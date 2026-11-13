iPhone 18 Pro Max giảm giá xuống 41-42,5 triệu đồng tại Việt Nam, nguồn cung dồi dào dịp 11/11

iPhone 18 Pro Max đã có những đợt giảm giá đầu tiên tại Việt Nam sau gần hai tháng lên kệ. Bản 256 GB màu đen hiện được một số đại lý chào bán trong khoảng 41-42,5 triệu đồng, thấp hơn mức đề xuất ban đầu của Apple. Mẫu điện thoại cao cấp nhất của hãng cũng không còn rơi vào tình trạng khan hàng kéo dài như những năm trước.

iPhone 18 Pro Max màu Xanh Băng thanh.

Nguồn cung cải thiện, đại lý chủ động hạ giá trong đợt khuyến mãi 11/11

Theo nguồn tin, từ cuối tháng 10, nguồn cung iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max trên thị trường bắt đầu dồi dào hơn. Đến đợt khuyến mãi 11/11, một số đại lý đã chủ động điều chỉnh giá bán, đưa iPhone 18 Pro Max xuống thấp hơn mức đề xuất của Apple.

Người dùng hiện có thể mua sản phẩm tại nhiều hệ thống bán lẻ mà không cần đặt trước hay chờ đợi.

Giá thực tế tại các hệ thống bán lẻ

Tại Hoàng Hà Mobile và 24hStore, iPhone 18 Pro Max bản 256 GB màu đen đang được chào bán trong khoảng 41-42,5 triệu đồng. Mức này thấp hơn khoảng 500.000-1 triệu đồng so với tháng trước. Các phiên bản màu sắc và dung lượng khác cũng được một số cửa hàng giảm khoảng 300.000-500.000 đồng.

Trên các sàn thương mại điện tử, giá bán thực tế trong đợt khuyến mãi 11/11 cũng dao động quanh mức trên sau khi áp dụng các chương trình ưu đãi. Trong khi đó, một số hệ thống bán lẻ lớn vẫn giữ mức khoảng 42 triệu đồng cho bản 256 GB, không phân biệt màu sắc.

Giá iPhone 18 Pro Max thấp hơn đề xuất của Apple.

Vì sao mùa iPhone năm nay khác các năm trước?

Diễn biến này có phần khác biệt so với những mùa mở bán iPhone trước. Các phiên bản Pro Max thường rơi vào tình trạng khan hàng trong thời gian dài, đặc biệt với những màu sắc được nhiều người lựa chọn. Khi sức mua duy trì ở mức cao và nguồn cung hạn chế, đại lý ít có động lực giảm giá sớm.

Năm nay, thị trường có thêm một số thay đổi. Apple công bố dòng iPhone 18 Pro mà không ra mắt phiên bản tiêu chuẩn hay mẫu Air siêu mỏng cùng thời điểm. Bên cạnh đó, iPhone Duo được giới thiệu sau cũng thu hút sự quan tâm của người dùng. Sản phẩm này mới chỉ được phát hành một đợt vào cuối tháng 9 và hiện chưa có lịch cung ứng đợt tiếp theo.

Vị trí của iPhone 18 Pro Max trong nhóm flagship

Trong nhóm smartphone cao cấp đang kinh doanh tại Việt Nam, iPhone 18 Pro Max nằm ở phân khúc giá trên 40 triệu đồng. Sản phẩm có giá cao hơn Galaxy S26 Ultra nhưng vẫn thấp hơn một số mẫu flagship như Oppo Find X10 Pro Max và Vivo X500 Pro Max, vốn có mức giá khoảng 50 triệu đồng.