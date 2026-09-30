iPhone 18 Pro nhận bản vá iOS 27.0.1 sau sự cố Face ID

iOS 27.0.1 sửa các lỗi liên quan đến Face ID của dòng iPhone 18 Pro.

Theo ghi chú cập nhật của Apple, một số máy iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có thể gặp lỗi xác thực khuôn mặt khi người dùng thực hiện các thao tác yêu cầu Face ID, chẳng hạn mở khóa ứng dụng. Trong một số trường hợp, lỗi có thể khiến thiết bị bị treo và sau đó tự khởi động lại.

Apple cũng sửa lỗi khiến Face ID hiển thị trạng thái không khả dụng trong quá trình thiết lập iPhone mới. Các tính năng liên quan đến yêu cầu chú ý khi sử dụng Face ID cũng được điều chỉnh nhằm cải thiện khả năng nhận diện của hệ thống.

Sự cố này đáng chú ý bởi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sử dụng thiết kế phần cứng mới với camera hồng ngoại được bố trí ẩn dưới màn hình. Apple chưa cho biết liệu thành phần này có liên quan trực tiếp đến lỗi Face ID hay không. Tuy nhiên, việc hãng nhanh chóng phát hành bản vá cho thấy vấn đề đã được xử lý ở cấp độ phần mềm.

iOS 27.0.1 không chỉ dành cho Face ID. Apple đồng thời khắc phục một lỗi camera khiến một số ảnh chụp ở mức zoom 2x trên iPhone 18 Pro và Pro Max xuất hiện hiện tượng lệch màu. Lỗi được ghi nhận trong một số trường hợp nhất định, khi máy sử dụng khẩu độ f/1.48 và điều kiện ánh sáng phù hợp.

Một lỗi khác ảnh hưởng trực tiếp đến thao tác trên màn hình cũng được xử lý. Trước đây, việc mở Trung tâm thông báo và Trung tâm điều khiển đồng thời có thể khiến màn hình cảm ứng không phản hồi với thao tác vuốt chạm. Bản cập nhật mới đã khắc phục hiện tượng này.

Dù nhiều lỗi trong iOS 27.0.1 liên quan đến thế hệ iPhone mới, Apple vẫn phát hành phiên bản này cho toàn bộ iPhone tương thích với iOS 27. Người dùng có thể kiểm tra bản cập nhật mới bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm.

Song song với iOS 27.0.1, hãng cũng phát hành iPadOS 27.0.1 cho iPad và visionOS 27.0.1 cho thiết bị thực tế ảo. Với những thiết bị không thể nâng cấp lên iOS 27, Apple tiếp tục duy trì hỗ trợ thông qua iOS 26.7.1 và iPadOS 26.7.1.