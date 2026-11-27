Các đại lý ủy quyền chính thức của Apple (AAR) tại Việt Nam vừa đồng loạt giảm trực tiếp 1 triệu đồng cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max so với giá niêm yết trước đó. Bản 256GB của iPhone 18 Pro hiện có giá 37,99 triệu đồng, còn iPhone 18 Pro Max 256GB từ 40,79 triệu đồng tùy hệ thống và phiên bản màu.

Bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max hiện đang giảm 1 triệu đồng trên các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam. Ảnh: Lê Mỹ

Bảng giá mới tại ba chuỗi bán lẻ lớn

Tại FPT Shop và Thế Giới Di Động, iPhone 18 Pro 256GB giảm từ 38,99 triệu đồng xuống 37,99 triệu đồng. iPhone 18 Pro Max 256GB hạ từ 41,99 triệu đồng xuống 40,99 triệu đồng.

Trong khi đó, Di Động Việt áp dụng mức giá trong chương trình Black Friday từ ngày 26/11 đến 29/11. Ở chuỗi này, iPhone 18 Pro Max 256GB màu đen có giá từ 40,79 triệu đồng. Các màu xanh, bạc và đỏ có giá từ 40,99 triệu đồng.

Ưu đãi thanh toán có thể kéo giá xuống thấp hơn

Ngoài mức giảm trực tiếp, các chuỗi bán lẻ kết hợp thêm chương trình liên kết tài chính. Người mua tại FPT Shop thanh toán bằng thẻ tín dụng Techcombank Credit được giảm thêm 1.000.000 đồng.

Tại Thế Giới Di Động, khách dùng thẻ VPBank hoặc HSBC được giảm thêm 2.000.000 đồng khi mua iPhone 18 Pro. Với iPhone 18 Pro Max, khách thanh toán qua Techcombank được giảm thêm 1.000.000 đồng.

Các chuỗi cũng duy trì chính sách trả chậm hoặc trả góp 0% lãi suất, cùng chương trình thu cũ đổi mới có trợ giá cao. Những ưu đãi này giúp người dùng giảm chi phí khi lên đời máy.

iPhone Duo không làm lung lay nhu cầu với dòng Pro

Khi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max mở bán, một số người dùng còn phân vân giữa việc mua ngay hoặc chờ iPhone Duo. Theo nguồn tin, iPhone Duo không có đột phá mới và còn một số lỗi như ứng dụng chưa được tối ưu, sự cố nứt, gãy màn hình. Điều này khiến một phần người dùng chuyển sang chọn iPhone 18 Pro Max.

Anh Thanh Hoàng (TP.HCM), người vừa mua iPhone 18 Pro Max 512GB, chia sẻ: “Mình từng trì hoãn mua iPhone 18 Pro Max để chờ iPhone Duo. Thế nhưng, mẫu máy gập mới của Apple lại không có nhiều khác biệt, cộng thêm lỗi nứt gãy màn hình làm mình mất niềm tin nên đành chuyển hướng sang dòng Pro Max”.

Đại diện các hệ thống bán lẻ cho biết bộ đôi iPhone 18 Pro vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ người dùng. Đây là nhận định từ phía nhà bán lẻ, chưa kèm số liệu doanh số cụ thể.

Cấu hình của bộ đôi: chip 2nm, màn hình 120Hz, camera 48MP

Cả hai máy dùng vi xử lý A20 Pro sản xuất theo tiến trình 2nm, gồm CPU 6 lõi, GPU 7 lõi và Neural Engine 16 lõi. Hệ thống buồng hơi thế hệ mới hỗ trợ tản nhiệt khi xử lý tác vụ nặng.

Cả hai máy dùng khung nhôm nguyên khối và mặt kính Ceramic Shield 2 để tăng khả năng chống trầy xước. Về camera, ống kính chính có khẩu độ thay đổi từ ƒ/1,48 đến ƒ/4,0. Máy có thêm camera Telephoto 4x (tiêu cự 100mm) và quay video 4K Dolby Vision 120 fps.

Có nên mua ở thời điểm này?

Mức giảm 1 triệu đồng chiếm khoảng 2,5% giá niêm yết của hai mẫu máy bản 256GB. Khoản giảm thêm khi thanh toán bằng thẻ có thể lên đến 2.000.000 đồng, tùy chuỗi bán lẻ, loại thẻ và mẫu máy.

Người mua nên đối chiếu điều kiện áp dụng của từng hệ thống. Chương trình của Di Động Việt chỉ diễn ra từ ngày 26/11 đến 29/11.