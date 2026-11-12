iPhone 18 Pro Max dẫn đầu bài test pin 32 smartphone của CNET, vượt các flagship Android

iPhone 18 Pro Max xếp hạng nhất trong bài thử nghiệm thời lượng pin thực tế của CNET trên 32 mẫu smartphone, vượt qua các flagship Android và cả những dòng điện thoại gập mới nhất. Theo Gizmochina dẫn lại kết quả này, thứ hạng được tính dựa trên phần trăm pin còn lại trung bình sau hai bài kiểm tra.

Điểm đáng chú ý là thứ hạng không tỷ lệ thuận với dung lượng pin danh nghĩa. Bảng xếp hạng dưới đây cho thấy rõ điều đó.

Bảng xếp hạng top 10: Apple chiếm phần lớn vị trí đầu bảng

Trong kết quả của CNET, iPhone 18 Pro Max đứng một mình ở vị trí số 1. Ở vị trí thứ hai có bốn thiết bị đồng hạng: iPhone 17, iPhone 18 Pro, Motorola Razr (2026) và OnePlus 15.

iPhone 18 Pro Max đánh bại các đối thủ Android trong bài test pin

Dung lượng pin không phải thước đo duy nhất

Nhìn vào bảng số liệu, OnePlus 15 sở hữu viên pin lớn nhất danh sách với 7.300 mAh nhưng chỉ đồng hạng hai. Trong khi đó, iPhone 17 chỉ có 3.692 mAh vẫn ngang hạng với thiết bị này.

Ngược lại, Galaxy S26 Ultra có pin 5.000 mAh, cao hơn nhiều mẫu iPhone trong bảng, nhưng xếp thứ năm. Có thể thấy kết quả thực tế phụ thuộc vào cả cách máy dùng điện, chứ không chỉ con số mAh trên thông số. Nguồn tin không đi sâu giải thích nguyên nhân cụ thể cho từng trường hợp.

Về thông số niêm yết, iPhone 18 Pro Max có màn hình OLED 6,9 inch, tần số quét 120Hz và chip A20 Pro 2nm. Máy được công bố xem video đến 43 giờ, sạc 50% trong khoảng 15 phút và hỗ trợ MagSafe, Qi2 25W.

CNET đo pin như thế nào để mô phỏng thói quen hằng ngày?

Quy trình của CNET gồm hai phần, và mọi thiết bị đều bắt đầu từ mức pin 100%. Phần đầu là phát video trực tuyến liên tục trong 3 giờ.

Mẫu điện thoại cao cấp mới nhất của Apple có thời lượng pin ấn tượng

Phần thứ hai là bài kiểm tra áp lực kéo dài 45 phút. Thiết bị phải xử lý chuỗi tác vụ hỗn hợp gồm xem video, gọi video call, chơi game và cuộn mạng xã hội.

Thứ hạng cuối cùng dựa trên phần trăm dung lượng pin còn lại trung bình sau cả hai bài. Cách tính này ưu tiên mức tiêu hao trong tình huống sử dụng gần với thực tế hơn là chạy thử một tác vụ đơn lẻ.

Những giới hạn cần lưu ý khi đọc kết quả

Dữ liệu được công bố chỉ gồm thứ hạng và dung lượng pin, không kèm phần trăm pin còn lại cụ thể của từng máy. Vì vậy, chưa thể đánh giá khoảng cách giữa các nhóm xếp hạng lớn đến mức nào.

Bài kiểm tra cũng tập trung vào hai kịch bản sử dụng trong thời gian ngắn. Nguồn tin không đề cập tốc độ sạc, độ chai pin theo thời gian hay hiệu quả khi dùng mạng di động ở các điều kiện khác nhau, nên kết quả nên được xem là một góc nhìn chứ không phải kết luận toàn diện.

Không chỉ mạnh về pin

Theo ghi nhận của CNET, iPhone 18 Pro Max trước đó cũng từng dẫn đầu trong các bài kiểm tra tốc độ xử lý và chất lượng camera trước. Các lần so sánh này được thực hiện trực tiếp với những dòng Android cao cấp cùng đợt.

Tóm lại, với vị trí số 1 trong bài thử nghiệm pin trên 32 mẫu máy, iPhone 18 Pro Max cho thấy lợi thế rõ rệt trước các đối thủ Android flagship ở kịch bản sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, người dùng vẫn nên tham khảo thêm các đánh giá độc lập khác trước khi quyết định.