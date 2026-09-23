iPhone 18 Pro so pin với iPhone 17 Pro Max: Kết quả thực tế bất ngờ

Apple giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max với hàng loạt cải tiến về hiệu năng, camera và pin. Tuy nhiên một bài thử nghiệm pin thực tế mới công bố lại cho ra kết quả khiến nhiều người bất ngờ, khi so sánh trực tiếp giữa iPhone 18 Pro và iPhone 17 Pro Max đời trước.

Thông số pin theo công bố của Apple

Theo thông số chính thức, iPhone 18 Pro cho thời lượng xem video liên tục lên đến 34 giờ, còn iPhone 18 Pro Max đạt tới 43 giờ nhờ dung lượng pin lớn hơn. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max ra mắt năm trước được Apple công bố thời lượng xem video lên đến 37 giờ. Nhìn vào con số này, model Pro Max thế hệ cũ vẫn nhỉnh hơn iPhone 18 Pro bản thường gần 3 giờ sử dụng liên tục.

Chip A20 Pro trên iPhone 18 Pro được Apple tối ưu để cân bằng giữa hiệu năng và mức tiêu thụ điện năng. Ảnh: Apple

Kết quả đo pin thực tế: iPhone 18 Pro thua cả đàn anh

Trang công nghệ PhoneArena đã thực hiện bài test phát video trực tuyến qua YouTube, được xem là gần với thói quen sử dụng thực tế hơn phương pháp đo video offline của Apple. Kết quả cho thấy iPhone 18 Pro trụ được 8 giờ 46 phút, thấp hơn khoảng 51 phút so với mức 9 giờ 37 phút của iPhone 17 Pro Max. Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max dẫn đầu với 12 giờ 49 phút, đúng như kỳ vọng về mẫu máy có pin dung lượng lớn nhất dòng Pro năm nay.

Khoảng cách giữa hai phương pháp đo cho thấy lời quảng bá về thời lượng pin ngang bằng thế hệ trước của Apple cần được hiểu đúng bối cảnh: mức chênh lệch chỉ thực sự thu hẹp ở bản Pro Max, còn ở bản Pro tiêu chuẩn, người dùng nâng cấp từ iPhone 17 Pro Max vẫn có thể cảm nhận rõ thời lượng dùng pin bị rút ngắn.

Vì sao có sự chênh lệch giữa số liệu công bố và thực tế?

Phương pháp đo pin của Apple dựa trên video phát offline ở điều kiện phòng thí nghiệm, độ sáng màn hình và kết nối mạng được kiểm soát chặt chẽ. Trong khi đó, phát video trực tuyến qua Wi-Fi hoặc mạng di động tiêu tốn thêm điện năng cho việc truyền dữ liệu liên tục, khiến kết quả thực tế thường thấp hơn số liệu công bố trên trang thông số kỹ thuật. Đây cũng là lý do các bài test độc lập từ bên thứ ba thường được xem là thước đo tham khảo sát với trải nghiệm hằng ngày hơn.

Sạc nhanh vẫn là điểm cộng của dòng iPhone 18 Pro

Dù thời lượng pin thực tế còn gây tranh cãi, khả năng sạc của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được đánh giá cao hơn thế hệ trước. Máy hỗ trợ sạc nhanh đạt 50% pin chỉ sau khoảng 15 phút khi dùng củ sạc từ 60W qua cổng USB-C, hoặc 30 phút với sạc MagSafe từ 35W trở lên. Sạc không dây MagSafe và Qi2 trên iPhone 18 Pro Max đều đạt công suất tối đa 25W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ sạc so với sạc không dây thông thường.

Sạc nhanh 60W qua cổng USB-C giúp iPhone 18 Pro đạt 50% pin chỉ sau khoảng 15 phút. Ảnh: Apple

Nên cân nhắc gì khi chọn mua?

Với người đang dùng iPhone 17 Pro Max và cân nhắc lên đời, kết quả test thực tế cho thấy nếu chỉ xét riêng yếu tố pin, việc nâng cấp lên iPhone 18 Pro bản thường chưa mang lại lợi ích rõ rệt. Ngược lại, iPhone 18 Pro Max với thời lượng pin vượt trội trong cả bài đo chính hãng lẫn thử nghiệm thực tế vẫn là lựa chọn phù hợp hơn cho người ưu tiên thời gian sử dụng liên tục dài nhất trong dòng iPhone 18 hiện có.

Nhìn chung, pin vẫn là yếu tố đáng cân nhắc kỹ trước khi quyết định nâng cấp giữa các thế hệ iPhone. Người dùng quan tâm đến dòng máy này có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về các phiên bản trong dòng iPhone 18 để so sánh trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng.

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Nguồn: Thế Giới Di Động