iPhone 18 Pro so với iPhone 17 Pro: Những nâng cấp đáng chú ý

Cả hai model đều thuộc dòng Pro cao cấp nhất của Apple ở hai thế hệ liền kề, cùng dùng màn hình 6,3 inch và ngôn ngữ thiết kế khung nhôm nguyên khối. Vì vậy, câu hỏi đặt ra với người đang cầm iPhone 17 Pro không phải Apple đổi mới bao nhiêu, mà những thay đổi đó có rơi đúng vào nhu cầu sử dụng hằng ngày hay không.

Camera vẫn ba ống kính, nhưng thêm khẩu độ tuỳ chỉnh

iPhone 18 Pro có thêm các tuỳ chọn màu sắc mới.

Cả hai máy đều dùng cụm ba camera 48MP gồm Main, Ultra Wide và Telephoto 100mm cho zoom quang 4x, mở rộng lên khoảng 8x ở chất lượng quang học.

Khác biệt nằm ở ống Main của iPhone 18 Pro: thay vì khẩu độ cố định ƒ/1,78 như trên iPhone 17 Pro, máy mới có khẩu độ tuỳ chỉnh nhiều mức trong khoảng ƒ/1,48 đến ƒ/4,0, đi kèm các nút chỉnh tốc độ màn trập, cân bằng trắng và biểu đồ histogram như trên máy ảnh chuyên nghiệp.

Apple cũng bổ sung Photographic Styles thế hệ thứ ba, cho phép tinh chỉnh kết cấu và hiệu ứng phim ngay trên máy thay vì chỉnh hậu kỳ. Với người chỉ chụp ảnh gia đình hay đăng mạng xã hội, khác biệt này khó nhận ra bằng mắt thường, nhưng với người quay dựng video hoặc thích can thiệp sâu vào thông số ảnh, đây là nâng cấp đáng để ý.

Chip A20 Pro và buồng hơi tản nhiệt mới

iPhone 18 Pro chuyển sang chip A20 Pro với CPU 6 lõi (2 lõi hiệu năng, 4 lõi tiết kiệm điện) và GPU 7 lõi, trong khi iPhone 17 Pro dùng A19 Pro với GPU 6 lõi. Đi kèm chip mới là buồng hơi tản nhiệt thế hệ mới, giúp máy giữ hiệu năng đỉnh lâu hơn khi chơi game nặng hoặc dựng video 4K liên tục.

Với các tác vụ hằng ngày như lướt mạng xã hội, nhắn tin hay xem phim, người dùng khó cảm nhận được chênh lệch tốc độ giữa hai chip, vì cả hai đều xử lý mượt các ứng dụng phổ biến hiện nay.

Camera Main trên iPhone 18 Pro bổ sung khẩu độ tuỳ chỉnh, khác với khẩu độ cố định trên iPhone 17 Pro.

Pin nhỉnh hơn, thiết kế gần như không đổi

Về pin, iPhone 18 Pro công bố mức 34 giờ xem video và 23 giờ sử dụng thông thường, cao hơn mức 33 giờ xem video của iPhone 17 Pro. Máy nặng 211 gram, nhỉnh hơn khoảng 5 gram so với thế hệ trước do thay đổi ở khung máy và hệ thống tản nhiệt.

Thiết kế tổng thể không đổi nhiều, Dynamic Island được thu gọn lại một chút để nhường chỗ cho camera trước, đồng thời hiển thị được nhiều hoạt động cùng lúc hơn thế hệ trước. Cả hai máy đều chạy iOS 27 với phiên bản Apple Intelligence hỗ trợ tiếng Việt, riêng Siri AI hiện mới chỉ hỗ trợ tiếng Anh, nên khác biệt phần mềm giữa hai model gần như không có.

Người dùng iPhone 17 Pro cập nhật lên iOS 27 vẫn được trải nghiệm gần như trọn vẹn các tính năng phần mềm mới.

Có nên nâng cấp từ iPhone 17 Pro?

Nếu đang dùng iPhone 17 Pro và không có nhu cầu đặc biệt về nhiếp ảnh hay xử lý tác vụ nặng, người dùng có thể chưa cần vội lên đời, vì trải nghiệm hằng ngày giữa hai máy chưa cách biệt nhiều. Ngược lại, những ai làm nội dung sáng tạo, quay video thường xuyên hoặc muốn trải nghiệm các tính năng camera chuyên sâu mới sẽ thấy iPhone 18 Pro đáng để cân nhắc.

Cùng đợt này, Apple còn giới thiệu thêm iPhone 18 Pro Max với màn hình lớn hơn và pin cao hơn, phù hợp với nhóm người dùng cần thời lượng sử dụng dài ngày.

Chip A20 Pro đi kèm buồng hơi tản nhiệt thế hệ mới, giúp duy trì hiệu năng lâu hơn.

Giá bán và tình hình mở bán tại Việt Nam

Hiện Thế Giới Di Động đang chính thức mở bán iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max với mức giá tốt. Khách hàng có thể nhận thêm nhiều ưu đãi như trả góp linh hoạt, thu cũ đổi mới trợ giá đến 3 triệu đồng, tặng phiếu mua hàng 500.000 đồng khi mua kèm sim data và 150.000 đồng cho phụ kiện, bên cạnh các gói bảo hành mở rộng, bảo hành 1 đổi 1 và Nâng Cấp 365 có giá từ 500.000 đồng.

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