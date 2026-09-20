iPhone 18 Pro: Món quà lớn cho những fan đã chờ 4 năm

iPhone 18 Pro là một trong những thế hệ iPhone mang tính kế thừa rõ rệt nhất của Apple trong nhiều năm qua. Dù sở hữu những cải tiến ấn tượng về camera, Dynamic Island nhỏ gọn hơn và chip xử lý nhanh hơn đáng kể, phần còn lại của thiết bị không thay đổi quá nhiều. Nhưng sự khác biệt sẽ trở nên rất rõ ràng với người đang sử dụng một chiếc iPhone đã vài năm tuổi.

iPhone 18 Pro đưa khả năng chụp ảnh và quay video lên một cấp độ khác. Ảnh: Tom's Guide

Đặc biệt, nếu vẫn đang dùng iPhone 14 Pro hoặc những mẫu máy cũ hơn, việc chuyển sang iPhone 18 Pro có thể mang lại cảm giác giống như bước sang một thế hệ thiết bị hoàn toàn mới.

Màn hình iPhone 18 Pro tạo khác biệt rõ rệt

Màn hình đóng vai trò quan trọng trong trải nghiệm smartphone bởi đây là thành phần người dùng tương tác trực tiếp nhiều nhất. Năm 2022, iPhone 14 Pro loại bỏ phần notch truyền thống để chuyển sang Dynamic Island, biến khu vực khoét màn hình thành một thành phần có tính tương tác cao hơn.

Đến iPhone 18 Pro, Apple tiếp tục thu nhỏ khu vực này. Dynamic Island mới có thể hiển thị tới ba Live Activities cùng lúc, thay vì chỉ hai hoạt động như trước.

Kích thước màn hình cũng tăng nhẹ thêm 0,2 inch, lên 6,3 inch trên iPhone 18 Pro và 6,9 inch trên iPhone 18 Pro Max. Tuy nhiên, người dùng có lẽ sẽ khó nhận ra sự khác biệt về kích thước.

Thay vào đó, viền màn hình mỏng hơn đáng kể mới là thay đổi dễ nhận thấy, đặc biệt khi đặt cạnh iPhone 14 Pro.

So với mẫu máy bốn năm tuổi, màn hình iPhone 18 Pro còn có độ sáng ngoài trời tối đa tăng thêm 1.000 nit, đạt mức 3.000 nit. Thiết bị cũng được bảo vệ bởi Ceramic Shield 2, lớp kính mà Apple cho biết mang lại khả năng chống chịu tốt hơn. Đây là nâng cấp đáng chú ý đối với những người có thói quen sử dụng điện thoại hàng ngày mà không dùng kính bảo vệ màn hình.

Camera iPhone 18 Pro tiến xa sau bốn thế hệ

Camera là một trong những lý do quan trọng khiến người dùng lựa chọn iPhone. iPhone 14 Pro vốn đã sở hữu hệ thống camera Pro mạnh, nhưng iPhone 18 Pro đưa khả năng chụp ảnh và quay video lên một cấp độ khác.

iPhone 18 Pro là mẫu iPhone đầu tiên sở hữu camera có khẩu độ biến thiên. Ảnh: Apple

Đáng chú ý nhất là camera góc siêu rộng và camera telephoto đều được nâng từ 12MP lên 48MP, tương đương camera chính.

Độ phân giải cao hơn giúp ảnh giữ được nhiều chi tiết hơn, giảm hiện tượng vỡ hạt trong một số tình huống thiếu sáng và mang lại khả năng cắt ảnh linh hoạt hơn.

Khả năng zoom quang học cũng tăng lên tới 8x, vượt xa mức 3x của iPhone 14 Pro. Trong khi đó, zoom kỹ thuật số hiện có thể đạt 40x.

Apple còn bổ sung hàng loạt tính năng dành cho người dùng chụp ảnh và quay video chuyên sâu, gồm khẩu độ biến thiên giúp kiểm soát độ sâu trường ảnh và ánh sáng, điều chỉnh chi tiết các thông số như tốc độ màn trập và cân bằng trắng, hỗ trợ quay ProRes và Apple Log, giảm tiếng gió, AutoMix để xử lý âm thanh video và cải thiện khả năng quay trong điều kiện thiếu sáng.

Camera trước cũng được nâng cấp mạnh. Độ phân giải tăng lên 18MP, hỗ trợ Center Stage để theo dõi chủ thể trong cuộc gọi video, cảm biến dạng vuông cho phép chuyển đổi hướng kỹ thuật số, đồng thời hỗ trợ Dual Capture để quay đồng thời bằng camera trước và sau.

Với những người thường xuyên chụp ảnh hoặc quay video, khoảng cách giữa iPhone 14 Pro và iPhone 18 Pro sẽ đặc biệt rõ ràng sau bốn thế hệ.

Siri trên iPhone 18 Pro bước vào kỷ nguyên AI

Nếu Siri trên iPhone 14 Pro không phải trợ lý mà người dùng thường xuyên sử dụng, điều đó không quá khó hiểu. Nhưng iPhone 18 Pro mở ra một trải nghiệm hoàn toàn khác nhờ Apple Intelligence.

Apple đã tái thiết kế Siri theo hướng tương đồng với những chatbot AI hiện đại như Google Gemini.

Người dùng có thể trò chuyện với Siri thông qua ứng dụng riêng, đồng thời tận dụng tích hợp ChatGPT.

Siri mới có thể dựa vào kiến thức thế giới, kết quả web theo thời gian thực và dữ liệu cá nhân được lưu trên iPhone, chẳng hạn email, tin nhắn, ghi chú, lịch sử duyệt web và các sự kiện.

Apple Intelligence cũng mang đến Visual Intelligence để nhận diện vật thể trong ảnh, công cụ chỉnh sửa ảnh tích hợp, tóm tắt thông báo, phát hiện cảnh báo ưu tiên trong Focus, cung cấp ngữ cảnh trong cuộc gọi cùng nhiều tính năng hỗ trợ soạn thảo và chỉnh sửa văn bản trên các ứng dụng.

Thiết kế mới, tản nhiệt tốt hơn

Chuyển từ iPhone 14 Pro sang iPhone 18 Pro cũng đồng nghĩa với việc trải nghiệm một thiết kế gần như hoàn toàn mới.

Apple sử dụng khung và mặt lưng nhôm thay cho thép không gỉ, giúp thiết bị ít bám dấu vân tay và có khả năng chống trầy xước tốt hơn.

iPhone 18 Pro có Dynamic Island nhỏ hơn. Ảnh: Apple

Hệ thống tản nhiệt buồng hơi mới cũng giúp iPhone 18 Pro duy trì hiệu suất cao trong thời gian dài hơn mà hạn chế tình trạng quá nhiệt. Mặt lưng sử dụng ít kính hơn, qua đó giảm nguy cơ nứt vỡ khi điện thoại bị rơi.

Một thay đổi quan trọng khác là cổng Lightning đã được thay thế bằng USB-C, mang lại khả năng sạc và truyền dữ liệu bằng chuẩn kết nối phổ biến hơn.

Người dùng cũng có Camera Control cảm ứng ở cạnh máy để nhanh chóng mở và điều khiển camera, cùng nút Action có thể tùy biến thay cho cần gạt tắt tiếng truyền thống.

A20 Pro và thời lượng pin tạo khoảng cách lớn

Khoảng cách hiệu năng giữa iPhone 14 Pro và iPhone 18 Pro cũng rất đáng kể. A16 Bionic sản xuất trên tiến trình 4nm của iPhone 14 Pro đã được thay thế bằng A20 Pro trên tiến trình 2nm.

Theo thông số được công bố, CPU mới nhanh hơn tới 60%. GPU cũng được nâng cấp với thêm hai lõi, Neural Accelerators và khả năng ray tracing được tăng tốc bằng phần cứng.

Những thay đổi này hứa hẹn tạo ra khác biệt rõ rệt khi chơi game hoặc chỉnh sửa video trực tiếp trên iPhone.

Đáng chú ý, hiệu năng cao hơn không đồng nghĩa thời lượng pin giảm. Ngược lại, iPhone 18 Pro Max sở hữu thời lượng pin dài nhất trong lịch sử iPhone, với khả năng phát video lên tới 45 giờ cho mỗi lần sạc, cao hơn 16 giờ so với mức 29 giờ của iPhone 14 Pro Max.

Tốc độ sạc cũng được cải thiện. Với bộ sạc tương thích, máy có thể nạp 50% pin trong khoảng 15 phút, thay vì mất khoảng 35 phút như thế hệ cũ.

Vì vậy, iPhone 18 Pro có thể không phải là bản nâng cấp hấp dẫn nhất đối với người đang dùng iPhone 17 Pro.

Nhưng với những ai đã kiên nhẫn sử dụng iPhone 14 Pro hoặc thiết bị cũ hơn trong nhiều năm, đây lại là thời điểm mà hàng loạt cải tiến tích lũy qua bốn thế hệ cùng xuất hiện.

(Theo Macworld, Tom's Guide)