iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra: Đâu là lựa chọn phù hợp?

iPhone 18 Pro Max, mang đến hệ thống camera pro tiên tiến nhất từng được phát triển trên iPhone, cũng như bước nhảy vọt về thời lượng pin và hiệu năng. (Ảnh: Apple).

Theo thông số công bố từ Apple và Samsung, iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra đều sở hữu màn hình 6,9 inch, tần số quét thích ứng lên đến 120 Hz. Tuy nhiên, cách tiếp cận của hai hãng có nhiều khác biệt.

iPhone 18 Pro Max sử dụng màn hình Super Retina XDR, hỗ trợ ProMotion, hướng đến khả năng hiển thị mượt mà và đồng bộ sâu với iOS. Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra được trang bị màn hình Dynamic AMOLED 2X độ phân giải QHD+, tần số quét thích ứng 1–120 Hz và độ sáng tối đa 2.600 nit. Samsung còn tạo điểm nhấn bằng tính năng Privacy Display, giúp hạn chế người xung quanh nhìn thấy nội dung từ góc nghiêng.

Về hiệu năng, iPhone 18 Pro Max sử dụng chip A20 Pro, kết hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi thế hệ mới. Apple cho biết hiệu năng đồ họa có thể cao hơn tới 40% so với iPhone 17 Pro, trong khi băng thông bộ nhớ tăng 50%. Máy cũng có hệ thống Neural Engine kép 16 lõi, phục vụ các tác vụ trí tuệ nhân tạo trên thiết bị.

Galaxy S26 Ultra được trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, đi kèm RAM 12 GB hoặc 16 GB và bộ nhớ trong từ 256 GB đến 1 TB. Cấu hình này phù hợp với người thường xuyên chơi game, xử lý công việc đa nhiệm hoặc khai thác các tính năng Galaxy AI. Xét về trải nghiệm, cả hai đều đủ sức đáp ứng nhóm người dùng chuyên nghiệp; khác biệt chủ yếu nằm ở hệ điều hành và hệ sinh thái ứng dụng.

Camera là nơi cuộc cạnh tranh trở nên rõ nét. iPhone 18 Pro Max có ba camera sau cùng độ phân giải 48 MP. Camera chính hỗ trợ khẩu độ thay đổi ở các mức f/1.48, f/1.8, f/2.8 và f/4.0, cho phép kiểm soát ánh sáng, độ sâu trường ảnh linh hoạt hơn. Camera tele đạt mức thu phóng 8x “chất lượng quang học”. Máy còn hỗ trợ quay video 4K 120 hình/giây với Dolby Vision, ProRes RAW và Apple Log 2, tạo lợi thế cho nhà sáng tạo nội dung.

Galaxy S26 Ultra nổi bật với camera chính 200 MP. (Ảnh: Samsung).

Galaxy S26 Ultra nổi bật với camera chính 200 MP, camera góc siêu rộng 50 MP, camera tele 10 MP zoom quang 3x và camera tele 50 MP zoom quang 5x. Hệ thống này mang lại dải tiêu cự linh hoạt, phù hợp với nhu cầu chụp phong cảnh, chân dung hoặc chủ thể ở xa. Samsung cũng hỗ trợ quay video độ phân giải tới 8K.

Về pin, Samsung trang bị cho Galaxy S26 Ultra viên pin 5.000 mAh và sạc nhanh có dây 60 W. Apple không công bố dung lượng pin cụ thể nhưng cho biết iPhone 18 Pro Max có thể phát video tới 45 giờ, sử dụng tới 30 giờ sau mỗi lần sạc và đạt 50% pin trong khoảng 15 phút với bộ sạc tương thích.

Tại thị trường Việt Nam, Apple niêm yết iPhone 18 Pro Max từ 41,999 triệu đồng cho phiên bản 256 GB. Các bản 512 GB, 1 TB và 2 TB lần lượt có giá 48,499 triệu đồng, 61,499 triệu đồng và 80,999 triệu đồng. Sản phẩm được mở đặt trước từ ngày 12/9 và chính thức bán từ ngày 18/9/2026.

Trong khi đó, giá bán lẻ đề nghị của Galaxy S26 Ultra thấp hơn ở cấu hình khởi điểm. Theo Samsung Việt Nam, phiên bản RAM 12 GB, bộ nhớ 256 GB có giá 36,99 triệu đồng; bản 12 GB/512 GB giá 42,99 triệu đồng và bản 16 GB/1 TB giá 51,99 triệu đồng.

Lựa chọn cuối cùng nên dựa trên nhu cầu thay vì chỉ nhìn vào thông số. iPhone 18 Pro Max phù hợp với người đang sử dụng MacBook, Apple Watch hoặc AirPods; ưu tiên hiệu năng ổn định, quay video chuyên nghiệp và trải nghiệm đồng bộ. Galaxy S26 Ultra đáng cân nhắc với người cần camera zoom linh hoạt, màn hình QHD+, bút S Pen, sạc nhanh và khả năng tùy biến cao.

iPhone 18 Pro Max mạnh về sự liền mạch và công cụ sáng tạo, còn Galaxy S26 Ultra thuyết phục bằng tính đa dụng. Người tiêu dùng nên cân nhắc hệ sinh thái đang sử dụng, thói quen chụp ảnh, nhu cầu công việc và giá bán thực tế trước khi quyết định.