẻ

Tại FPT Shop và Thế Giới Di Động, iPhone 18 Pro 256GB giảm từ 38,99 triệu đồng xuống 37,99 triệu đồng. Mẫu iPhone 18 Pro Max 256GB hạ từ 41,99 triệu đồng xuống 40,99 triệu đồng.

Trong khi đó, tại Di Động Việt, chương trình khuyến mãi Black Friday áp dụng từ ngày 26/11 đến 29/11. Trong chương trình này, iPhone 18 Pro 256GB có giá từ 37,99 triệu đồng. Với iPhone 18 Pro Max 256GB, phiên bản màu đen có giá từ 40,79 triệu đồng, còn các màu xanh, bạc và đỏ có giá từ 40,99 triệu đồng.

Ưu đãi thẻ và trả góp giúp giảm thêm chi phí

Bên cạnh mức giảm trực tiếp, các hệ thống bán lẻ kết hợp nhiều chương trình liên kết tài chính. Cụ thể:

FPT Shop: giảm thêm 1.000.000 đồng khi thanh toán qua thẻ tín dụng Techcombank Credit.

Thế Giới Di Động: giảm thêm 2.000.000 đồng cho iPhone 18 Pro khi thanh toán qua thẻ VPBank hoặc HSBC.

Thế Giới Di Động: giảm thêm 1.000.000 đồng cho iPhone 18 Pro Max khi thanh toán qua thẻ Techcombank.

Ngoài ra, các chuỗi còn duy trì chính sách trả chậm hoặc trả góp 0% lãi suất, cùng chương trình thu cũ đổi mới có mức trợ giá cao.

iPhone Duo chưa đủ sức níu chân người chờ mua

Theo nguồn tin, khi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max mở bán, nhiều người dùng còn phân vân giữa việc mua ngay hay chờ iPhone Duo ra mắt. Tình hình hiện đã khác: iPhone Duo không có đột phá mới. Ngoài ra, máy còn một số lỗi như ứng dụng chưa được tối ưu và sự cố nứt, gãy màn hình, khiến một bộ phận người dùng chuyển sang chọn iPhone 18 Pro Max.

Anh Thanh Hoàng (TP.HCM), người vừa mua iPhone 18 Pro Max 512GB, chia sẻ: “Mình từng trì hoãn mua iPhone 18 Pro Max để chờ iPhone Duo. Thế nhưng, mẫu máy gập mới của Apple lại không có nhiều khác biệt, cộng thêm lỗi nứt gãy màn hình làm mình mất niềm tin nên đành chuyển hướng sang dòng Pro Max”.

Đại diện các hệ thống bán lẻ cho biết bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ người dùng.

Cấu hình đáng chú ý của bộ đôi iPhone 18 Pro

Cả hai máy dùng chip A20 Pro sản xuất theo tiến trình 2nm, gồm CPU 6 lõi, GPU 7 lõi và Neural Engine 16 lõi. Máy kết hợp hệ thống buồng hơi thế hệ mới nhằm tăng hiệu quả tản nhiệt khi xử lý tác vụ nặng.

Màn hình: iPhone 18 Pro dùng màn hình Super Retina XDR 6,3 inch, iPhone 18 Pro Max có màn hình 6,9 inch. Cả hai đạt tần số quét 120Hz và độ sáng đỉnh ngoài trời 3.000 nits.

Thiết kế: khung nhôm nguyên khối và mặt kính Ceramic Shield 2, giúp tăng độ bền chống trầy xước.

Camera: cụm 3 camera 48MP Pro Fusion. Ống kính chính có khẩu độ thay đổi từ ƒ/1,48 đến ƒ/4,0, cùng camera Telephoto 4x (tiêu cự 100mm) và khả năng quay video 4K Dolby Vision 120 fps.

Pin: iPhone 18 Pro Max phát video liên tục tới 43 giờ. iPhone 18 Pro nạp lại 50% pin trong 15 phút với củ sạc nhanh từ 60W.

Với mức giảm 1 triệu đồng cùng các ưu đãi tài chính đi kèm, đây được xem là cơ hội để người tiêu dùng trong nước tiếp cận hai mẫu iPhone cao cấp nhất của Apple với chi phí thấp hơn.